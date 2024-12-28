Дудю пригрозили двумя годами тюрьмы
Против блогера и иноагента Юрия Дудя* могут возбудить уголовное дело. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По данным агентства, блогера могут привлечь к уголовной ответственности по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ).
В случае возбуждения уголовного дела Дудя* могут лишить свободы на срок до двух лет, сообщил собеседник ТАСС.
В октябре этого года после того, как блогер выпустил интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, его уже привлекали к административной ответственности , причем это был не первый раз.
Ранее суд приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к 6,5 года лишения свободы. Такое наказание она получила по делу об оправдании терроризма. В одном из интервью актриса одобрила террористические атаки украинских военных в России.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.