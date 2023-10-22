Домогарова отстранили от главной роли в театре Моссовета
Народного артиста РФ Александра Домогарова отстранили от главной роли в спектакле «Тартюф, или Обманщик» в театре Моссовета. Об этом сообщил сайт mk.ru.
Авторы статьи рассказали, что у знаменитости случился конфликт с администрацией учреждения. Причиной недопонимания стало участие Домогарова в фестивале российского кино на Кипре. В театре потребовали от актера объяснений, почему он отправился на мероприятие без согласования администрации Моссовета.
Артисту претензии не понравились, он вспылил и «пообещал привлечь адвокатов». По его мнению, участие в фестивале было обоснованным. Приказ о распределении ролей в спектакле издали 15 сентября, а на мероприятии он находился двумя днями раньше.
Ранее стало известно о смерти бывшей супруги Домогарова Ирины. Женщина скончалась от рака. Она была второй женой артиста и родила ему сына Александра. В последние месяцы наследник вместе со знаменитым отцом ухаживал за больной матерью.