24 июня 2024, 17:55

Дважды бывшая жена Илона Маска сыграла свадьбу со звездой «Игры престолов»

Global Look Press
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Бывшая супруга бизнесмена Илона Маска британская актриса Талула Райли и актер из сериала «Игра престолов» Томас Броди-Сангстер поженились. Фото со свадебной церемонии опубликовала газета The Sun.

Торжество прошло в церкви Святого Георгия в деревушке Ансти на востоке Англии. Невеста была в пышном белом платье, а жених выбрал для мероприятия темно-синий фрак. Счастливые молодожены позировали перед фотографом, улыбаясь и держась за руки.

По данным издания, 38-летняя Райли и 34-летний Броди-Сангстер встретились три года назад на съемках картины о панк-группе Sex Pistols.

Прошлым летом возлюбленные обручились. В честь этого события Маск тогда разместил поздравительный пост в своей соцсети.

Райли была замужем за Маском дважды. Однако детей в обоих браках у них не родилось.

На днях стало известно, что Маск и топ-менеджер Neuralink Шивон Зилис вновь стали родителями. У пары появился на свет третий общий ребенок.

Свадьбы Илон Маск Актеры
24 июня 2024, 18:47
«Сложная история». Семенович ответила на обвинения в романе с женатым мужчиной
Global Look Press
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Певица Анна Семенович записала видео с объяснениями по поводу романа с женатым мужчиной по имени Денис. В своем Telegram-канале артистка заявила, что ее избранник скоро разведется со своей супругой.

«Так как его жена и ребенок живут в Германии, в Европе бракоразводный процесс занимает очень много времени. Это сложная история. Я надеюсь, скоро это все разрешится», - сказала она.

Певица пояснила, что, когда они познакомились с Денисом, он уже не жил с супругой - их связывали только юридические отношения.

По словам Семенович, сердце Дениса принадлежит только ей, а женат он исключительно «по бумагам».

«Мы счастливы. У нас все хорошо», - заверила певица.

О романе Семенович с женатым мужчиной стало известно общественности благодаря его супруге. Девушка заметила на снимках артистки своего мужа и рассказала об этом журналистам.

Отношения Шоу-бизнес Анна Семенович
24 июня 2024, 18:21
«Хочет опять на российский рынок зайти». Лобода сняла клип в цветах триколора
Global Look Press
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Украинская певица Светлана Лобода представила тизер нового клипа в цветах российского флага. Ролик артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Красивое сочетание», «Синий, белый, красный цвет. Ух!», «Кто-то хочет опять на российский рынок зайти», - написали пользователи в комментариях под постом Лободы.

Поклонники также обратили внимание, что новая композиция выйдет на русском языке.

На кадрах нового ролика бросаются в глаза цвета триколора, выбранные для съемок. Лобода находится на бело-синем стадионе практически в белом платье, а дополняет цветовую палитру ее красный гипс.

Артистка сломала руку на съемках клипа. Травма оказалась серьезной, поэтому певице потребовалась операция. Лобода поделилась с фанатами снимками из больничной палаты.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Музыкальные клипы Видео Россия Светлана Лобода
24 июня 2024, 18:14
Актера Дмитрия Дюжева разыскивают из-за долгов по коммуналке
Global Look Press
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У актера Дмитрия Дюжева накопились долги за услуги ЖКХ. В сумме артисту необходимо выплатить почти 45 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Звездач».

По информации издания, Дюжев не заплатил за газ, тепло и электроэнергию 23 тысячи 89 рублей 76 копеек. Кроме того, за актером сохраняется еще один долг в 21 тысячу 143 рубля 64 копейки. Артиста начали разыскивать приставы, чтобы взыскать накопившуюся сумму.

Ранее стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк задолжала налоговой 140 тысяч рублей. Долг нашли у ИП артистки, исключенного из реестра осенью 2023 года.

Долги ЖКХ Актеры
24 июня 2024, 17:24
«Можете выдыхать». Самбурская показала хейтерам возлюбленного
Global Look Press
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Актриса и певица Настасья Самбурская на своей странице в Instagram* опубликовала снимок с молодым человеком. Артистка намекнула подписчикам, что у нее роман.

«Отчитываюсь. Можете выдыхать», - подписала она.

На кадрах видно только профиль мужчины с бородой, который нежно прислонился к певице, когда та сделала совместное селфи. Ни имени, ни род деятельности своего возлюбленного Самбурская раскрывать не стала.

Ранее актриса выложила в соцсети видео, в комментариях под которым пользователи задали вопросы, связанные с одиночеством певицы.

«Почему такая женщина до сих пор одна?», - спросили фанаты.

Самбурская резко отреагировала на такой интерес к ее личной жизни, но ответила, что состоит в отношениях, используя нецензурные слова. По словам артистки, она просто не афишировала новый роман и послала матом слишком любопытных пользователей.

Недавно Самбурская оказалась на больничной койке. Находясь под капельницей, она рассказала подписчикам, что ее здоровье подкосили переработки.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отношения Настасья Самбурская Шоу-бизнес

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