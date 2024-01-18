18 января 2024, 05:05

Двойник Киркорова из США пообещал россиянам написать каверы на его песни

РИА «Новости»
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Американский музыкант СJ Hedgepeth, известный в социальных сетях как двойник Филиппа Киркорова, рассказал, что планирует записать кавер на песни народного артиста России. Об этом он сообщил в TikTok.

«Трудно найти песню, которую я смогу перепеть и сделать так, чтобы это звучало хорошо. Но я работаю над этим», - признался артист.

Музыканту нужно найти песню, которая бы хорошо звучала в его стиле. Он живет в Центральной Вирджинии, поет и играет на банджо, исполняет песни собственного сочинения, а также записывает каверы на песни группы Nirvana и других рокеров.

Русскоязычные пользователи отметили его сходство с российским поп-королем, одолев мужчину своими шутками и мемами в соцсетях. Некоторые из них предложили ему назвать свой стиль «Кир-core», а сценическое имя сменить на Филиппа Кобейна или Курта Киркорова.

При этом дела у настоящего Киркорова идут не так хорошо после участия в прошлогодней «голой» вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор».

Ранее уроженка Златоуста Челябинской области, оскорбленная этим скандальным мероприятием, подала иск во Всеволожский городской суд Ленинградской области. Она потребовала, чтобы Киркоров, Ивлеева, а также Лолита Милявская, Дима Билан и рэпер Vacio выплатили компенсацию в размере 200 миллионов рублей за причиненные ей и ее ребенку физические и нравственные страдания.

США Филипп Киркоров Соцсети Песни Музыка TikTok
18 января 2024, 03:27
Стала известна причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Вонтова
РИА «Новости»
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Заслуженный артист России Александр Вонтов скончался, предположительно, от сердечного приступа. Об этом сообщили на сайте MordovMedia.ru.

«По неподтвержденной информации причиной смерти стал сердечный приступ», - отметили на сайте, добавив, что дата и место прощания с актером станут известны позднее.

Сообщение о смерти актера разместила на своем сайте пресс-служба театра имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года. Здесь он сыграл более 80 ролей. Помимо этого, Вонтов активно снимался в сериалах и кино. Самой заметной работой стала его роль в картине «Зоя», где он сыграл Иосифа Сталина. Еще он снимался в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».

Смертность Сериалы Театры Актеры
18 января 2024, 02:43
Стало известно, почему Волочкова не появилась на «голой» вечеринке Ивлеевой
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не посетила скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла перед Новым годом в клубе «Мутабор». Она призналась, что обижена на телеведущую за предательство. Ее слова привело ИА НСН.

Волочкова заявила, что ее звали на вечеринку, но она не захотела участвовать из-за обиды на Ивлееву.

По словам балерины, с Ивлеевой они были знакомы. Блогерша со своей командой даже была дома у Волочковой - снимала их с Джигурдой для своего цикла видео.

«А потом Настя склотничала и сплетничала с [журналисткой] Аленой Жигаловой. Они гадости про меня лили. Ну и как я пойду на вечеринку к человеку, который про меня гадости говорил?» - возмутилась Волочкова.

Хотя в конце декабря Волочкова уверяла, что не получала приглашение на вечеринку Ивлеевой и даже ничего не знала о ней. Балерина назвала подобные мероприятия «премиями для лохов» и заявила, что не хочет знать и видеть людей, которые посетили скандальную вечеринку.

Впрочем, Волочкова и сама часто позволяет себе провокационные наряды и поведение. В январе она попала в скандал с Никитой Джигурдой. В Сети появилось видео, на котором балерина танцует вместе с актером. В какой-то момент Джигурда снял с Волочковой штаны и поцеловал ее между ног. После этого движение «Ветераны России» потребовали отстранить балерину от работы и запретить ее шоу.

Видео Блогеры Анастасия Ивлеева Анастасия Волочкова
17 января 2024, 20:43
Костомаров показал, как учится летать на флайборде
РИА «Новости»
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает осваивать новые навыки на протезах. В этот раз фигурист полетал на флайборде над водой. Видеоролик с тренировки он опубликовал в Telegram-канале.

«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю… Хоть и не высоко», - поделился спортсмен.

Костомаров также продолжает активно заниматься другими видами спорта. Ранее он вместе с дочерью встретился с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым , чтобы попробовать свои силы в теннисе.

До этого фигурист рассказал, что занялся боксом. По его словам, на время боя он всегда снимает протез. На льду Костомаров впервые появился со своей партнершей Татьяной Навкой 17 декабря. Илья Авербух рассказывал, что Костомаров сам принял решение вернуться в профессию.

Роман Костомаров попал в реанимацию в начале прошлого года с подозрением на пневмонию. Врачи ампутировали ему конечности из-за развития некроза тканей. Фигурист выписался из больницы в июле.

Спортсмены Врачи Бокс Теннис Роман Костомаров
17 января 2024, 19:05
Немецкие таможенники задержали Шварценеггера в аэропорту Мюнхена
Global Look Press
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Сотрудники таможенной службы аэропорта Мюнхена сорвали поездку голливудского актера Арнольда Шварценеггера на организованный им Всемирный климатический саммит в Австрии. Причиной стали не указанные в декларации дорогие часы. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета Bild.

По словам собеседника, 76-летнего актера и политика задержали во время таможенного досмотра, когда у него нашли часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Шварценеггер объяснил, что намеревался выставить их на аукцион.

Задержание актера журналистам подтвердил представитель мюнхенской таможни Томас Майстер. Он пояснил, что актер не задекларировал часы, которые подпадают под статью об импорте. В этой связи в отношении Шварцнеггера начали расследование о попытке уклонения от уплаты налогов.

Всемирный климатический саммит проходит в австрийском Кицбюэле. На официальном сайте мероприятия указали, что в ближайший четверг, 18 января, там пройдет ужин и аукцион для сбора средств на защиту окружающей среды. Главным приглашенным гостем организаторы назвали Арнольда Шварцнеггера.

Саммиты Германия Задержания Аукционы Таможня Актеры

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