Дженнифер Лопес и Бен Аффлек перестали разговаривать друг с другом

По данным издания, голливудские актеры не разговаривают ни лично, ни по телефону, что замедляет их развод.

Авторы статьи пояснили, что у пары подписан брачный контракт, по которому они должны разделить единственное имущество - их выставленный на продажу особняк в Беверли-Хиллз.

При этом супруги не обращались к юристам, а доверили все дела своим менеджерам. По этой причине теперь обсуждение каких-либо деталей по разводу сильно затруднилось.

Недавно Лопес разместила в соцсетях фотографию без обручального кольца. Таким образом, певица продемонстрировала окончательное расставание с мужем.

Тем временем Аффлек взял в ипотеку особняк за 20,5 миллиона долларов в день рождения своей супруги. В этот же день артистка продала свою квартиру в Нью-Йорке.