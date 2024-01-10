Дурман американской пропаганды. Шарлот попросил прощения у Путина, Мизулиной и ФСБ

Уроженец Самары принял участие в заседании по видеосвязи. Он показался на экране с короткими волосами. Адвокат попросил судью дать артисту слово. Шарлот заявил, что полтора месяца в изоляторе «охладили пыл». Артист сказал, что осознал вину, раскаялся и согласился понести наказание. Он заявил, что поддался влиянию оппозиционной пропаганды и нестабильной психики.

«Путин - человек с большой буквы. <…> Я разорвал ваш портрет под песню Игоря Талькова. Но я не нес зла. Любые разговоры сводились к политике. И в итоге я оказался на скамье подсудимых. Владимир Владимирович, простите меня», - сказал он.

Шарлот попросил прощения у ФСБ за то, что назвал службу ФСО, у певца Shaman (Ярослава Дронова) - за ложное представление о нем, у лидера Чечни Рамзана Кадырова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной - за оскорбления. Артист назвал патриарха Кирилла иконой церкви, ценнейшим ресурсом для развития и извинился за то, что прибил его портрет к дереву. Певец заявил, что сжег российский паспорт , когда был «одурманен американской пропагандой», и сказал, что надеется стать гражданином и патриотом России.

Судья постановил оставить в силе решение Кировского районного суда об аресте Шарлота. Его обвинили в повреждении документов, реабилитации нацизма, публичном оскорблении чувств верующих.