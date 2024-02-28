Домогаров назвал размер своей пенсии

«На пенсию я вышел в 55 лет, успел. И пенсионное удостоверение у меня есть, и пенсию я получаю - 24 тысяч рублей», - сказал Домогаров.

Актер уточнил, что продолжает играть не только из-за денег. Он добавил, что былого азарта, который был в молодости, больше нет. Кроме того, он педантично выбирает роли, соглашается только на то, что ему нравится, и думает о том, зачем ему тот или иной образ.

Домогаров признался, что уже и не помнит размер своего первого гонорара. Он предположил, что начинающим платили около 14 рублей за съемочный день. А высшая ставка тогда составляла 56 рублей.

Недавно Александр Домогаров сыграл роль генерала Милорадовича в сериале «Союз спасения» и героя Отечественной войны 1812 года, который во время восстания был военным губернатором Санкт-Петербурга.

Ранее актер Василий Ливанов заявил, что получал высшую ставку за роль Шерлока Холмса.