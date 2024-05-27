27 мая 2024, 05:33

Дженнифер Лопес уличили в попытке скрыть обручальное кольцо

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Пользователи Сети, обеспокоенные возможным разводом певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека, начали обсуждать странные снимки артистки, которую подловили папарацци в Лос-Анджелесе. Фотографии опубликовало издание Daily Mail.

На фото видно, что Лопес пыталась спрятать левую руку под рукавом кофты. При этом на ее безымянном пальце все еще находилось обручальное кольцо. Пользователи рассмотрели блестящую полоску, которая выглядывала из-под ткани.

В таком случае все слухи о ее разладе с Аффлеком могут быть не более чем пиар-акция, цель которой привлечение к их особам повышенного внимания.

«Они точно играют с нами в какие-то странные игры», - написал один из комментаторов.

При этом самого Аффлека не раз видели без обручального кольца. Он его только недавно снова надел.

Ранее Лопес появилась на кинопремьере в одиночестве , подогревая тем самым слухи о разладе в их паре с Аффлеком. На тот момент обручальное кольцо красовалось на ее левой руке.

США Скандалы Музыка Громкие разводы
27 мая 2024, 04:26
Тайное торжество. Эмин Агаларов снова женился на модели Гавриловой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певец Эмин Агаларов второй раз женился на модели Алене Гавриловой, причем свадьбу отметили тайно и без размаха. Об этом сообщило издание StarHit.ru.

Пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов, а вечером собрала друзей на закрытое торжество в ресторане. Помещение было декорировано в белом цвете, столы украсили живыми цветами.

По данным издания, невесту на свадьбу собрал один из лучших стилистов Москвы. Кадры праздника в соцсетях пока не появились, так как гостей попросили ничего не выкладывать.

Впервые Агаларов и Гаврилова поженились в 2018 году, оформив таким образом свои пятилетние отношения. Свадьба была роскошной. На нее пригласили порядка 250 человек, в том числе и отечественных и зарубежных знаменитостей.

Спустя пять месяцев у них родилась дочь, а через два года они уже решили расстаться.

О том, что бывшие супруги снова сошлись начали говорить несколько месяцев назад. В одном из интервью певец признавалась, что хотел бы еще одного ребенка, но Гаврилова пока сопротивляется.

Ранее блогерша Екатерина Диденко, потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, рассказала, что скоро выйдет замуж за актера Влада Черных.

Модели Свадьбы Музыка
27 мая 2024, 03:23
Актера сериала «Мир Дикого Запада» застрелили в Лос-Анджелесе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американского актера, продюсера и сценариста Джонни Уэктора застрелили в Лос-Анджелесе, когда он столкнулся с грабителями, взломавшими его машину. Об этом сообщила газета Variety.

Гибель актера подтвердил его агент Дэвид Шаул.

«Джонни был впечатляющим человеком. Он был не просто талантливым актером, преданным своему ремеслу, а настоящим нравственным примером для всех, кто его знал», - рассказал он.

По словам матери Уэктора, ее сын увидел, как трое неизвестных пытались взломать его машину и украсть катализатор. Он попытался помешать краже, но преступники в него выстрелили и скрылись с места преступления. Актера доставили в местную больницу, но врачи не смогли его спасти. Полиция уже ищет нападавших.

У актера остались мать и двое младших братьев.

Уэктор дебютировал на телевидении в драматическом сериале «Армейские жены», периодически появляясь в проекте в эпизодических ролях с 2007 по 2009 год.

В его фильмографии, в частности, есть роли в таких сериалах, как «Мир Дикого Запада», «Пожарная часть 19», «Сибирь», фильмах «Главная больница» и «Крейсер».

США Стрельба Сериалы Ограбления Машины Актеры
27 мая 2024, 01:47
Две участницы вылетели из шоу «Сокровища императора» со скандалом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывших жен футболистов Алану Мамаеву и Марию Погребняк выгнали после скандала с проекта «Сокровища императора». Об этом Погребняк сообщила в своем Telegram-канале.

«Наше с Аланой участие в шоу „Сокровища императора“ подошло к концу. Чип и Дейл сыграли свою роль. Пришла пора вернуться к своей обычной жизни», - написала она.

Вместе с Мамаевой они не прошли последнее испытание, где надо было передавать друг другу воланчик, причем ногами и так, чтобы он не упал на землю. Просто оказались самыми последними. По ее мнению, их с подругой подставили.

Мамаева также пожаловалась, что у нее разболелось колено. В передаче воланчика не помогли и «17 лет брака с футболистом», подчеркнула Погребняк.

Подруги оказались аутсайдерами, их выгнали с проекта. Погребняк расплакалась и обвинила блогера Евгения Ершова, что он воткнул им с Аланой «нож в спину». В предыдущем испытании она предлагала ему поменяться заданиями, но тот не согласился.

Ранее Ольга Бузова чуть не расплакалась после поцелуя с участником шоу и бывшим возлюбленным Давидом Манукяном.

Скандалы Россия Ток-шоу
27 мая 2024, 01:31
Петросян появился на премьере фильма с другой женщиной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Юморист Евгений Петросян посетил премьеру детского фильма «Манюня: приключения в Москве» с актрисой Джульеттой Степанян, с которой и вышел на красную дорожку. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Петросян сыграл в картине роль дедушки. На вопрос журналистов, почему он не вышел на красную дорожку вместе с супругой Татьяной Брухуновой, предпочел не распространяться. При этом на его правой руке заметили обручальное кольцо, так что у артиста с молодой женой, видимо, все хорошо.

Петросян прибыл на премьеру в стильном коралловом пиджаке и бабочке.

«Я сегодня пришел в том же, в чем пришел бы и на любое другое мероприятие», - признался артист.

Это первая роль Петросяна в кино. Он рассказал, что его часто спрашивали, почему он решил сняться в фильме. По его словам, просто так звезды сошлись, но если ответить одним словом, недавно появившемся у него в спектакле, то «покачану».

Ранее Брухунова опубликовала на своей странице в соцсетях фотографию с подросшей дочерью , которую нарядила в бежевые рубашку и штаны, повязав на голову косынку с красными сердечками.

Евгений Петросян

Новости по теме