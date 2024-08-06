Дженнифер Лопес и Бен Аффлек перестали разговаривать друг с другом
Проблемы в отношениях Дженнифер Лопес и Бен Аффлека набирают обороты. Бывшие возлюбленные перестали общаться друг с другом, сообщили журналисты Thirty Mile Zone.
По данным издания, голливудские актеры не разговаривают ни лично, ни по телефону, что замедляет их развод.
Авторы статьи пояснили, что у пары подписан брачный контракт, по которому они должны разделить единственное имущество - их выставленный на продажу особняк в Беверли-Хиллз.
При этом супруги не обращались к юристам, а доверили все дела своим менеджерам. По этой причине теперь обсуждение каких-либо деталей по разводу сильно затруднилось.
Недавно Лопес разместила в соцсетях фотографию без обручального кольца. Таким образом, певица продемонстрировала окончательное расставание с мужем.
Тем временем Аффлек взял в ипотеку особняк за 20,5 миллиона долларов в день рождения своей супруги. В этот же день артистка продала свою квартиру в Нью-Йорке.