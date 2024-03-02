Артисты появились перед зрителями спустя час после взлета и исполнили свои главные хиты. В частности, HammAli & Navai спели «Птичку», один из самых прослушиваемых треков VK Музыки, который продержался в чарте более 500 дней и набрал более 250 миллионов прослушиваний.

Seville исполнила свои самые известные композиции «Кукла», «Чувства», «Качели», «CO2», «Номер 1» и «Гармония».

Зрителями необычного живого концерта стали участники Всемирного фестиваля молодежи, а также популярные российские артисты и блогеры.

Исполнители признались, что такого опыта с выступлением в летящем самолете у них еще не было, но они довольны, что все прошло отлично.

«В прошлом году VK Музыка пригласил нас выступить в метро, а теперь мы оказались с концертом в небе», - заявили участники дуэта HammAli & Navai.

Певица Seville назвала формат выступления «неземным».

«Спасибо всем слушателям нашего музыкального борта, это было волшебно», - добавила она.

Не остались в стороне и слушатели. Телеведущая Яна Чурикова отметила, что впечатления от концерта в самолете останется с ней на всю жизнь. Она добавила, что восхищена организацией выступления командами «Аэрофлота» и VK Музыки.

«Это не просто „песни в самолете“, тут нужно учесть массу нюансов. Например, профессионально настроить звук, оставляя в приоритете безопасность полета», - пояснила она.

Всемирный фестиваль молодежи стартовал в Сириусе в минувшую пятницу, 1 марта и продлится до четверга. При поддержке VK Музыки на площадке пройдут концерты Filatov & Karas, Seville, HammAli & Navai, Ramil, DJ Imanbek, IOWA, Cream Soda, DJ Федора Фомина и Кати Лель.

Эксклюзивную запись живого концерта на борту самолета пользователи «ВКонтакте» могут посмотреть в сообществе VK Музыки.