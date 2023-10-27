27 октября 2023, 17:01

«Доверенное лицо Исмаилова». Авраам Руссо и его адвокат рассказали о роли Эльдукаева в похищении певца

РИА «Новости»
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Тархан Эльдукаев, которого Басманный суд Москвы отправил под стражу по делу о похищении и покушении на певца Авраама Руссо, входил в ближний круг экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и мог знать о деталях преступления. Об этом сообщил «360» адвокат пострадавшего артиста Андрей Алешкин.

Алешкин добавил, что фамилия Эльдукаева уже звучала в рамках расследования уголовного дела, которое завершилось в Хамовническом суде Москвы. Тогда Алексея Трясникова, признанного виновным в покушении на артиста, приговорили к 12 годам лишения свободы, а его подельник Виталий Джура получил девятилетний срок.

Что Авраам Руссо знает об Эльдукаеве По словам певца, он давно не слышал, как идут его судебные дела, а об аресте еще одного фигуранта узнал утром 27 октября через своего адвоката. Артиста удивило, что эта информация попала в прессу.

«Он фигура, скажем, непростая. В этом случае я его давно не видел и не знал, где он, как, что. <…> Это эпизод большого дела, частицы большого пазла. Огромное количество людей в этом деле проходит. Я не в курсе точно, как именно, но я предполагаю, что там много сюрпризов. <…> Могут быть известные люди», - рассказал «360» Авраам Руссо.

Арестованный Эльдукаев работал с Тельманом Исмаиловым, сообщил певец. Обвиняемый, как говорят в народе, «крышевал» бизнесмена, отметил исполнитель.

«Арестован человек из ближнего окружения Тельмана Исмаилова, который близко работал и входил в круг доверенных лиц. И об обстоятельствах и похищения, и, в данном случае, покушения на убийство, как мы полагаем, был осведомлен», - сказал представитель знаменитости.

Роль Эльдукаева в преступлении должно определить следствие, однако из квалификации дела следует, что его обвиняют в подготовке к преступлениям и непосредственном участии в покушении, отметил Алешкин.

Собеседник «360» добавил, что на ближайшее время запланирована очная ставка с фигурантом, в которой примет участие Руссо, чтобы «изобличить его истинные мотивы действия по отношению к нему». После этого квалификация может поменяться, но певец и его представитель надеются, что она останется в прежней редакции, то есть не перейдет на пособничество, а останется именно покушением на жизнь Руссо.

Когда его похитили, Эльдукаева в машине не было, добавил артист. Руссо также сообщил, что не имеет ничего лично против исполнителей преступления, поскольку они просто выполняли поручение.

«Они работали под влиянием того человека, который командовал, платил. Поэтому, может быть, в жизни он (Эльдукаев - прим. ред.) очень хороший человек», - подытожил певец.

Преступления против Авраама Руссо В 2021 году Пресненский суд Москвы установил, что 31 января 2004 года Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков удерживали Авраама Руссо в ресторане, избивали его и угрожали ножом. Затем знаменитость вывезли в подмосковный дом, где артист пробыл в плену около суток. Похитители требовали от певца отменить все концерты и заключить контракт на условиях Исмаилова.

В 2006 году в Москве обстреляли автомобиль Руссо, артист получил четыре ранения бедра. Следствие установило, что организатором покушения стал Исмаилов.

В 2021 году бизнесмена задержали в Черногории по выданному Россией ордеру. Однако власти отказались выдать экс-хозяина Черкизовского рынка российской стороне и предоставили ему политическое убежище.

Какую роль мог сыграть фигурант в преступлениях, Руссо доподлинно не знает, но имя Эльдукаева, со слов певца, проходит в делах о покушении, похищении и избиении. Артист не исключил, что арестованному грозит срок более девяти лет. Однако Руссо вспомнил, что во время избиения Эльдукаев подошел к нему в самом конце.

Суд Преступления Музыка
28 октября 2023, 02:04
Дочь Боярского впервые снялась обнаженной в постельной сцене
РИА «Новости»
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Российская актриса и дочь известного актера Михаила Боярского Елизавета раньше не снималась в откровенных сценах. Однако не так давно она решилась на такой образ на съемках нового сериала «Цикады», сообщило издание Woman.ru.

В новом проекте «Кинопоиска» зрителям расскажут о взаимоотношениях отцов и детей. Согласно сериалу, взрослые не представляют, чем могут жить их дети, они вовлечены в свои проблемы и заботы. И только когда происходит трагедия, выясняется, что у детей полно секретов.

Боярская согласилась на задумку режиссера и появилась в постельной сцене. По сценарию ее героиня занимается любовью со своим мужем, а потом поворачивается спиной и идет к окну.

Недавно бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова провела фотосессию обнаженной в душе. Откровенный снимок 40-летняя певица показала в социальных сетях. В сентябре Седокова спровоцировала слухи о расставании с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.

Сериалы Актеры Михаил Боярский
28 октября 2023, 00:48
Многодетная актриса Мария Зубарева умерла в 31 год
РИА «Новости»
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Актриса театра и кино Мария Зубарева могла бы построить блестящую карьеру, однако этим надеждам не суждено было сбыться. Артистка умерла от рака на 32 году жизни, сообщил Пятый канал.

Зрители запомнили Зубареву после выхода на экраны фильма под названием «Мордашка». В нем актриса сыграла супругу автомеханика-альфонса в исполнении Дмитрия Харатьяна.

А после в ее карьере был также один из самых популярных отечественных сериалов «Мелочи жизни», который принес ей славу. В этом проекте ей досталась роль учителя русского языка Марии Кузнецовой. Правда, закончить съемки в этом сериале она не смогла из-за плохого самочувствия, хотя она старалась не обращать внимание на это внимание.

Врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание, отметив, что на это повлияли тяжелые роды. До этого времени Мария Зубарева побывала замужем дважды. Ее первым супругом был музыкант Борис Кинер, вторым - режиссер Игорь Шавлак.

Съемки в последних сценах «Мелочей жизни» Забурева проводила уже лежа. После смерти артистки, сценаристы поменяли сюжет, прописав гибель ее персонажа в ДТП.

Сериалы Актеры
27 октября 2023, 22:54
Shaman рассказал о помощи Михаила Круга в начале карьеры
РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) почтил память известного шансонье Михаила Круга во время гастролей в Твери, возложив на его могилу цветы. По словам молодого человека, он многим обязан легендарному исполнителю, сообщил Пятый канал.

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) почтил память известного шансонье Михаила Круга во время гастролей в Твери, возложив на его могилу цветы. По словам молодого человека, он многим обязан легендарному исполнителю, сообщил Пятый канал.

Как отметил Shaman, Михаил Круг ему очень помог. Свой творческий путь Ярослав Дронов начинал в ресторане города Новомосковска. Посетители заведения часто заказывали у него разные песни, среди которых были композиции Круга.

Ранее певец поделился своими впечатлениями от исполнения гимна России вместе с президентом страны Владимиром Путиным 30 сентября 2022 года. Он отметил, что выступление с главой государства на Красной площади стало значимым событием. При этом Shaman подчеркнул, что этот момент останется в его сердце на всю жизнь.

Также Shaman заявил о планах сделать кавер на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май».

Артист назвал эту композицию одной из знаковых в репертуаре солиста группы Юрия Шатунова.

Песни Музыка
27 октября 2023, 21:54
Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски
Pxhere
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Польский актер Даниэл Адамски умер на 58 году жизни. Об этом сообщила его коллега Алина Рудницкая-Акоста, которая работала с ним в компании Joker Film, написала «Российская газета».

По ее словам, Адамски ушел из жизни 23 октября. О причинах его смерти ничего не известно. Прощание с актером провели 27 октября в Гостыне.

Артист родился в 1965 году. Адамски стал популярным в Польше после участия в таких фильмах и сериалах, как «Телевизионный театр», «Отец Матеуш», «Мой долг», «Чернобыль. Четыре апрельских дня», и других. Кроме того, он работал в качестве режиссера над детским фильмом «Ящик с игрушками».

Ранее стало известно смерти французского актера Анри Серра. Ему было 94 года. Российскому зрителю он известен по роли Андре Бертье в фильме «Фантомас против Скотланд-Ярда». За свою актерскую карьеру Серр снялся в более чем 40 картинах.

Польша Актеры

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