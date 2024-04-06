06 апреля 2024, 04:31

Дуэйн «Скала» Джонсон признался, что не будет поддерживать Байдена на выборах

Global Look Press
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Голливудская звезда Дуэйн «Скала» Джонсон заявил, что ради единства в стране не будет поддерживать действующего президента Джо Байдена на предстоящих выборах. Об этом актер рассказал в ток-шоу Fox & Friends на телеканале Fox News

«Думаю, поддержка Байдена несколько лет назад была лучшим решением для меня на тот момент. <…> Сейчас я понимаю, что не буду этого делать снова, моя цель - объединить страну», ― заявил Джонсон.

Актер отметил образовавшийся в обществе раскол из-за травли экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Президента должны выбирать американцы, а не политтехнологи, заявил Джонсон и добавил, что оставить политику при себе.

Звезда Голливуда признал, что недоволен нынешним состоянием дел в США, но верит, что «станет лучше» и плохие времена закончатся.

Трамп ранее заявил, что Штатами управляет не Байден , а «злобные и умные» людьми в его команде. Президент смотрит на них с отсутствующим видом и кивает.

США Дональд Трамп Актеры Выборы президента США Джо Байден Выборы
06 апреля 2024, 02:39
Певица Zivert призналась в любви участнику шоу «Голос» из Туниса
РИА «Новости»
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Певица Юлия Зиверт, заменившая в новом сезоне шоу «Голос» в кресле наставника рэпера Басту, прямо на сцене призналась в симпатии к своему подопечному. Сердце Zivert похитил участник из Туниса. На это обратило внимание интернет-издание «Вокруг ТВ».

Этап поединков на Первом канале завершился, шоу пришлось покинуть участнику из Туниса Мажду Акруту. Он покорил жюри практически безупречным произношением на русском языке.

Певица Zivert пообещала, что не оставит своего подопечного за пределами проекта.

«Мы будем также вместе. Что-то делать, придумывать, творить, ладно? Я тебя очень люблю», - заявила звезда.

Участница одного из сезонов шоу «Голос» Анастасия Спиридонова ушла со сцены на концерте Ларисы Рубальской со слезами на глазах. Певица расплакалась из-за фонограммы, которую включили на песню «Транзитный пассажир».

Первый канал Русский язык Концерты Шоу Голос Песни
06 апреля 2024, 00:54
Суд взыскал с блогера Петрова 200 тысяч рублей после его слов о Водонаевой
РИА «Новости»
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Таганский районный суд Москвы потребовал 200 тысяч рублей с блогера-трансгендера* Андрея Петрова после его публикации о телеведущей Алене Водонаевой. Об этом сообщили в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

«Судом признаны несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения об истце, распространенные в Telegram-канале „Petrova“», - сказано в публикации.

Петрова обязали опубликовать опровержение и выплатить моральную компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Ранее блогер в соцсетях обвинил телеведущую в «рекламе фашистской организации».

Еще в августе 2023 года Андрея Петрова признали виновным в пропаганде ЛГБТ* и дискредитации российской армии. За первое ему назначили штраф в 200 тысяч рублей, а за дискредитацию - 50 тысяч.

* ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское движение.

Суд Блогеры Андрей Петров
05 апреля 2024, 23:00
«Получили то, за что заплатили». Мадонна раскритиковала фанатов за судебный иск против нее
Freepik
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Американская поп-дива Мадонна не стала извиняться перед своими поклонниками за трехчасовое опоздание на концерт. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Речь идет о выступлении в бруклинском Barclays Center 13 декабря 2023 года.

Подавшим на нее в суд Майклу Феллоузу и Джонатану Хэддену королева эстрады ответила, что они получили именно «то, за что заплатили», написали в статье.

По ее словам, ни один настоящий фанат не имеет права предъявлять ей претензии за задержку выступления.

Летом 2023 года исполнительница впала в четырехдневную кому из-за бактериальной инфекции. Придя в себя, она сказала, что ей было видение о посещении ее Богом, которому она якобы сказала, что не хочет пойти с ним. При этом, как она считает, бывают случаи, когда «запросы во вселенную» исполняются.

Суд Фанаты
05 апреля 2024, 19:07
«Оставьте меня здесь!» Тимур Родригез рухнул со сцены на глазах у зрителей
Global Look Press
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Ведущий музыкального проекта «Новая Фабрика звезд» Тимур Родригез упал со сцены во время съемок телешоу. Видеозапись этого момента предоставило издание The Voice Mag.

После этих слов Родригез оказался слишком близко к краю сцены, поскользнулся и упал, запутавшись в белой ткани, которой украсили сцену во время выступления. Ему удалось быстро сориентироваться и даже пошутить.

«Со мной все в порядке, это просто цветы тяжелые. Оставьте меня здесь!» - сообщил ведущий с пола.

Из-за Еганян члена жюри Гарика Мартиросяна временно отстранили от судейства «Новой Фабрики звезд». Он приходится певице двоюродным дядей.

Инцидент произошел после выступления Нонны Еганян. Певица так впечатлила зрителей, что они начали приносить к сцене букеты. Родригез вызвался их собрать и передать конкурсантке, потому что артистка была одета в эффектный, но неудобный костюм с огромными крыльями ангела.

«Это цветы для Нонны. Она не может их взять, у нее крылья. Она не может подойти, а может только подлететь. Я сейчас все отдам», - заявил шоумен.

Музыка Цветы Шоу-бизнес

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