Дудю пригрозили двумя годами тюрьмы

По данным агентства, блогера могут привлечь к уголовной ответственности по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (статья 330.1 УК РФ).

В случае возбуждения уголовного дела Дудя* могут лишить свободы на срок до двух лет, сообщил собеседник ТАСС.

В октябре этого года после того, как блогер выпустил интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, его уже привлекали к административной ответственности , причем это был не первый раз.

Ранее суд приговорил телеведущую Татьяну Лазареву к 6,5 года лишения свободы. Такое наказание она получила по делу об оправдании терроризма. В одном из интервью актриса одобрила террористические атаки украинских военных в России.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.