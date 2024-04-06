Дуэйн «Скала» Джонсон признался, что не будет поддерживать Байдена на выборах

«Думаю, поддержка Байдена несколько лет назад была лучшим решением для меня на тот момент. <…> Сейчас я понимаю, что не буду этого делать снова, моя цель - объединить страну», ― заявил Джонсон.

Актер отметил образовавшийся в обществе раскол из-за травли экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Президента должны выбирать американцы, а не политтехнологи, заявил Джонсон и добавил, что оставить политику при себе.

Звезда Голливуда признал, что недоволен нынешним состоянием дел в США, но верит, что «станет лучше» и плохие времена закончатся.

Трамп ранее заявил, что Штатами управляет не Байден , а «злобные и умные» людьми в его команде. Президент смотрит на них с отсутствующим видом и кивает.