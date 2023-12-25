25 декабря 2023, 21:28

Домашний арест не помешал Блиновской устроить вечеринку

РИА «Новости»
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Блогера Елену Блиновскую заметили на светском рауте, предположительно, устроенном у нее дома, сообщило издание StarHit. Автор «Марафона желаний» находится под домашним арестом до конца января за неуплату налогов.

Видео с Блиновской в вечернем наряде опубликовала в социальных сетях ее подруга Светлана Ефимова. Ролик она подписала фразой: «Сегодня вечер в близком для меня доме».

Ефимова не уточнила, о каком доме идет речь. Telegram-канал «Звездач» предположил, что вечеринка проходила в доме у Блиновской.

Блогеру продлили домашний арест до 26 января 2024 года. В начале ноября Блиновскую заподозрили в нарушении условий домашнего ареста. Она заявила, что датчик отслеживания ее местоположения глушила система ПВО. Из-за арестованных счетов Блиновская не смогла оплачивать услуги сотрудников и в итоге лишилась около 400 подчиненных.

Налоги Блогеры Аресты Задержание блогера Елены Блиновской
25 декабря 2023, 13:33
«Работаем». Shaman подтвердил, что стал доверенным лицом Путина на выборах
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Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, подтвердил, что стал доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах 2024 года. Об этом музыкант рассказал в своем Telegram-канале.

«Привет, Россия! Дал свое согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», - написал Shaman.

Он также опубликовал видео, на котором подписал документ о согласии стать доверенным лицом главы государства.

«Работаем», - добавил Shaman на ролике.

До этого певец рассказал, что прекрасно понимает ответственность, которую он получил вместе с новым статусом. Музыкант заявил о готовности работать с полной отдачей.

Предвыборный штаб Владимира Путина возглавили главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, худрук Театра Табакова Владимир Машков и герой ДНР Артем Жога. Штаб начал работу в Гостином Дворе 21 декабря. Волонтерам объяснили нюансы сбора подписей и рассказали о возможных нарушениях во время процедуры.

Россия Владимир Путин Выборы Shaman
25 декабря 2023, 05:19
Киркоров назвал проклятой роль черта в спектакле «Вечера на хуторе близ Диканьки»
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров отказался играть чертей после духовного запрета батюшки и назвал роль нечистого в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» проклятой. Об этом артист рассказал «Комсомольской правде».

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка хотела, чтобы Киркоров сыграл роль Черта в новогоднем спектакле на льду. Певец сначала согласился, а потом отказался, вспомнив о проклятии этой роли.

По его словам, он давно пожалел, что согласился сыграть нечисть в музыкальном фильме с аналогичным названием. Киркоров признался, что после этого у него в жизни начался неприятный период с разводом и чередой скандалов.

«Может быть, это совпадение, не знаю, но рисковать больше не хочу. Когда на меня посыпались все эти „розовые кофточки“, я пошел в храм и батюшка запретил мне играть чертей. С тех пор я зарекся изображать нечисть», - заявил артист.

Ранее Киркоров лишился первого выступления после участия в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор», устроенной блогером Настей Ивлеевой. Речь шла о частном мероприятии, организованном одной крупной компанией. Против появления артиста в театре выступил генеральный директор Владимир Кехман. Свое решение он объяснил актом самоцензуры.

Филипп Киркоров Россия Музыка
25 декабря 2023, 04:30
Гонорар Кати Лель вырос в 5 раз после внезапного возрождения песни «Мой мармеладный»
РИА «Новости»
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Певица Катя Лель рассказал о своем райдере и резко увеличившихся гонорарах. Слова исполнительницы привел телеканал Пятый канал.

По словам певицы, главное требование к организаторам гастролей - живой звук. Кроме того, Катя Лель просит обеспечить ей номер с темными шторами и ортопедической подушкой, так как без них певица спать «не умеет».

«Отели, машины бизнес-класс, ну и все», - добавила Катя Лель.

Хотя райдер певицы не изменился, ее гонорары за последнее время сильно подросли. По словам Кати Лель, приблизительно в пять раз. Это произошло после того, как ее песня 20-летней давности «Мой мармеладный» внезапно возглавила мировые чарты.

В конце ноября Катя Лель сообщила, что мировые лейблы предложили ей сотрудничество после успеха хита «Мой мармеладный» в международных чартах.

В ноябре песня «Мой мармеладный», написанная Максимом Фадеевым в 2004 году, внезапно покорила мировые чарты. В рейтинге Spotify хит занял пятую строчку, обогнав композиции Тейлор Свифт, Канье Уэста и других мировых звезд.

Отели Песни Музыка Машины
25 декабря 2023, 01:07
«Всегда была неблагодарной». Резник — об оскорблениях Вайкуле в адрес Паулса
РИА «Новости»
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Российский поэт Илья Резник объяснил, почему Лайма Вайкуле начала оскорблять композитора Раймонда Паулса. По его словам, это связано с материальными трудностями певицы из-за болезни. Об этом он рассказал «Московскому комсомольцу».

По словам Резника, он уже несколько лет не следит за новостями шоу-бизнеса, но недавно ему сообщили, что Вайкуле оскорбила его любимого соавтора.

«Я не смог промолчать. Раймонд говорит, что не относится к Лайме серьезно. Это правильно. Но она должна относиться серьезно и с большим уважением к своему композитору», - подчеркнул поэт.

Резник назвал Вайкуле неблагодарной и напомнил, что он вместе с Паулсом вытащили ее из кабака, создали ей репертуар и вывели на сцену. И теперь она говорит гадости человеку, которому обязана всем, чего добилась в творческой жизни.

Поэт добавил, что, вероятно, последние заявления артистки связаны с материальными трудностями, ведь у нее тяжелый диагноз и нужны дорогие лекарства. Напоследок он пожелал ей здоровья, отметив, что для Паулса ее слова «не более чем пыль».

Ранее Станислав Садальский пожалел Аллу Пугачеву из-за проблем с финансами. Он напомнил, что российские актеры нигде не нужны, кроме как на родине.

Болезни Музыка Раймонд Паулс

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