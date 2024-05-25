Долина встретилась со своими клонами на музыкальном шоу

Артистка вступила в команду известных российских исполнителей, которым нужно угадать, кто из участников проекта способен петь вживую, а не только под фонограмму.

Знаменитости смогут выиграть миллион рублей, который передадут на благотворительность. Участники шоу - поделить выигрыш между собой.

Долина вошла в одну команду с Александром Буйновым, Надеждой Бабкиной и Александром Степанов известным как рэпер ST. Участники проекта выбирали любимого артиста, чтобы в него перевоплотиться.

В третьем раунде на сцену вышло трио девушек, перевоплотившихся в Долину. Они спели ее хит «Половинки». Несмотря на попытки скрыть, кто из них не может петь вживую, артистка быстро определила, у кого есть талант, а кто им обделен.

Ранее продюсер Евгений Морозов назвал Долину единственной реальной конкуренткой Аллы Пугачевой. По его словам, она всегда ей дерзила, что не помешало ей выстоять.