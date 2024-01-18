Двойник Киркорова из США пообещал россиянам написать каверы на его песни

«Трудно найти песню, которую я смогу перепеть и сделать так, чтобы это звучало хорошо. Но я работаю над этим», - признался артист.

Музыканту нужно найти песню, которая бы хорошо звучала в его стиле. Он живет в Центральной Вирджинии, поет и играет на банджо, исполняет песни собственного сочинения, а также записывает каверы на песни группы Nirvana и других рокеров.

Русскоязычные пользователи отметили его сходство с российским поп-королем, одолев мужчину своими шутками и мемами в соцсетях. Некоторые из них предложили ему назвать свой стиль «Кир-core», а сценическое имя сменить на Филиппа Кобейна или Курта Киркорова.

При этом дела у настоящего Киркорова идут не так хорошо после участия в прошлогодней «голой» вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор».

Ранее уроженка Златоуста Челябинской области, оскорбленная этим скандальным мероприятием, подала иск во Всеволожский городской суд Ленинградской области. Она потребовала, чтобы Киркоров, Ивлеева, а также Лолита Милявская, Дима Билан и рэпер Vacio выплатили компенсацию в размере 200 миллионов рублей за причиненные ей и ее ребенку физические и нравственные страдания.