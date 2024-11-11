11 ноября 2024, 08:34

Двигаться все тяжелее. Жену Хабенского госпитализировали в Москве

РИА «Новости»
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Супругу Константина Хабенского актрису Ольгу Литвинову положили в московскую больницу, сообщил Telegram-канал Mash. По данным его источника, у 43-летней артистки диагностировали остеоартрит — болезнь суставов.

Супругу Константина Хабенского актрису Ольгу Литвинову положили в московскую больницу, сообщил Telegram-канал Mash. По данным его источника, у 43-летней артистки диагностировали остеоартрит - болезнь суставов.

Люди, страдающие от этого заболевания, испытывают боли и отеки. Двигаться становится все труднее и труднее.

«У Литвиновой - ранняя стадия, медики надеются купировать ее развитие», - пояснил собеседник Mash.

Литвинова - ведущая актриса Московского художественного театра. Зрители знают ее по многочисленным ролям в популярных детективах и мелодрамах. Одни из самых известных фильмов с ней - «Экипаж» и «Игры».

Ранее появилась информация, что экстренная помощь врачей понадобилась звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой. Артистка опровергала эти сообщения.

Больницы Болезни Москва
10 ноября 2024, 18:59
Оксана Робски задолжала ФНС почти миллион
Global Look Press
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Российская писательница Оксана Робски оказалась должна Федеральной налоговой службе почти миллион рублей. Сумму задолженности раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным канала, светская львица не уплатила сумму 900 тысяч.

На имя писательницы ранее были зарегистрированы две компании: одна из них работала в сфере культуры и искусства, вторая относится к издательскому бизнесу. Фирмы ликвидировали в 2014 и 2018 годах. В данный момент Оксана Робски живет на две страны - Россию и США.

Ранее стало известно, что актер Гоша Куценко задолжал ФНС 267 тысяч рублей. За долги налоговики заблокировали счета одной из компаний артиста. Также Куценко с апреля 2024 года не оплатил 60 штрафов ГИБДД на сумму около 48 тысяч рублей.

Долги США Рубль Россия
10 ноября 2024, 17:06
Шаман простился с умершим пресс-секретарем Коробковым-Землянским
Telegram
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Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) попрощался со своим пресс-секретарем Антоном Коротковым-Землянским, который скоропостижно скончался в возрасте 40 лет. Посвященный участнику команды пост артист опубликовал в Telegram-канале.

«Царствие Небесное тебе, мой друг!» - написал Шаман под выложенной фотографией своего пресс-секретаря.

Журналист и пресс-секретарь певца Шамана Антон Коробков-Землянский умер в возрасте 40 лет в московской квартире. По предварительным данным, ухудшение здоровья стало внезапным и прибывшие по вызову медики констатировали смерть пациента.

РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что предварительной причиной смерти пресс-секретаря Шамана стала сердечная недостаточность.

С Шаманом Коробков-Землянский работал с 2022 года.

Певец Шаман (настоящее имя - Ярослав Дронов) попрощался со своим пресс-секретарем Антоном Коротковым-Землянским, который скоропостижно скончался в возрасте 40 лет. Посвященный участнику команды пост артист опубликовал в Telegram-канале.

Журналистика Россия Shaman Шоу-бизнес
10 ноября 2024, 12:56
Пресс-секретарь Шамана Коробков-Землянский скоропостижно умер в 40 лет
Соцсети
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Внезапное ухудшение здоровья стало причиной смерти пресс-секретаря исполнителя Шамана Антона Коробкова-Землянского. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным журналистов, деятель шоу-бизнеса почувствовал себя плохо в московской квартире и начал задыхаться. Супруга вызвала медицинскую бригаду, но спасти 40-летнего мужчину врачи не смогли и констатировали смерть.

Shaman Москва Шоу-бизнес
10 ноября 2024, 02:55
Супермодель Джорджина Купер умерла во время медового месяца
Freepik
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Британская супермодель Джорджина Купер скончалась в возрасте 46 лет на греческом острове Кос, где отдыхала с мужем во время медового месяца. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Купер отдыхала на Косе в отеле Marianna вместе со своим мужем, когда 21 октября ей стало плохо. Персонал вызвал скорую помощь.

Женщину доставили в главную больницу острова, но так как ее состояние было тяжелым, то медики организовали ее перелет на Крит для дальнейшего лечения. Купер отправили в отделение интенсивной терапии, где спустя пять дней она скончалась. Тело модели уже перевезли в Англию.

Причина смерти бывшей супермодели не уточняется.

Бывший агент Купер Дин Гудман рассказал, что проблемы со здоровьем у нее появились во время пандемии коронавируса. Она часто попадала в больницу, но в будущее смотрела с оптимизмом, а после замужества «ждала начала своей жизни».

Модельная карьера Купер началась в возрасте 13 лет. Спустя два ода она снялась в клипе певца Джона Бон Джови.

В 2018 году Купер ушла из модельного бизнеса после рождения ребенка, сообщили «Известия».

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