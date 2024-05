Дуров назвал свой любимый фильм

Global Look Press

По словам Дурова, необходимо осознанно подходить к выбору потребляемой информации, так как это напрямую влияет на благополучие человека.

«Слова могут формировать нашу реальность больше, чем мы думаем», - подчеркнул бизнесмен.

Он признался, что по этой причине не смотрит хорроры.

«Предпочитаю фильмы, рассказывающие вдохновляющие истории успеха (в прошлом году моим любимым фильмом был „Вонка“)», - уточнил бизнесмен.

Дуров добавил, что свой день любит начинать с позитивных песен середины 20-го века. В частности, в его плейлист включены такие композиции, как Oh, What a Beautiful Morning или What a Wonderful World.

Ранее Дуров рассказал подписчикам об изучении украинского языка. По его словам, он заинтересовался мовой, так как его мать родилась на Украине.