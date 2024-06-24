Дважды бывшая жена Илона Маска сыграла свадьбу со звездой «Игры престолов»

Торжество прошло в церкви Святого Георгия в деревушке Ансти на востоке Англии. Невеста была в пышном белом платье, а жених выбрал для мероприятия темно-синий фрак. Счастливые молодожены позировали перед фотографом, улыбаясь и держась за руки.

По данным издания, 38-летняя Райли и 34-летний Броди-Сангстер встретились три года назад на съемках картины о панк-группе Sex Pistols.

Прошлым летом возлюбленные обручились. В честь этого события Маск тогда разместил поздравительный пост в своей соцсети.

Райли была замужем за Маском дважды. Однако детей в обоих браках у них не родилось.

На днях стало известно, что Маск и топ-менеджер Neuralink Шивон Зилис вновь стали родителями. У пары появился на свет третий общий ребенок.