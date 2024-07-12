Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили избавиться от особняка за 68 млн долларов

Певица Нюша после новости о разводе рассказала об общении с бывшим возлюбленным, музыкантом Егором Кридом. Своими мыслями об отношениях с ним она поделилась в интервью на YouTube-канале «МУЗ ШОУ».

«Мы можем созвониться, можем пообщаться на мероприятии, но не более того. Все равно мы не друзья. Можно сказать, что наши пути разошлись», - сообщила певица.

Она добавила, что Крид публично поздравлял ее с рождением сына. Однако, по словам Нюши, сейчас их ничего не связывает друг с другом.

«Мы, конечно, не чужие друг другу люди, но мне кажется, все-таки было бы странно оставаться друзьями и дружить», - заключила она.

Нюша и Крид расстались в 2015 году, а в 2020-м они выпустили совместный клип «Mr. & Mrs. Smith». Певица назвала песню логическим завершением отношений.

В 2017-м Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В начале мая этого года она объявила о разводе. По словам певицы, она не жалеет о том, что в их браке в 2022 году случилась измена.