«Довели до самоубийства». Друг Яниса Тиммы высказался о смерти спортсмена

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Пугачев рассказал, что телефон баскетболиста, который погиб 17 декабря, якобы не отдали родителям Тиммы. И, по предположению блогера, не отдадут, потому что там содержатся неопровержимые доказательства доведения до самоубийства.

«Яниса довели до самоубийства. <…> Если прочитала бы это все прокуратура, их переписки, там 100% статья и срок. Но безусловно покровители уже позаботились об этом, и все удалено», - написал блогер.

Он добавил, что даже если телефон найдется, то скорее всего это будет чужой телефон.

«Телефон Яниса никогда в жизни не найдется, а если типа и найдется, то будет просто телефон левого человека. Я знаю больше, чем вы все думаете. Можно много говорить, а правда останется одна!» - закончил свое сообщение Пугачев.

Ранее первая жена Тиммы рассказала, что после их расставания он перестал выплачивать алименты своему ребенку и потерял связь с близкими. По ее мнению, из-за расточительности новой супруги спортсмен перестал быть богатым человеком.