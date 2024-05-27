27 мая 2024, 01:47

Две участницы вылетели из шоу «Сокровища императора» со скандалом

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Бывших жен футболистов Алану Мамаеву и Марию Погребняк выгнали после скандала с проекта «Сокровища императора». Об этом Погребняк сообщила в своем Telegram-канале.

«Наше с Аланой участие в шоу „Сокровища императора“ подошло к концу. Чип и Дейл сыграли свою роль. Пришла пора вернуться к своей обычной жизни», - написала она.

Вместе с Мамаевой они не прошли последнее испытание, где надо было передавать друг другу воланчик, причем ногами и так, чтобы он не упал на землю. Просто оказались самыми последними. По ее мнению, их с подругой подставили.

Мамаева также пожаловалась, что у нее разболелось колено. В передаче воланчика не помогли и «17 лет брака с футболистом», подчеркнула Погребняк.

Подруги оказались аутсайдерами, их выгнали с проекта. Погребняк расплакалась и обвинила блогера Евгения Ершова, что он воткнул им с Аланой «нож в спину». В предыдущем испытании она предлагала ему поменяться заданиями, но тот не согласился.

Ранее Ольга Бузова чуть не расплакалась после поцелуя с участником шоу и бывшим возлюбленным Давидом Манукяном.

Скандалы Россия Ток-шоу
27 мая 2024, 01:31
Петросян появился на премьере фильма с другой женщиной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Юморист Евгений Петросян посетил премьеру детского фильма «Манюня: приключения в Москве» с актрисой Джульеттой Степанян, с которой и вышел на красную дорожку. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Петросян сыграл в картине роль дедушки. На вопрос журналистов, почему он не вышел на красную дорожку вместе с супругой Татьяной Брухуновой, предпочел не распространяться. При этом на его правой руке заметили обручальное кольцо, так что у артиста с молодой женой, видимо, все хорошо.

Петросян прибыл на премьеру в стильном коралловом пиджаке и бабочке.

«Я сегодня пришел в том же, в чем пришел бы и на любое другое мероприятие», - признался артист.

Это первая роль Петросяна в кино. Он рассказал, что его часто спрашивали, почему он решил сняться в фильме. По его словам, просто так звезды сошлись, но если ответить одним словом, недавно появившемся у него в спектакле, то «покачану».

Ранее Брухунова опубликовала на своей странице в соцсетях фотографию с подросшей дочерью , которую нарядила в бежевые рубашку и штаны, повязав на голову косынку с красными сердечками.

Евгений Петросян
27 мая 2024, 00:12
Бузова чуть не расплакалась после поцелуя с Давой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица и телеведущая Ольша Бузова поцеловалась с видеоблогером Давидом Манукяном (Давой), с которым они расстались три года назад, на реалити-шоу «Сокровища императора». Об этом сообщил Пятый канал.

Артистка настолько расчувствовалась, что чуть не расплакалась. Ее соведущий Михаил Галустян в это время тактично отвел глаза. Это не первый раз, когда бывшие возлюбленные в рамках проекта выясняли отношения.

Бузова упрекала Манукяна то в трусости, то в пассивности и слабохарактерности. Видеоблогер намекал певице, что сильно изменился с момента их расставания, многое переоценил за последнее время. По его словам, он даже прошел через депрессию.

Отношения Бузовой и Манукяна продлились около года. Они расстались в 2021 году. И если до этого влюбленные всячески демонстрировали поклонникам свою любовь с поцелуями, признаниями и дорогими подарками, но завершение романа оказалось скандальным. Бузова обвинила блогера в изменах и насилии.

Ранее певица Валерия объяснила, почему у Бузовой до сих пор нет серьезных отношений. По ее словам, большинство мужчин боятся сильных женщин с характером, опасаясь некоей конкуренции, так как хотят сами доминировать.

Ольга Бузова Блогеры Музыка Ток-шоу Шоу-бизнес
27 мая 2024, 00:01
Пятилетняя дочь Кудрявцевой попала в больницу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пятилетняя дочь актрисы Леры Кудрявцевой попала в больницу. О госпитализации ребенка телеведущая написала в социальной сети Instagram*.

Она рассказала, что у ее дочери все время заложен нос, поэтому ее отправили на обследования. Вместе с ней в больницу лег ее отец - футболист Игорь Макаров.

«[Дочь] дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой. Так что, если детки боятся, разрешают с родителями», - написала Кудрявцева.

В феврале Кудрявцева сама попала в больницу.

Телеведущая травмировала колено. Врачи диагностировали ей полный разрыв передней крестообразной связки и перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости и назначили операцию. Уже в середине марта Кудрявцева сообщила о возвращении в эфир.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Больницы Врачи Лера Кудрявцева
26 мая 2024, 23:57
Шеф-повар Александр Белькович стал новым гостем шоу «ОК на связи!»
Читайте нас в: Google Новости
В социальной сети «Одноклассники» вышел новый выпуск программы «ОК на связи!», специальным гостем которой стал телеведущий, ресторатор и шеф-повар Александр Белькович. Он рассказал, как выбрать ресторан в чужом городе, где в России лучшая шаурма, а также про «обратную сторону медали» шоу «100 мест, где поесть».

В социальной сети «Одноклассники» вышел новый выпуск программы «ОК на связи!» , специальным гостем которой стал телеведущий, ресторатор и шеф-повар Александр Белькович. Он рассказал, как выбрать ресторан в чужом городе, где в России лучшая шаурма, а также про «обратную сторону медали» шоу «100 мест, где поесть».

Белькович поделился лайфхаками по выбору ресторана в незнакомых городах. По его словам, для начала нужно посмотреть, нет ли в интернете шоу «100 мест, где поесть» в этом городе, чтобы выбрать лучшее и уже проверенное заведение по рекомендациям.

«У нас там прямо целая система проверок: с выездом, скаутингом, ребята смотрят все, проверяют на своей шкуре, а потом говорят: „Шеф, вот это место достойно, мы туда по какой-то причине“», - объяснил ресторатор.

Сам же он выбирает следующим образом: заходит в карты, смотрит какие-то места, которые ему нравятся, нажимает на фотографии, причем отзывы не читает. Белькович легко определяет по фото и меню, стоит ли идти туда или нет. В этом эму помогает 15-летний опыт работы ресторатором.

На вопрос о завышенных ценниках в столичных ресторанах он ответил, что «иногда продукт требует большой цены». При этом признал, что себестоимость его будет дешевле, если готовить самому, так как в ресторане делают наценку.

Белькович также рассказал, что в шоу есть рейтинг самых популярных блюд. Во время съемок первого и второго сезона «100 мест, где поесть», в каждом городе находили лучшую шаверму или шаурму.

«Выиграла шаурма на Уралмаше в Екатеринбурге. Лучшая вообще. Лучшая в России на данный момент. Официально заявляю», - признался ресторатор.

В заключение гость программы посоветовал молодым людям, интересующимся кухней, сначала понять, точно ли они желают этим заниматься. И обязательно учиться, не стоять на месте, причем у лучших шеф-поваров.

Интернет Соцсети Ток-шоу

Новости по теме