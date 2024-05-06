Дженнифер Энистон снялась в «голом» платье

Певец Сергей Лазарев показал, как отдыхает на курорте в Турции. Компанию ему составила телеведущая Лера Кудрявцева. Совместное фото исполнитель опубликовал в личном блоге в соцсети.

Лазарев удивил фанатов на днях видео, где он позирует, обнявшись с экс-возлюбленной Кудрявцевой. При этом певец предстал с широкой улыбкой на лице.

«Давай признаемся народу, что мы отдыхали вместе. Мы отдыхали вместе, надо вам признаться!» - сказал Лазарев.

Артист отправился с сыном и дочерью в Турцию в начале мая. Кудрявцева также полетела в эту страну с дочкой и без мужа.

Также Лазарев показал своим поклонникам 20-летнюю племянницу Алину. На кадре девушка позировала в черной куртке и коротких серых шортах. Артист заменил племяннице родного отца 11 лет назад, после того как его старший брат Павел погиб из-за травмы головы, полученной в ДТП.