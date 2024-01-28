Двойник Киркорова заявил, что снимался в кино вместо певца

«Конечно, я же его дублер. <…> В кино я снимался вместо него. В фильме „Последний богатырь“ есть сцена, где Киркоров в кадре с Буруновым. В какой-то момент была нужна только его спина. Взяли мою спину. В общем, везде, где есть Киркоров, там я», - заявил он.

Егожинский признался, что в новогоднем проекте «Иван Васильевич меняет все!» он ни разу не играл за Киркорова. При этом все сцены с исполнителем убрали из фильма.

Также дублер иногда поет вместо вокалиста. Его выступления могут стоить от 30 до 100 тысяч рублей. Мужчина без фонограммы исполняет песни, а вырученные суммы с концептов тратит на благотворительность.

Ранее продюсер Сергей Лавров назвал Киркорова «взрослым ребенком». По его словам, артист любит диснейленд и американские горки. Он поехал в США, чтобы побывать на концерте Мадонны, однако это не указывает на то, что музыкант не вернется на Родину.