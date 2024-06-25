25 июня 2024, 15:31

Дженнифер Лопес заметили в экономклассе самолета

Global Look Press
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Певица и актриса Дженнифер Лопес отправилась в Париж в экономклассе самолета после того, как отменила свой тур из-за семейных проблем. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 54-летнюю артистку у окна в экономклассе самолета нидерландской авиакомпании KLM. Около нее сидел телохранитель. По информации журналистов, певица также выкупила еще одно место для сумочки.

Лопес пыталась остаться незамеченной, скрывая лицо за крупными солнцезащитными очками.

Весной появилась информация, что Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек находятся на грани развода. Инсайдеры сообщали, что артист больше не живет в их особняке, а арендует дом.

На днях Лопес уехала в отпуск в Италию без мужа. Там она отдыхала на море, каталась на катере вместе с друзьями.

Париж Самолеты Актеры Шоу-бизнес Дженнифер Лопес
25 июня 2024, 14:36
Лев Лещенко заявил, что хотел бы спеть с Дуа Липой
Global Look Press
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Народный артист России Лев Лещенко заявил о желании спеть вместе с британской поп-певицей Дуа Липой. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

«Мое желание ни о чем не говорит, к сожалению. Я бы хотел спеть с Дуа Липой! Но она же меня не приглашает (смеется)», - сказал артист.

Он пояснил, что по этой причине исполняет песни со своими знакомыми, с теми, кто расположен к нему. Певец уточнил, что отвечает согласием на предложения, если они интересные.

Лещенко также выделил рэпера Loc-Dog, отметив, что у него множество смысловых песен именно в поэтическом плане.

Недавно 82-летний Лещенко признался, что начал задумываться об уходе со сцены. Он добавил, что в силу возраста стало тяжело давать сольные концерты. При этом предложений поступает много.

Концерты Лев Лещенко Шоу-бизнес
25 июня 2024, 14:31
Умер солист Crazy Town Сет Бинзер
Global Look Press
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На 50-м году жизни не стало фронтмена рэп-рок группы Crazy Town Сета Бинзера. Об этом сообщила служба судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Тело певца, известного под псевдонимом Шифти Шеллшок, нашли в его доме. Причина смерти и другие подробности не уточняются.

Сет Бинзер родился 23 августа 1974 года. Во второй половине 1990-х годов он вместе с музыкантом Бретом Мазуром сформировал группу Crazy Town. Хитом коллектива стала песня Butterfly, основанная на сэмпле из трека Red Hot Chili Peppers Pretty Little Ditty. Позже артист начал сольную карьеру.

В марте 2012 года Бинзер оказался в больнице после потери сознания. Некоторое время музыкант пробыл в коме, но после смог восстановиться и вновь вернуться к творчеству.

Песни Музыка
25 июня 2024, 14:09
Приставы заблокировали счета рэпера Soda Luv
Global Look Press
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Рэпер Владислав Терентюк, известный как Soda Luv, задолжал налоговой. По этой причине его счета оказались заблокированными, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, приставы на протяжении нескольких месяцев уведомляли артиста о задолженности, требуя оплатить налог за ИП. Компания Soda Luv занимается звукозаписью и изданием музыки.

Однако артист проигнорировал просьбы ФНС и задолжал ей 129 тысяч рублей. После этого ведомство отправило запрос в банк о приостановке всех операций должника.

Mash уточнил, что артист находится сейчас в Москве, но о его планах о выплате долгов - пока неизвестно.

Недавно похожая история случилась с блогером и телеведущей Настей Ивлеевой - налоговая заблокировала ее счета. Звезда задолжала ФНС свыше 11,3 миллиона рублей.

Долги Налоги Шоу-бизнес
25 июня 2024, 13:53
«Было так стыдно!» Ургант рассказал, как опозорился в школьные годы
Global Look Press
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Ведущий Иван Ургант в беседе с режиссером Николаем Солодниковым поделился воспоминаниями о школьных годах. Шоумен рассказал, как описался на уроке.

«Мне было так стыдно! Я тогда надевал спортивные штаны под брюки - снял это все, чтобы сушить. Думал, дети будут смеяться… Позор!», - признался телеведущий.

Ургант уточнил, что этот казус с ним произошел прямо у доски. Он читал свой доклад, который просила сделать накануне учительница. Будущий шоумен увлеченно рассказывал про мореплавателя, и в этот момент ему приспичило в уборную.

«Я понял, что говорю что-то про Дежнева, иду в туалет и одновременно с этим писаю», - уточнил Ургант.

Он испытал невероятное чувство стыда и страха. По словам артиста, он был уверен, что дети будут смеяться. Думал, что его жизнь после этого окончена. Однако никто никогда с ним не заговорил об этом. В школе одноклассники и учителя вели себя так, будто ничего не произошло.

«И вот это умение я хотел бы в себе развивать: „Обосрался - сделай вид, что ничего не произошло“, - добавил Ургант.

В том же интервью Ургант рассказал о трех самых страшных фильмах. Ведущий добавил, что после просмотра этих лент он не мог спать.

Дети Школы Иван Ургант Шоу-бизнес

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