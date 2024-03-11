11 марта 2024, 15:41

Дукалис объяснил, почему некоторые звезды считают Россию злом

Global Look Press
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Известный российский актер, заслуженный артист РФ Сергей Селин поделился мнением, почему некоторые российские звезды открыто критикуют Россию и поддерживают антироссийские взгляды. Его слова привел сайт «Аргументы и факты».

По мнению Селина, Максим Галкин*, Артур Смольянинов* и их ровесники относятся к поколению, которое воспитывали после перестройки и развала СССР. Многие из них верят, что Россия - это зло, потому что в юные годы им внушали, что все лучшее за границей, а в родной стране все плохо.

«Был период перестройки, а потом послеперестроечного времени, когда обливалось грязью все свое. Только с тех пор все поменялось. У нас очень многим можно гордиться. Но с ними тот случай, когда ну очень сильна память», - сказал Селин.

Артист, известный по роли капитана Дукалиса, также подчеркнул, что в нынешней борьбе между Россией и Западом при всех санкциях и помощи западных стран Украине заметно, что последние находятся в затруднительном положении. Все это тяжело воспринимается представителями переломного поколения.

«Бывает так, кто-то кому-то прищемил хвост. Мы им наступили на любимую мозоль. И вот теперь эти люди кричат: „Ах, как же, моя же мозоль! Она самая мозолистая из всех мозолей в мире!“», - заявил Селин.

Продюсер Илья Саглиани объяснил , что список востребованных артистов сильно изменился за два года, потому что россияне предпочитают патриотический репертуар.

*Физические лица, выполняющие функции иноагента в России.

Россия Актеры
11 марта 2024, 14:38
Названы самые востребованные российские звезды
Global Look Press
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Самыми востребованными российскими исполнителями оказались Shaman и Григорий Лепс. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на гастрольные графики и продажи билетов звезд.

По данным издания, Shaman стал самой гастролирующей звездой эстрады в 2023–2024 годах. Кроме того, 90% его концертов в гастрольном туре проходили при полностью забитых залах: 9, 10 и 11 марта артист провел три сольных концерта в Москве при всех проданных билетах.

Много желающих приходит посмотреть выступления Григория Лепса, группы «Руки Вверх», Сергея Лазарева и Ярослава Сумишевского. В топ также попали группа «Любэ», Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Полина Гагарина и группа «Звери».

По словам продюсера Ильи Саглиани, список востребованных артистов сильно изменился за два года. Он предположил, сейчас россияне предпочитают патриотический репертуар.

«Зрители сами исключили артистов-молчунов, то есть тех, кто не поддерживает свою страну, наших военнослужащих, а просто отмалчиваются. Немногочисленные сбежавшие артисты исключили себя сами. Сейчас по регионам собирают залы Shaman, Лепс, Расторгуев и другие артисты-патриоты», - пояснил Саглиани.

Ранее Shaman исполнил мечту незрячего мальчика на концерте в Москве.

Самыми востребованными российскими исполнителями оказались Shaman и Григорий Лепс. Об этом сообщила « Комсомольская правда » со ссылкой на гастрольные графики и продажи билетов звезд.

Концерты Музыка
11 марта 2024, 14:04
Внучку певицы Валерии увезли в больницу
Global Look Press
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Внучке российской певицы Валерии вызвали скорую медицинскую помощь. Об этом на личной странице в социальных сетях сообщила невестка артистки Лиана Шульгина.

«Когда болеют детки - это разрыв сердца», - подписала снимок девушка.

Сначала Шульгина опубликовала кадр с автомобилем скорой помощи. Далее она выставила фото с ребенком, где у нее перемотана бинтом рука. Вероятно, девочке поставили капельницу.

Бизнесвумен пока не уточнила, что конкретно произошло с ребенком. Певица Валерия также никак не комментировала ситуацию.

В конце октября 2023 года стало известно, что дочь Иосифа Пригожина и певицы Валерии 26-летняя Даная перенесла микроинсульт.

Дети Скорая помощь Соцсети
11 марта 2024, 13:47
«Мой путь уже закончен». Егор Крид объявил об уходе из проекта «Голос. Дети»
Global Look Press
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Певец Егор Булаткин, более известный как Егор Крид, во время прямого эфира в своем блоге рассказал, что он уходит из вокального телешоу «Голос. Дети», где он был наставником и жюри.

«Я думаю, ребят, мой путь на „Голосе“ уже закончен. Если быть честным, наверное, объективным, то мой путь на проекте подошел к концу. Я сделал там все возможное и невозможное», - заявил он.

Когда артист пришел в «Голос», его подопечная Елизавета Трофимова заняла второе место в проекте. Уже на следующий год Аделия Загребина стала победительницей.

В 10 сезоне участница Милана Пономаренко команды Крида в финале заняла второе место. В последнем «специальном» сезоне «Голос. Уже не дети» команда Крида вновь одержала победу. А победила в финале Вероника Сыромля.

Ранее Егор Крид выиграл суд у Роскомнадзора и ФНС. Он добился разблокировки его аккаунта на сервисе Twitch. Его забанили в 2023 году за рекламу онлайн-казино.

Дети Егор Крид
11 марта 2024, 13:35
Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в Екатеринбурге
Википедия
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Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов устроил дебош в переходе метро в Екатеринбурге. После времяпровождения в баре он вступил в конфликт с компанией подростков. По их словам, актер с опустошенной бутылкой виски ударил одного из них. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов статьи, 58-летний Соколов отдыхал в компании девушек в одном из самых популярных заведений Екатеринбурга в ночь на 10 марта. После этого комик вместе с приятелем отправился отдыхать дальше.

Неподалеку от станции «Геологическая» мужчина вступил в перепалку с подростками, которые, по их словам, шли мимо и просто пытались заснять комика на видео.

Соколов подчеркнул, что парни сказали что-то неприятное девушке, поэтому актер начал угрожающе идти на одного из молодых людей. Подростки попросили отвести в сторону агрессивного юмориста и не вырывать их телефон.

Друг Соколова на кадрах говорил, что молодая компания могла сама случайно спровоцировать актера. Также он попросил ребят уйти домой и не лезть к ним.

Официальный представитель отказался комментировать ситуацию в беседе «360». Сам актер пока не делал никаких публичных заявлений.

Ранее певец Стас Михайлов рассказал , что однажды подрался с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Екатеринбург Актеры

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