15 мая 2024, 19:08

Дженнифер Лопес раскрыла секрет идеальной фигуры

Global Look Press
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Певица Дженнифер Лопес раскрыла, как поддерживает себя в форме. Ей очень помогают работа и тренировки. Об этом звезда рассказала в шоу на YouTube.

Несмотря на возраст - артистке исполнилось 54 года - она продолжает выглядеть прекрасно. Певица поведала поклонникам, что сохранять фигуру ей помогает то, что она все время остается в движении.

Ее прекрасной форме служат танцы на сцене и постоянные перемещения. Кроме того, она тратит по два часа ежедневно на физические упражнения.

Певица отметила, что еще никогда не весила так мало и не была такой стройной, как сейчас.

«Секрет в движении. Это постоянное движение тела, путешествия, двухчасовая нагрузка каждый вечер. Сейчас то время, когда я нахожусь в хорошем, здоровом состоянии, то есть боевой форме», - сообщила она.

Ранее телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет вечной молодости. Она опубликовала в соцсетях видео из кабинета косметолога. Звезда Первого канала, которой исполнилось 62 года, проходила процедуру иглоукалывания.

Красота Шоу-бизнес
15 мая 2024, 19:14
Волочкова снялась с голой грудью на пляже
Global Look Press
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сфотографировалась с голой грудью и опубликовала пикантный снимок в своем Telegram-канале. Таким образом, она намекнула подписчикам, что равнодушно относится к критике в свой адрес.

«Одно могу сказать. Все, что судачат за моей спиной, слышит только моя спина и ее прекрасный стан», - написала артистка.

На кадрах, снятых на пляже, Волочкова предстала в одних рваных джинсах и солнцезащитных очках. Она отвернулась от камеры, показав оголенную спину. При этом комментарии к посту в своих соцсетях танцовщица предпочла закрыть.

Накануне Волочкова села на шпагат в стоматологическом кресле. Экстравагантный снимок из кабинета зубного врача она также разместила в соцсетях.

Фото Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
15 мая 2024, 18:51
«Рвется выступать». Сын Куклачева опроверг возвращение отца на сцену
РИА «Новости»
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Дрессировщика кошек Юрия Куклачева накануне выписали из больницы, он сразу же пообещал поклонникам в скором времени вернуться на сцену. Однако его сын Дмитрий назвал это преждевременным решением.

«Папа позвал всех на новое шоу в сердцах. Так как он боец, то уже рвется выступать и говорит о возвращении на большую сцену», - отметил сын дрессировщика.

По его словам, на самом деле артист пока восстанавливается в санатории, поэтому о конкретных сроках его выступлений говорить рано.

Сын Куклачева пояснил, что о дальнейшем творческом пути именитого дрессировщика станет известно в начале июля. Он порекомендовал поклонникам отца набраться терпения и подождать.

Юрий Куклачев оказался в больнице 12 апреля с инфарктом. Медики прооперировали его и направили на реабилитацию в санаторий. Оттуда артист записал видеообращение для поклонников , заявив, что скоро вернется на сцену.

Болезни Шоу-бизнес
15 мая 2024, 18:12
«Каждый мой выход — часть стендапа». Бузова ответила на нападки Гагариной
Global Look Press
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Телеведущая Ольга Бузова заявила, что ей не интересна личность певицы Полины Гагариной, которая посоветовала ей заняться стендапом вместо пения. Артистка ответила на нападки звезды словами из своей песни. Ее слова передало издание Starhit.

«Она не попала в хит-парад моих мыслей. Никогда этот герой мне не был интересен, поэтому за ней не слежу. В стендапе я уже давно, как и на сцене, в театре, во МХАТе. Каждый мой выход - часть стендапа», - сказала Бузова, отвечая на вопрос, что она думает о высказывании Гагариной.

Артистка подчеркнула, что рассмешить публику иногда гораздо сложнее, чем заставить людей плакать.

В завершении беседы с журналистами телеведущая исполнила отрывок из своей новой композиции «Гамбит», указав, что эти слова станут ответом Гагариной.

«Успокойтесь, люди, пусть вас не штормит, То ли еще будет, что там впереди…», - спела Бузова.

Гагарина в одном из недавних интервью раскритиковала музыкальный талант телеведущей. Она заявила, что Бузова создала образ «дурочки», и порекомендовала ей занять нишу в сфере комедии.

Ольга Бузова Концерты Музыка
15 мая 2024, 17:57
Лучшая подруга Ольги Бузовой раскрыла секрет ее личной жизни
РИА «Новости»
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Телеведущая Ольга Бузова не одинока, в ее жизни есть мужчина. О личном секрете звезды рассказала ее лучшая подруга Ольга Десятовская в новом RuTube-шоу «Много половин».

«Я не могу сказать, что Оля одинока», - заявила Десятковская.

Однако настоящей любви в жизни телеведущей нет. Она еще не вступила в серьезные отношения после разрыва с рэпером Давой, который произошел в 2021 году.

«Уверена, что впереди еще будет это счастье женское… Она еще не встретила того самого, который оценит эту безусловную любовь», - призналась подруга звезды.

Десятковская добавила, что Бузова каждый раз ныряет в отношения с головой и полностью отдается чувствам.

Своего бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, сама ведущая недавно сравнила с дикими животными. Кроме того, она намекнула, что некоторым мужчинам мог бы пригодиться зоопсихолог.

Ольга Бузова Отношения Счастье

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