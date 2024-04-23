Дружба с иноагентами закрыла внуку Пугачевой дорогу в Россию

Пресняков поселился в Соединенных Штатах Америки и стал открыто выражать поддержку публичным личностям, критически настроенным в отношении России. По мнению издания, это сделает возвращение на Родину для него затруднительным.

Старший сын Кристины Орбакайте, не скрывает своих связей с лицами, признанными в России иностранными агентами, и стремится построить карьеру в Америке. Он снимает клипы под псевдонтмом Ник Прес.

Вместе со своей супругой Аленой Красновой он проживает в США. Источник его дохода неизвестен. По данным «КП», бизнес Красновой, открытый в России, приносит в семейный бюджет около 10 миллионов рублей ежегодно.

Недавно внук Пугачевой захотел покорить США каверами на старые хиты. Он разработал специальную программу для Rain Nightclub в Лас-Вегасе в преддверии Международного женского дня.