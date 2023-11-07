Дроздов попал в больницу из-за жалобы на слабость

Источник Mash пояснил, что Дроздов пришел на плановый осмотр и прием необходимых медикаментов. В ходе процедур он сообщил врачу, что чувствует слабость.

Медики приняли решение госпитализировать ведущего на один день. В настоящее время его уже выписали, уточнил собеседник канала. По его словам, Дроздов чувствует себя хорошо.

В начале октября друг телеведущего, певец и композитор Дмитрий Дунаев в беседе с «360» опроверг информацию СМИ о то, что у Дроздова выявили рак. Он назвал негодяями тех, кто распускает слухи о таком тяжелом заболевании.

«Нет у него никакого рака вообще», - отрезал Дунаев.

Дочь телеведущего Елена также заявила, что информация о том, что у ее отца выявили рак , не имеет ничего общего с реальностью.