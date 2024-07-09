«Дьявол носит Prada» получит продолжение

По данным издания, компания Disney находится в самом начале пути разработки сиквела. Пока с актерами не заключали договоры на съемки. Более того, неизвестно, кто из оригинального состава артистов сможет вернуться к работе над продолжением фильма.

Предположительно, к своим ролям вернутся Мэрил Стрип (Миранда Пристли) и Эмили Блант (Эмили Чарльтон). Будет ли играть в сиквеле Энн Хэтэуэй, исполнившая главную роль в первом фильме, пока неизвестно.

Кроме того, к переговорам о возвращении приступили режиссер Дэвид Фрэнкел и продюсер оригинальной ленты Венди Файнерман. Представители студии пока не давали официальных комментариев по поводу работы над сиквелом.

Ранее актриса Энн Хэтэуэй рассказала, что ей очень непросто досталась роль в фильме «Дьявол носит Prada». По словам артистки, образ журналистки Андреи Сакс она вырвала «зубами и когтями».