10 января 2024, 12:02

Дурман американской пропаганды. Шарлот попросил прощения у Путина, Мизулиной и ФСБ

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Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу певца Эдуарда Шарлота на арест. В конце заседания артист зачитал речь, в которой покаялся и попросил прощения у президента России Владимира Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других деятелей. Об этом сообщил сайт 63.ru.

Уроженец Самары принял участие в заседании по видеосвязи. Он показался на экране с короткими волосами. Адвокат попросил судью дать артисту слово. Шарлот заявил, что полтора месяца в изоляторе «охладили пыл». Артист сказал, что осознал вину, раскаялся и согласился понести наказание. Он заявил, что поддался влиянию оппозиционной пропаганды и нестабильной психики.

«Путин - человек с большой буквы. <…> Я разорвал ваш портрет под песню Игоря Талькова. Но я не нес зла. Любые разговоры сводились к политике. И в итоге я оказался на скамье подсудимых. Владимир Владимирович, простите меня», - сказал он.

Шарлот попросил прощения у ФСБ за то, что назвал службу ФСО, у певца Shaman (Ярослава Дронова) - за ложное представление о нем, у лидера Чечни Рамзана Кадырова и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной - за оскорбления. Артист назвал патриарха Кирилла иконой церкви, ценнейшим ресурсом для развития и извинился за то, что прибил его портрет к дереву. Певец заявил, что сжег российский паспорт , когда был «одурманен американской пропагандой», и сказал, что надеется стать гражданином и патриотом России.

Судья постановил оставить в силе решение Кировского районного суда об аресте Шарлота. Его обвинили в повреждении документов, реабилитации нацизма, публичном оскорблении чувств верующих.

Владимир Путин Аресты
10 января 2024, 12:09
Отец Шарлота предложил дать арестованному певцу шанс
РИА «Новости»
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Самарский суд постановил оставить певца Шарлота под арестом несмотря на то, что тот раскаялся в содеянном. Отец исполнителя Валерий в беседе с «360» призвал дать исполнителю шанс искупить свою вину с помощью творчества.

Мужчина отметил, что адвокат просил суд смягчить меру пресечения: поместить певца под домашний арест или выпустить под залог. По словам родственника подсудимого, сторона обвинения убедила суд в том, что Шарлот может сбежать, если его освободят из-под стражи.

«Почему-то прокурор забыл, что существует возможность использовать браслет. Он утверждает, что подсудимый может сбежать куда-то. Понимаете, предвзятое отношение», - признался отец исполнителя.

Он назвал решение суда надуманным и напомнил, что его сын полностью раскаялся в поступках. Мужчина рассказал, что Шарлот полностью осознал вину и хочет доказать это делами.

«Человек покаялся, понимает, что он натворил. То, что не нужно было делать. Он готов помочь другим это не делать. Он готов отплатить своей стране чем только возможно», - объяснил отец певца.

Он предложил дать музыканту шанс продемонстрировать искренность своих слов с помощью творчества и работы.

«И ему надо дать такую возможность. А чтобы дать ему такую возможность, его надо вытащить из СИЗО, дать шанс. Такая точка зрения», - заключил отец подсудимого.

Ранее находящийся в СИЗО музыкант Шарлот направил патриарху Кириллу письмо с извинениями. Певец начал сочинять патриотические песни и заявил о желании провести концерты.

Суд СИЗО Музыка Аресты
10 января 2024, 12:06
«Ему действительно сложно». Адвокат Шарлота — о состоянии арестованного певца
РИА «Новости»
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Находящийся в следственном изоляторе певец Эдуард Шарлот направил патриарху Кириллу письмо, в котором принес ему извинения. На такие действия он решился из чувства вины перед страной, заявил адвокат исполнителя Алексей Лапузин в беседе с «360».

Он подтвердил, что Шарлот обратился с извинениями к патриарху и признал вину.

«Эдуард Шарлот <…> извинился перед патриархом Московским и всея Руси [Кириллом], а также принес извинения большому количеству лиц, в том числе и президенту России Владимиру Путину», - указал Лапузин.

По его словам, защита запросила изменить меру пресечения на домашний арест, залог или запрет определенных действий. Несмотря на извинения Шарлота, суд решил оставить его под стражей. Адвокат добавил, что защита планирует в будущем обжаловать это решение.

Певец принес извинения искренне и даже не знал, что их приложат к его делу, отметил Лапузин. Он подчеркнул, что Шарлот раскаялся «исключительно исходя из внутренних убеждений».

«Никто его никоим образом не убеждал в необходимости извинений. Желание искупить вину, как он пояснял, и сподвигло его вернуться на родину», - объяснил адвокат.

На вопрос о состоянии Шарлота адвокат ответил, что исполнителю нелегко находиться под стражей.

«Ему действительно сложно находиться в местах ограничения его свободы, в местах содержания лиц под стражей. Но он держится, держится как мужчина», - заключил юрист.

Против певца возбудили три уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма» и «Оскорбление чувств верующих». Шарлот публично сжег российский паспорт и улетел за границу. Через некоторое время исполнитель вернулся в Россию и извинился за свои действия.

Уголовное дело Суд Адвокаты СИЗО Музыка Патриарх Кирилл
10 января 2024, 11:01
Певца Шарлота оставили в СИЗО
РИА «Новости»
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Самарский областной суд отклонил апелляцию защиты певца Эдуарда Шарлота на его арест. Артист останется в СИЗО, сообщило РИА «Новости».

Суд апелляционной инстанции решил оставить постановление Кировского районного суда Самары без изменения. Защита настаивала на освобождении Шарлота, аргументируя свою позицию тем, что он признал вину и раскаялся. Адвокат предлагал отправить певца под домашний арест, где он сможет создавать новые произведения, которые станут «мерой обращения к народу и власти» и способом искупления вины.

О том, что уже сочиняет в СИЗО патриотические произведения, Шарлот ранее написал патриарху Кириллу. Шарлот попросил у него прощения.

Дурную славу Шарлоту принесло публичное сжигание российского паспорта за границей. После возвращения на родину он оказался фигурантом сразу трех уголовных дел по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Во время допроса певец сознался в преступлениях.

Суд в Самаре арестовал Шарлота 2 декабря. Срок ареста - до 24 января.

Суд Адвокаты СИЗО Аресты
10 января 2024, 10:37
Моргенштерн получил очередной иноагентский штраф
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Рэпера Алишера Моргенштерна* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в Telegram-канале. Решение вынес Савеловский суд Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Признать Моргенштерна* виновным, назначить наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей», - огласила решение судья Марина Арсеньева.

Представитель Моргенштерна* подчеркнула, что сам рэпер не согласен с содержанием протокола, который составил Роскомнадзор. Она призвала прекратить производство по делу или назначить артисту минимальное наказание.

В ноябре прошлого года рэпера оштрафовали за то, что он не предоставил отчет о доходах и расходах в Минюст России. Такие сведения должны предоставлять все россияне со статусом иностранного агента.

Об артисте высказывался и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он признался, что плохо знаком с творчеством Моргенштерна* и не является поклонником его творчества.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

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