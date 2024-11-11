Двигаться все тяжелее. Жену Хабенского госпитализировали в Москве

Читайте нас в:

Супругу Константина Хабенского актрису Ольгу Литвинову положили в московскую больницу, сообщил Telegram-канал Mash. По данным его источника, у 43-летней артистки диагностировали остеоартрит - болезнь суставов.

Люди, страдающие от этого заболевания, испытывают боли и отеки. Двигаться становится все труднее и труднее.

«У Литвиновой - ранняя стадия, медики надеются купировать ее развитие», - пояснил собеседник Mash.

Литвинова - ведущая актриса Московского художественного театра. Зрители знают ее по многочисленным ролям в популярных детективах и мелодрамах. Одни из самых известных фильмов с ней - «Экипаж» и «Игры».

Ранее появилась информация, что экстренная помощь врачей понадобилась звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой. Артистка опровергала эти сообщения.