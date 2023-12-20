20 декабря 2023, 18:35

«Достал». Мизулина пожаловалась в МВД на Пашу Техника

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Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы из-за деятельности рэпера и блогера Паши Техника. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером Пашей Техником запрещенных веществ. <…> Достал», - указала глава Лиги безопасного интернета.

По словам Мизулиной, рэпер рекламирует казино, магазины, в которых продают наркотики, распространяет порнографический и другой деструктивный контент. Люди также жаловались в Лигу безопасного интернета на, предположительно, мошеннические действия Паши Техника, отметила член Общественной палаты.

Рэпер на видео в своем Telegram-канале прокомментировал новость об обращении Мизулиной в МВД. Блогер сказал, что глава Лиги безопасного интернета ориентировалась на публикации в фейковом канале.

Мизулина в ответ на это заявила, что 90% деструктивных материалов выложили как раз в Telegram-канале, где Паша Техник опубликовал свою реакцию.

«Опубликовав кружок, блогер подтвердил то, что канал принадлежит ему, и очень помог полиции в их будущей работе», - обратила внимание член Общественной палаты.

Она добавила, что сейчас рэпер активно чистит канал и удаляет все посты, но в Лиге безопасного интернета все видят.

Ранее Екатерина Мизулина пожаловалась в правоохранительные органы на блогера и певца Шарлота , сжегшего российский паспорт. Музыкант стал фигурантом нескольких уголовных дел , его отправили под арест до 24 января 2024 года.

МВД РФ Рэпер Паша Техник Екатерина Мизулина
20 декабря 2023, 17:15
Стало известно состояние Охлобыстина после обстрела в Донбассе
РИА «Новости»
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Российский актер Иван Охлобыстин отделался трещиной в ребре после обстрела в Донбассе. Об этом в Telegram-канале сообщил рэпер Аким Апачев.

«Иван Охлобыстин жив. Небольшая трещина в ребре. Слава Богу!» - написал он.

Ранее стало известно, что Охлобыстина обстреляли в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи в новые регионы. Дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина отметила, что пуля попала отцу в бронежилет.

В июне Охлобыстин сообщил, что попал в список украинских спецслужб на ликвидацию за поддержку спецоперации. Актер подчеркивал, что готов отдать жизнь за свои взгляды.

В марте 2022 года артист запустил флешмоб «Работайте, братья» и записал на видео рассказ стихотворения из кинофильма «Брат».

В июле в зоне СВО после обстрела в Запорожской области погиб российский военный корреспондент Ростислав Журавлев.

Стрельба Донбасс Актеры
20 декабря 2023, 17:02
Родственники решают вопрос. Где похоронят Пухляша из клипов Little Big
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Танцора и шоумена Дмитрия Красилова, прославившегося под прозвищем Пухляш, похоронят в родном регионе. Об этом сообщил «360» агент артиста Андрей.

Представитель Красилова сказал, что организацию траурных мероприятий пока не завершили. Родственники Красилова еще решают все связанные с этим вопросы, однако, по словам агента, уже известно, что похороны танцора пройдут в Алтайском крае, где он родился, а прощание - в Москве.

«Прощание будет здесь, похороны будут на родине», - сообщил собеседник «360».

Тело Пухляша обнаружили в столичной квартире 18 декабря. Шоумену, известному многим по клипам группы Little Big, было 29 лет.

Предварительной причиной его смерти назвали проблемы с сердцем.

Певица Анна Калашникова сообщила «360», что виделась с танцовщиком незадолго до его смерти. По словам исполнительницы, артист казался веселым, вел себя активно и бодро.

После смерти Красилова друзья начали собирать деньги , чтобы помочь его матери. К процессу подключилась блогер и телеведущая Ида Галич.

Музыкальные клипы Музыка Москва 2023
20 декабря 2023, 14:19
Земфиру и Моргенштерна внесли в стоп-лист российских радиостанций
РИА «Новости»
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В 2024 году из репертуара российских радиостанций исчезнут песни Земфиры*, Моргенштерна*, Макса Барских, группы «Би-2» и Бориса Гребенщикова*. Их внесли в негласный стоп-лист, сообщил Telegram-канал Mash.

Раньше, по информации журналистов, каждая радиостанция сама решала, музыку каких исполнителей ставить нельзя. Источники рассказали, что теперь несколько не связанных друг с другом редакций получили негласные стоп-листы. Их уже озвучили на планерках.

Россияне не услышат из приемников песни иноагентов и некоторых артистов, которые уехали за границу и раскритиковали свою страну. Среди них Земфира*, Борис Гребенщиков*, Макс Барских, Моргенштерн* и группа «Би-2».

Собеседники канала признались, что это может сказаться на рейтингах. Поэтому первое время эфир заполнят старыми песнями проверенных звезд, а потом начнут добавлять музыку новичков.

Земфиру* включили в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Она пыталась обжаловать это решение через суд. Весной стало известно, что певица могла получить гражданство Франции.

*Решением Минюста России включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Музыка Моргенштерн Иноагенты
20 декабря 2023, 14:17
«Бизнес-союз». Додолев рассказал, как Градский высказывался о Пугачевой и Галкине
РИА «Новости»
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Музыкант Александр Градский называл брак певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* бизнес-союзом. Об этом рассказал сайту «Аргументы и факты» журналист и писатель Евгений Додолев, который дружил с мультиинструменталистом.

Он пояснил, что записывал с Градским интервью вплоть до весны 2020 года. Планировалось, что книга о музыканте выйдет к его 75-летию в 2024 году. Однако Додолев решил не выпускать мемуары без Градского.

В процессе беседы в 2020 году у них зашел разговор о Пугачевой. Градский отметил, что еще в 1986 году у нее начались проблемы с голосом. Артистка не могла петь и выступать: приходилось зарабатывать лишь на корпоративах, которые проходили нечасто.

Градский рассказал Додолеву, что Пугачеву долгое время обеспечивал ее бывший муж Филипп Киркоров. Затем его обязанности на себя возложил Галкин*.

«Точная цитата: „Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим ее обеспечивает. Она живет как нормальная женщина - за счет своего мужика“», - вспомнил Додолев.

По его словам, Градский не говорил об этом, потому что знал, что его обвинят в зависти.

Сейчас Алла Пугачева подняла стоимость за новогодние корпоративы. За выступление она просит 44,9 миллиона рублей.

* Максим Галкин - признан иностранным агентом на территории России.

Алла Пугачева Брак Максим Галкин Писатели

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