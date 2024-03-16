Дом актрисы и модели Кары Делевинь сгорел в США

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«Дом в Лос-Анджелесе, который принадлежит модели и актрисе Каре Делевинь, разрушился из-за пожара» - отметили журналисты.

По данным пожарной службы, одного спасателя доставили в больницу в удовлетворительном состоянии, еще один человек получил незначительное отравление дымом.

В тушении огня участвовали 93 пожарных на 13 единиц техники. Пожарным потребовалось более двух часов, чтобы полностью потушить возгорание.

Самой Делевинь в доме не было, но она опубликовала несколько видео в Instagram*, поблагодарив пожарных и людей, которые оказали помощь.

Ранее неизвестные подожгли дом сербского снайпера Деяна Берича с позывным Деки.

*Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.