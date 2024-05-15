Дженнифер Лопес раскрыла секрет идеальной фигуры

Несмотря на возраст - артистке исполнилось 54 года - она продолжает выглядеть прекрасно. Певица поведала поклонникам, что сохранять фигуру ей помогает то, что она все время остается в движении.

Ее прекрасной форме служат танцы на сцене и постоянные перемещения. Кроме того, она тратит по два часа ежедневно на физические упражнения.

Певица отметила, что еще никогда не весила так мало и не была такой стройной, как сейчас.

«Секрет в движении. Это постоянное движение тела, путешествия, двухчасовая нагрузка каждый вечер. Сейчас то время, когда я нахожусь в хорошем, здоровом состоянии, то есть боевой форме», - сообщила она.

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