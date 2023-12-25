Домашний арест не помешал Блиновской устроить вечеринку

Видео с Блиновской в вечернем наряде опубликовала в социальных сетях ее подруга Светлана Ефимова. Ролик она подписала фразой: «Сегодня вечер в близком для меня доме».

Ефимова не уточнила, о каком доме идет речь. Telegram-канал «Звездач» предположил, что вечеринка проходила в доме у Блиновской.

Блогеру продлили домашний арест до 26 января 2024 года. В начале ноября Блиновскую заподозрили в нарушении условий домашнего ареста. Она заявила, что датчик отслеживания ее местоположения глушила система ПВО. Из-за арестованных счетов Блиновская не смогла оплачивать услуги сотрудников и в итоге лишилась около 400 подчиненных.