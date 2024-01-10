«Два мужчины, обнимашки». Шукшина нашла доказательства, что Киркоров пропагандирует ЛГБТ

Актриса выложила фрагмент выступления Киркорова. На кадрах вокалист вместе с певицей Жасмин исполняет песню «Личное тело». Шукшина привела строчки из композиции, которые, по ее мнению, имеют определенный подтекст.

«„Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу…“ В это время сзади на экране идет видеоряд, где разные варианты: мужчина с женщиной, два мужчины… обнимашки и тому подобное. Конкретная пропаганда», - написала звезда.

По словам артистки, изначально эту композицию опубликовал человек нетрадиционной ориентации, который дал песне название «Гимн свободы». Сами Киркоров и Жасмин пока не прокомментировали утверждения Шукшиной.

Ранее стало известно, что Киркорова не пригласили на фестиваль «Жара Fest», который прошел в Дубае 6 и 7 января. После посещения поп-королем «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой концерты артиста отменили, а сам вокалист столкнулся с волной критики со стороны его поклонников.

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