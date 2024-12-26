26 декабря 2024, 23:04

«Довели до самоубийства». Друг Яниса Тиммы высказался о смерти спортсмена

Global Look Press
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Друг баскетболиста Яниса Тиммы и блогер и Марк Пугачев заявил, что спортсмена довели до самоубийства. Об этом он написал в Instgram*.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Пугачев рассказал, что телефон баскетболиста, который погиб 17 декабря, якобы не отдали родителям Тиммы. И, по предположению блогера, не отдадут, потому что там содержатся неопровержимые доказательства доведения до самоубийства.

«Яниса довели до самоубийства. <…> Если прочитала бы это все прокуратура, их переписки, там 100% статья и срок. Но безусловно покровители уже позаботились об этом, и все удалено», - написал блогер.

Он добавил, что даже если телефон найдется, то скорее всего это будет чужой телефон.

«Телефон Яниса никогда в жизни не найдется, а если типа и найдется, то будет просто телефон левого человека. Я знаю больше, чем вы все думаете. Можно много говорить, а правда останется одна!» - закончил свое сообщение Пугачев.

Ранее первая жена Тиммы рассказала, что после их расставания он перестал выплачивать алименты своему ребенку и потерял связь с близкими. По ее мнению, из-за расточительности новой супруги спортсмен перестал быть богатым человеком.

Спортсмены Дети Блогеры Громкие разводы
26 декабря 2024, 11:50
Борис Щербаков отказался от кардиостимулятора, несмотря на требования врачей
Global Look Press
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Актер Борис Щербаков отказывается от кардиостимулятора, несмотря на настояние врачей, которые нашли у него нарушения сердечного ритма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Кроме того, у артиста обнаружили проблемы с позвоночником, добавил источник канала.

Щербаков попал в больницу 5 декабря. Он упал на лестнице и получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга. В больнице ему пришлось встретить и юбилей - 11 декабря ему исполнилось 75 лет. Однако на днях артиста выписали.

Также в интернете тиражировалась информация, что актер якобы заболел пневмонией, однако его сын Василий опроверг это и заявил, что у отца не было проблем со здоровьем, кроме тех, что он получил при падении.

Щербаков - народный артист России. На его счету более 200 ролей в кино. Кроме того, он ведет программы на телевидении.

Врачи Россия Актеры
26 декабря 2024, 11:43
«Страну развалила не я». Роднина – о претензиях по поводу гражданства США у дочери
РИА «Новости»
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Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Ирина Роднина рассказала, что ее не задевают претензии по поводу гражданства США у дочери Алены Миньковской. Об этом сообщил Sport24.

«Меня это не задевает, потому что страну развалила не я. Страны не стало, когда я работала в США по контракту. Как правило, у ребенка, кроме матери, есть еще и отец. И каждый из родителей принимает участие в жизни», - сказала Роднина.

В четырехлетнем возрасте Миньковская вместе с родителями - Ириной Родниной и Леонидом Миньковским, кинопродюсером и бизнесменом, который эмигрировал в США, - покинула СССР.

В мае 2022 года дочь Родниной дала резонансное интервью, в котором сказала, что в России очень страшно говорить правду. Также ей было обидно, что на мать наложили санкции.

Ранее Роднина провела личный прием жителей Химком. Вместе с местными депутатами и представителями управления жилищно-коммунального хозяйства она рассмотрела обращения заявителей и ответила на интересующие их вопросы.

США Дети
26 декабря 2024, 05:04
«Красивые истории заканчиваются». Елена Перминова рассталась с миллиардером Лебедевым
Global Look Press
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Модель Елена Перминова рассказала, что рассталась с бывшим совладельцем Национальной резервной корпорации (НРК) и бывшим банкиром Александром Лебедевым. Об этом она написала в соцсети Instagram*.

Перминова и Лебедев не были в браке, но жили вместе в течение последних 19 лет. И несмотря на то, что они трижды расставались, за это время у пары появилось четверо детей.

«Даже самые красивые истории заканчиваются. Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло», - рассказала Перминова.

Она также написала, что благодарна за прожитые вместе годы, но теперь каждый из них пойдет своим путем.

Ранее бывшая жена погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы певица Анна Седокова спустя неделю молчания опубликовала пост в социальных сетях. Она призналась, что очень переживает из-за гибели бывшего мужа.

Модели Дети Соцсети Громкие разводы История Брак
25 декабря 2024, 12:55
Тело бывшего мужа Седоковой доставили в Латвию
Global Look Press
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Тело Яниса Тиммы, известного баскетболиста, доставили в Латвию. Об этом рассказала его сестра Лелде Жандецка в  Instagram*.

«Благодарим всех за поддержку. Прощание с Янисом состоится в Рижском крематории 27 декабря в 15:00», - написала Жандецка.

Ранее представитель Седоковой сообщила РИА «Новости», что певица возьмет на себя расходы на транспортировку тела и организацию похорон спортсмена. В социальных сетях команды Alikson Team, за которую выступал Тимма, также появилось заявление о том, что клуб вместе с Седоковой организует и оплатит транспортировку и похороны.

Однако позже друг латвийского баскетболиста, бизнесмен Мартиньш Лаува, сообщил, что бывшая супруга Тиммы ничего не оплачивала.

Тело 32-летнего Яниса Тиммы нашли утром 17 декабря в Москве. За неделю до этого суд расторг брак баскетболиста с певицей Седоковой, который длился четыре года. Перед смертью Тимма одолжил у артистки миллион рублей. Он также просил ее не разводиться и попытаться начать все сначала.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Латвия Анна Седокова

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