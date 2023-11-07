07 ноября 2023, 17:49

Дроздов попал в больницу из-за жалобы на слабость

РИА «Новости»
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Знаменитого телеведущего Николая Дроздова доставили в больницу, сообщил Mash. По информации Telegram-канала, причиной стала жалоба на слабость из-за проведенной ранее онкотерапии.

Источник Mash пояснил, что Дроздов пришел на плановый осмотр и прием необходимых медикаментов. В ходе процедур он сообщил врачу, что чувствует слабость.

Медики приняли решение госпитализировать ведущего на один день. В настоящее время его уже выписали, уточнил собеседник канала. По его словам, Дроздов чувствует себя хорошо.

В начале октября друг телеведущего, певец и композитор Дмитрий Дунаев в беседе с «360» опроверг информацию СМИ о то, что у Дроздова выявили рак. Он назвал негодяями тех, кто распускает слухи о таком тяжелом заболевании.

«Нет у него никакого рака вообще», - отрезал Дунаев.

Дочь телеведущего Елена также заявила, что информация о том, что у ее отца выявили рак , не имеет ничего общего с реальностью.

Больницы Москва 2023
07 ноября 2023, 16:00
Состояние Юрия Соломина улучшилось
РИА «Новости»
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У художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина диагностировали инсульт, но его состояние улучшилось. Об этом рассказала РИА «Новости» директор учреждения культуры Тамара Михайлова.

«Я только что разговаривала с его внучкой. Она у него была. Все значительно лучше, но все равно в диагнозе инсульт», - сказала она.

Соломина госпитализировали в понедельник, 6 ноября. Его отправили в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. По данным СМИ, у народного артиста зафиксировали нарушение речи, слабость в левой руке и головокружение. А результаты компьютерной томографии якобы показали инсульт.

Как ранее рассказала «360» Тамара Михайлова , Соломина увезли в больницу после того, как он упал в обморок. Пресс-секретарь труппы Таисия Галыгина уточнила, что артист находится в сознании. Он проходит обследование.

В 2021 году артист заболел ковидом. Из-за инфекции ему пришлось лечь в больницу. После прохождения лечения его отправляли на домашний карантин.

Театры Актеры
07 ноября 2023, 14:31
Сбежавший из России Моргенштерн захотел домой, но испугался
РИА «Новости»
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Поселившийся в Дубае рэпер Алишер Моргенштерн* заявил, что хотел бы вернуться в Россию, но не приезжает на родину из-за страха. Музыкант признался в этом в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

По словам артиста, он соскучился по ругающимся в магазинах продавщицам, русской бане, даче и концертах в родных городах.

«Вот эти родненькие лица, вот почему я скучаю. Я хочу иметь возможность приезжать домой», - заявил Моргенштерн*.

Ксения Собчак спросила у собеседника, почему он не может приехать в Россию, и рэпер привел в пример звезду TikTok Даню Милохина. Как только блогер прилетел на родину, стали звучать призывы забрать его в армию. После них Милохин снова отправился за границу.

Моргенштерн* пояснил, что боится возвращаться в родную страну, поскольку не знает, как к нему там относятся, и что с ним может случиться. По словам музыканта, из-за его высказываний о праздновании Дня Победы на него обратили внимание «люди очень высоких чинов».

«Я точно знаю, что на мне стоят флажки на въезд и выезд из страны, и это началось довольно давно», - сообщил рэпер.

Ранее на Моргенштерна* составили протокол о нарушении правил деятельности иноагента. Адвокат музыканта Сергей Жорин сообщил «360», что документ оформили с нарушениями.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Музыка Моргенштерн
07 ноября 2023, 12:23
Стало известно состояние певца Xolidayboy после обморока на концерте в Ставрополе
«ВКонтакте»
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Певца Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) госпитализировали после того, как он упал в обморок на концерте в Ставрополе. По данным Telegram-канала Baza, у музыканта наблюдается депрессивное поведение.

Артист потерял сознание во время концерта на сцене «Абрикос-арены». Xolidayboy вынесли со сцены на руках. На место вызвали скорую помощь. Певца госпитализировали с диагнозом «расстройство вегетативной нервной системы».

Сам Xolidayboy заверил, что не принимал запрещенных веществ. По данным Baza, музыкант находится в состоянии средней степени тяжести. А поведение артиста оценили как депрессивное.

В Сети предположили, что проблемы со здоровьем могла спровоцировать повестка в армию, которую Xolidayboy получил от сотрудников военкомата в аэропорту Минеральных Вод.

Перед этим на артиста пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратилась в правоохранительные органы, обвинив музыканта в проукраинской позиции. По ее словам, в некоторых роликах в Сети родившийся в Севастополе Минаев называл себя украинцем.

Певца Xolidayboy (настоящее имя - Иван Минаев) госпитализировали после того, как он упал в обморок на концерте в Ставрополе. По данным Telegram-канала Baza, у музыканта наблюдается депрессивное поведение.

Музыка
07 ноября 2023, 12:04
«Проходит обследование». Малый театр прокомментировал слухи об инсульте у Юрия Соломина
РИА «Новости»
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Народного артиста СССР, художественного руководителя государственного академического Малого театра России в Москве Юрия Соломина госпитализировали. Он в сознании, сообщила «360» пресс-секретарь труппы Таисия Галыгина.

«Знаем только, что он в больнице, в сознании, проходит обследование. Пока ждем заключения врачей», - сказала она.

Представитель Малого театра не подтвердила новость об инсульте у Юрия Соломина. Она заявила, что точный диагноз поставят после обследования.

Юрий Соломин попал в реанимацию, заявил Telegram-канал Mash. Его, по информации журналистов, госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии с нарушением речи, слабостью в левой руке и головокружением. Компьютерная томография показала инсульт.

В 2021 году артист перенес коронавирус. Его госпитализировали, а после выздоровления отправили на домашний карантин. В театре заявляли, что Юрий Соломин чувствовал себя хорошо.

Театры

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