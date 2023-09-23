Дом приемного отца Дани Милохина в Анапе хотят снести

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Администрация Анапы потребовала от приемного отца блогера Дани Милохина Дмитрия Тюленева снести два дома - его и родительский. Об этом сообщило издание «Подъем».

В материале сказано, что власти региона отправили здания под снос, а также закрыли семейный магазин, который был источником дохода. По словам Тюленева, причиной таких действий стали некие нарушения градостроительных норм, хотя все строения оформили законно.

«Там правильно все. Дом на кадастре стоит, и магазин в нежилом здании, которое тоже на кадастровый учёт поставили сами же они. И акт есть - в 2019 году приходили и проверяли, что никаких нарушений нет», - заявил он.

Отец Милохина отметил, что еще в начале лета в его магазин пришли с проверкой из-за жалобы от анонимного покупателя. Заведение проверили «все инстанции, которые только есть». Также домой к семье Тюленевых, в которой растет пятеро детей, нагрянули сотрудники органов опеки.

Сам Даня Милохина покинул Россию. Ранее появилась информация, что военкомат в Анапе ищет юношу. В своих соцсетях блогер отреагировал на это фразой: «Теперь страшно». По словам Тюленева, возвращаться на родину его сын не планирует - парень боится приезжать.