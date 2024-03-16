16 марта 2024, 01:30

Дом актрисы и модели Кары Делевинь сгорел в США

РИА «Новости»
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Два человека получили ожоги в результате пожара в доме известной модели и актрисы Кары Делевин. ЧП произошло в Лос-Анджелесе, сообщило издание TMZ.

«Дом в Лос-Анджелесе, который принадлежит модели и актрисе Каре Делевинь, разрушился из-за пожара» - отметили журналисты.

По данным пожарной службы, одного спасателя доставили в больницу в удовлетворительном состоянии, еще один человек получил незначительное отравление дымом.

В тушении огня участвовали 93 пожарных на 13 единиц техники. Пожарным потребовалось более двух часов, чтобы полностью потушить возгорание.

Самой Делевинь в доме не было, но она опубликовала несколько видео в Instagram*, поблагодарив пожарных и людей, которые оказали помощь.

Ранее неизвестные подожгли дом сербского снайпера Деяна Берича с позывным Деки.

*Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

США Модели Пожары
16 марта 2024, 01:49
«Нужна помощь». Полина Гагарина испугалась за состояние Zivert на «Голосе»
РИА «Новости»
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Певица Полина Гагарина обратила внимание на состояние своей коллеги Zivert, которая дебютировала в роли наставника в рамках 12-го сезона телешоу «Голос» на Первом канале. Об этом сообщило издание «Вокруг ТВ».

«Я сейчас волнуюсь за Юлю, потому что ей, мне кажется, нужна помощь», - заявила Гагарина.

Так певица отреагировала на состояние коллеги, которая сильно переживала за своих подопечных. С ней согласились и другие судьи проекта.

В этом выпуске выступали подопечные Zivert - Мажд Акрут и Ева Авакян. В их номерах прослеживалась общая космическая тема. Реакция певицы на их выступления была яркой. Она танцевала, пела и прыгала на сцене, а в какой-то момент даже прослезилась.

Сами вокалисты потом подтвердили, что именно такой реакции и добивались, что вызвало негодование у Гагариной. Zivert заступилась за своих подопечных. После этого Гагарина признала, что из них состоялся прекрасный дуэт.

Ранее бывший солист групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин сообщил, что Дмитрий Нагиев покинул шоу «Голос» из-за большой занятости , так как у него были подписаны контракты на участие в съемках четырех художественных фильмах одновременно.

Шоу Голос Россия Музыка
16 марта 2024, 00:27
Блогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов
РИА «Новости»
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Видеоблогера Николая Соболева исключили из реестра иностранных агентов. Об этом сообщили на сайте Минюста России.

«В связи с утратой признаком иностранного агента», - уточнило ведомство.

Помимо Соболева из реестра исключили бывшего главного редактора «Орловских новостей» Дениса Константинова.

Соболев уже отреагировал, опубликовав видео, в котором заявил, что это «невероятная новость» для него. Также он сообщил о возобновлении работы своего канала и поблагодарил за поздравления, признавшись, что он счастлив.

Соболева внесли в перечень иноагентов в феврале 2023 года. Ведомство объяснило свое решение тем, что блогер высказывался против граждан России и специальной военной операции, а также «выступал в поддержку недружественной страны».

Ранее реестр иноагентов пополнился новыми именами , в числе которых оказался российский актер Семен Трескунов* и режиссер Роман Либеров*. Оба проживают за пределами России и выступают против спецоперации.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Блогеры Россия Иноагенты
15 марта 2024, 23:21
«Меня бы не вытащили». Актриса Наталья Селезнева попала в больницу
РИА «Новости»
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Народная артистка России Наталья Селезнева попала в больницу с двусторонним воспалением легких. О своей госпитализации она рассказала ТАСС.

«Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили», - отметила артистка По словам Селезневой, уже три дня она находится под наблюдением врачей. О выписке пока речи нет.

В январе артистка обратилась к врачам с жалобами на насморк и кашель. Помощница Селезневой позже сообщила, что у нее легкая простуда и «ничего серьезного нет».

Наталья Селезнева сыграла в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» героиню «хорошей девочки Лиды». Также российские зрители знают ее по роли жены Шурика в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

В 2006 году актрису наградили орденами Дружбы и Почета. В декабре прошлого года Селезнева вернулась на сцену после долгого перерыва, она участвовала в спектакле «Новогодний кабачок».

Болезни Фильмы Актеры
15 марта 2024, 22:54
Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов призвал россиян прийти на участки и проголосовать
РИА «Новости»
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Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов призвал соотечественников прийти на избирательные участки и проголосовать на президентских выборах, определив будущее своих детей и страны. В распоряжении «360» появились кадры обращения актера к россиянам.

«На выборы я иду с чистой совестью и делаю это ради будущего нашей Родины, нашей России, ради наших детей и внуков, ради будущего нашей страны, за которой огромное будущее. Я призываю всех: Голосуйте! Не оставайтесь равнодушными», - заявил актер.

Александр Яковлевич проживает в городском округе Химки. Он известен как актер театра и кино, режиссер и общественно-политический деятель.

Михайлов дебютировал в кино в начале 70-х годов. Среди его главных ролей можно выделить работы в фильмах «Любовь и голуби», «Мужики», «Змеелов» и «Отряд специального назначения». Также он сыграл около 50 ролей в театре. Помимо этого, артист попробовал себя в качестве певца, аккомпанируя себе на гитаре, и даже выступал с концертной пограммой.

Михайлов является заслуженным и народным артистом РСФСР, обладает рядом государственных наград. Он занимает активную патриотическую политическую позицию.

Россия Актеры Выборы президента РФ

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