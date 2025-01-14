«Душа выдохнула». Хабенский простился с Добровольской

«Когда уходит из жизни такая актриса, как Женя Добровольская, невозможно описать чувства оставшихся. Тех, кто с ней играл на сцене или хотя бы раз был обожжен выплеском таившейся в ней эмоциональной силы. Этой силе нет еще точного названия», - привел Хабенский слова историка театра.

Затем он взял слово и заметил, что страдания и невыносимые боли, которые мучили актрису, остались позади.

«Душа выдохнула. Думаю, ее душа радуется оттого, какое огромное количество людей сегодня пришло на ее последний выход на сцену Московского художественного театра», - заключил Хабенский.

Народная артистка России Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января. В последний год она боролась с тяжелым заболеванием.