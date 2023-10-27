«Доверенное лицо Исмаилова». Авраам Руссо и его адвокат рассказали о роли Эльдукаева в похищении певца

Алешкин добавил, что фамилия Эльдукаева уже звучала в рамках расследования уголовного дела, которое завершилось в Хамовническом суде Москвы. Тогда Алексея Трясникова, признанного виновным в покушении на артиста, приговорили к 12 годам лишения свободы, а его подельник Виталий Джура получил девятилетний срок.

Что Авраам Руссо знает об Эльдукаеве По словам певца, он давно не слышал, как идут его судебные дела, а об аресте еще одного фигуранта узнал утром 27 октября через своего адвоката. Артиста удивило, что эта информация попала в прессу.

«Он фигура, скажем, непростая. В этом случае я его давно не видел и не знал, где он, как, что. <…> Это эпизод большого дела, частицы большого пазла. Огромное количество людей в этом деле проходит. Я не в курсе точно, как именно, но я предполагаю, что там много сюрпризов. <…> Могут быть известные люди», - рассказал «360» Авраам Руссо.

Арестованный Эльдукаев работал с Тельманом Исмаиловым, сообщил певец. Обвиняемый, как говорят в народе, «крышевал» бизнесмена, отметил исполнитель.

«Арестован человек из ближнего окружения Тельмана Исмаилова, который близко работал и входил в круг доверенных лиц. И об обстоятельствах и похищения, и, в данном случае, покушения на убийство, как мы полагаем, был осведомлен», - сказал представитель знаменитости.

Роль Эльдукаева в преступлении должно определить следствие, однако из квалификации дела следует, что его обвиняют в подготовке к преступлениям и непосредственном участии в покушении, отметил Алешкин.

Собеседник «360» добавил, что на ближайшее время запланирована очная ставка с фигурантом, в которой примет участие Руссо, чтобы «изобличить его истинные мотивы действия по отношению к нему». После этого квалификация может поменяться, но певец и его представитель надеются, что она останется в прежней редакции, то есть не перейдет на пособничество, а останется именно покушением на жизнь Руссо.

Когда его похитили, Эльдукаева в машине не было, добавил артист. Руссо также сообщил, что не имеет ничего лично против исполнителей преступления, поскольку они просто выполняли поручение.

«Они работали под влиянием того человека, который командовал, платил. Поэтому, может быть, в жизни он (Эльдукаев - прим. ред.) очень хороший человек», - подытожил певец.

Преступления против Авраама Руссо В 2021 году Пресненский суд Москвы установил, что 31 января 2004 года Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков удерживали Авраама Руссо в ресторане, избивали его и угрожали ножом. Затем знаменитость вывезли в подмосковный дом, где артист пробыл в плену около суток. Похитители требовали от певца отменить все концерты и заключить контракт на условиях Исмаилова.

В 2006 году в Москве обстреляли автомобиль Руссо, артист получил четыре ранения бедра. Следствие установило, что организатором покушения стал Исмаилов.

В 2021 году бизнесмена задержали в Черногории по выданному Россией ордеру. Однако власти отказались выдать экс-хозяина Черкизовского рынка российской стороне и предоставили ему политическое убежище.

Какую роль мог сыграть фигурант в преступлениях, Руссо доподлинно не знает, но имя Эльдукаева, со слов певца, проходит в делах о покушении, похищении и избиении. Артист не исключил, что арестованному грозит срок более девяти лет. Однако Руссо вспомнил, что во время избиения Эльдукаев подошел к нему в самом конце.