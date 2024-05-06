Дженнифер Энистон снялась в «голом» платье
Звезда культового телесериала «Друзья», 55-летняя Дженнифер Энистон, снялась для обложки французского издания Elle в откровенном платье. Фотографии появились на официальном сайте журнала.
Поклонников звезды ее новая фотосессия привела в восторг.
Актриса может похвастаться прекрасной формой. Она заявила, что лучше всего поддерживать себя в форме ей помогает йога. Энистон призналась, что регулярно выполняет упражнение «собака мордой вниз». По ее словам, эта поза благоприятно влияет на организм, потому что тело одновременно отдыхает и напрягается.
Актрису сняли в сексуальном черном наряде от Aisling Camps и аксессуарах от Tiffany & Co. Обнаженную грудь прикрыли длинные наращенные пряди Также на страницах Elle опубликовали черно-белые фото Энистон в элегантном дизайнерском брючном костюме и кожаном бюстгальтере.