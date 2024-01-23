23 января 2024, 05:27

Долинский рассказал, какая болезнь мучила Андрея Миронова

Global Look Press
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Заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал «Аргументам и Фактам», каким в жизни был актер Андрей Миронов, с которым он дружил. Миронов выходил на сцену, преодолевая сильные боли от тяжелой болезни, отметил Долинский.

Актер рассказал, как однажды застал Миронова, когда тот менял окровавленную рубашку между актами спектакля.

«На теле кровоточили язвы, у него был сильнейший фурункулез, он стонал от боли… Но через пять минут он шел играть второй акт, и ни один человек в зале не мог представить, с каким трудом ему дается успех», - поделился Долинский.

Миронов был огромным тружеником и любил свою профессию, в то же время он был очень ранимым и болезненно относился к любой критике.

За красивой историей на экране часто скрывается ненависть на съемочной площадке. Валентин Гафт однажды чуть не придушил молодую актрису Александру Яковлеву на съемках фильма «Чародеи».

Заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал «Аргументам и Фактам» , каким в жизни был актер Андрей Миронов, с которым он дружил. Миронов выходил на сцену, преодолевая сильные боли от тяжелой болезни, отметил Долинский.

Болезни Фильмы Спектакль Актеры
23 января 2024, 04:47
Директор Орбакайте удивился отмене концертов певицы в России
РИА «Новости»
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Выступление Кристины Орбакайте сорвали в Улан-Уде, под угрозой концерт в Новосибирске. Директор певицы Александр Качан в беседе с «Абзацем» выразил удивление ситуацией.

«Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», - посетовал Качан.

Отмены концертов Орбакайте требуют активисты из российских регионов. В качестве аргумента приводят молчание певицы по поводу СВО и ее проживание в США. У Орбакайте запланирован весенний гастрольный тур, в афише есть Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Чита и Хабаровск.

Концерт Орбакайте в Улан-Уде отменили после обращений общественных организаций. Выступление было запланировано на март 2024 года. Руководитель организации «Боевое братство» в Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев заявил, что население негативно относится к выступающим против России артистам, написала «Газета.ru».

США Концерты Россия Бурятия
23 января 2024, 03:55
Звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан попал в больницу с сердечным приступом
Global Look Press
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Британский актер, звезде фильма «50 оттенков серого» Джейми Дорнана попал в больницу в Португалии с симптомами сердечного приступа. Причиной послужили ядовитые гусеницы, сообщило издание Daily Mail.

Дорнан поехал в Португалию в отпуск с другом, ведущим программы Good Morning Britain Гордоном Смартом. Оба почувствовали недомогание на второй день отдыха. Смарт сам обратился в больницу, а после выписки он обнаружил, что у Дорнана те же симптомы. Мужчины жаловались на онемение конечностей.

По информации газеты, врачи установили, что симптомы вызваны отравлением при контакте с ядовитыми гусеницами, которые обитают на полях для гольфа на юге Португалии.

«И оказывается, что на юге Португалии на полях для гольфа обитают гусеницы, которые способны убивать собак и вызывать у мужчин от 40 лет сердечный приступ», - заявил Смарт.

В США шестилетний ребенок отравился наркотиками по неосторожности матери. Ребенок съел конфеты для взрослых, содержащие разрешенный к продаже каннабиноид.

Больницы Врачи Мужчины Актеры
23 января 2024, 03:47
Экс-продюсер Лободы назвала Пугачеву «скифским золотом»
РИА «Новости»
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Украинский режиссер и бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина высказала свое мнение о злопыхателях вокалистки Аллы Пугачевой. В эфире своего YouTube-канала женщина назвала артистку «скифским золотом».

«Особенно смешно, когда я сталкиваюсь с тем, что в прошлом мои приятели, какие-то знакомые из шоу-бизнеса вдруг начинают сквернословить в отношении Аллы Пугачевой. Которая абсолютное „скифское золото“», - сказала она.

По словам Крапивиной, коллеги Пугачевой, которые сегодня ее критикуют, раньше вздрагивали, если слышали звук шин приближающейся машины звезды.

Ранее певец Юлиан рассказал про отношения с Аллой Борисовной. По его словам, он встретился с артисткой только один раз - на премьере фильма «Мама». После показа он и актриса Нонна Мордюкова втроем сидели на банкете. В тот вечер певица спросила у вокалиста, почему он не обращался к ней за помощью. Он ответил, что не хотел тревожить звезду.

Алла Пугачева
23 января 2024, 01:20
Умер вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко
Freepik
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Гитарист, певец и автор текстов композиций музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (известный под псевдонимом Ефр) скончался в Санкт-Петербурге на 52-м году жизни. Об этом рассказал редактор сайта «Культура Петербурга» Кирилл Рейн в Telegram-канале.

«Перестаю понимать, что происходит. Умер Ефр. Такого не может быть. Такого не бывает. Только в дурном сне», - написал он.

Markscheider Kunst образовали в 1992 году в Петербурге. Сначала музыкальный состав выступал с песнями в стиле рокабилли, потом в его репертуаре начали появляться треки с элементами блюза. Позже артисты пели латино, ямайские и этнические мотивы.

По мнению поклонников, Markscheider Kunst были одними из первых, кто исполнял на российской рок-сцене композиции в стиле ска, афробит и сальса. Песни группы звучали в фильмах «Кислород», «Любовь в большом городе - 2», «Питер FM» и других.

Санкт-Петербург Песни Россия

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