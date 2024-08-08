08 августа 2024, 11:55

Домработницу в придачу. В Подмосковье для аренды выставили особняк Пугачевой

РИА «Новости»
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Особняк народной артистки России Алла Пугачевой начали сдавать в аренду в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, дом, который певица переписала на своего внука Никиту Преснякова, за год так и не смогли продать. При этом его цена опустилась практически до 150 миллионов рублей.

За последние шесть месяцев стоимость особняка площадью 760 квадратных метров подскочила на 20 миллионов рублей. При этом в прошлом году за него планировали выручить 225 миллионов рублей.

Теперь трехэтажный дом с личным причалом и большим земельным участком решили сдать в аренду за два миллиона рублей в месяц. Потенциальным жильцам предлагается бонус в виде управляющей, которая будет заниматься стиркой, уборкой и прочими бытовыми делами за 90 тысяч рублей в месяц.

Недавно жительница поселка рассказывала журналистам, что Пугачева практически не появляется на даче. По словам соседей, участок выглядит заброшенным , возможно, потому что артистка не дает денег внуку на садовника.

Недвижимость Алла Пугачева Шоу-бизнес
08 августа 2024, 11:15
Бенгальские огни и выступление Павлиашвили. Харламов и Ковальчук сыграли свадьбу
Global Look Press
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Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук закатили свадебное торжество в поместье Agalarov Estate. Об этом сообщили журналисты Super.ru.

По данным издания, пышная свадьба состоялась спустя два месяца после официальной росписи.

Молодоженов пришли поздравить такие популярные артисты, как Тимур Батрутдинов, Андрей Бебуришвили, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Сергей Бурунов. Сосо Павлиашвили исполнил для гостей и жениха с невестой свой хит «Небо на ладони».

На Ковальчук было белое облегающее платье, а жених предпочел для праздника черный брючный костюм и белую футболку.

Актриса и юморист кружились в танце под звуки классической музыки, а гости в этот момент зажгли множество бенгальских огней.

В июне Харламов и Ковальчук отдыхали в Сочи вместе с мамой юмориста Натальей. В соцсетях она показала фото с невесткой, подписав его «Люди в белом».

Свадьбы Гарик Харламов Актеры Шоу-бизнес
08 августа 2024, 10:50
«Девушка на выданье». Нюша удивила фанатов снимками топлес в колготках
Global Look Press
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Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, поучаствовала в откровенной фотосессии. В социальной сети Instagram* она опубликовала серию пикантных снимков.

«Всегда была шикарная», «Фотосессия огонь», «Девушка на выданье», «Образ подходит, красиво. Такая дикая кошка», «Точеная фигурка, как на шахматной доске», - написали фанаты.

При этом нашлись и те, кому не понравились пикантные снимки Нюши. Пользователи не поняли, с какой целью она выкладывает такие фото.

«И для чего это?», «Надеюсь, мех искусственный!», «Господи, без штанов, но в шляпе. После развода с ней совсем все плохо», - отметили хейтеры.

Недавно Нюша рассказала об отношениях с бывшим после развода. По ее словам, с исполнителем Егором Кридом она общается, но назвать это дружбой нельзя.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Артистка позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. На ней были надеты черные колготки и туфли на каблуке с острым мысом. Однако ключевой изюминкой фотосессии стала огромная меховая шапка.

Под постом артистки появилось множество комментариев. Некоторые поклонники заметили, что развод певице пошел на пользу.

Фото Шоу-бизнес Певица Нюша
08 августа 2024, 05:10
В Вене отменили концерты Тейлор Свифт из-за новостей о теракте
Freepik
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Три концерта певицы Тейлор Свифт в Вене отменили из-за сообщений местной полиции о вероятном теракте на стадионе Ernst Happel, где должна была выступить артистка. Об этом сообщил  организатор мероприятий в Австрии Barracuda Music.

Концерты звезды должны были пройти 8, 9 и 10 августа.

«После подтверждения от правительственных чиновников о планировавшемся террористическом нападении на стадион Ernst Happel, у нас не остается выбора, кроме как отменить три запланированных концерта», - написали организаторы добавив, что решение приняли в целях безопасности.

Средства, потраченные на билеты, вернут гостям автоматически в течение десяти дней.

Ранее подозреваемого в подготовке теракта задержали в Казахстане. Им оказался приверженец радикальной религиозной идеологии, который уже имеет судимость за убийство.

Австрия Терроризм Концерты Полиция Тейлор Свифт
07 августа 2024, 19:15
«Я не пьяная». МакSим удивила фанатов странными танцами
Global Look Press
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Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, поучаствовала в детском празднике. В социальной сети Instagram* она поделилась роликом со своими странными танцами.

На кадрах видно, как артистка энергично отплясывала на сцене вместе с детьми и повторяла их движения.

МакSим была в коротком сарафане и шлепках белого цвета. Артистка, предвидя вопросы подписчиков о ее танцах, ответила, что была трезвой на сцене.

«Я не пьяная», - написала она на ролике, сопроводив текст праздничным смайлом.

Артистка недавно вернулась из наркологической клиники, где она проходила лечение от алкогольной зависимости.

Она публично призналась в своем недуге, отметив, что непросто сказать это вслух. По словам певицы, для нее было огромным шагом приехать в рехаб добровольно.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Алкоголь Видео Певица МакSим

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