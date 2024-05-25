25 мая 2024, 03:04

Долина встретилась со своими клонами на музыкальном шоу

РИА «Новости»
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Певица Лариса Долина во время участия в новом музыкальном шоу «Поймай меня, если можешь» на телеканале «Россия», столкнулась с тремя своими клонами. Об этом сообщило издание «Вокруг ТВ».

Артистка вступила в команду известных российских исполнителей, которым нужно угадать, кто из участников проекта способен петь вживую, а не только под фонограмму.

Знаменитости смогут выиграть миллион рублей, который передадут на благотворительность. Участники шоу - поделить выигрыш между собой.

Долина вошла в одну команду с Александром Буйновым, Надеждой Бабкиной и Александром Степанов известным как рэпер ST. Участники проекта выбирали любимого артиста, чтобы в него перевоплотиться.

В третьем раунде на сцену вышло трио девушек, перевоплотившихся в Долину. Они спели ее хит «Половинки». Несмотря на попытки скрыть, кто из них не может петь вживую, артистка быстро определила, у кого есть талант, а кто им обделен.

Ранее продюсер Евгений Морозов назвал Долину единственной реальной конкуренткой Аллы Пугачевой. По его словам, она всегда ей дерзила, что не помешало ей выстоять.

Россия Музыка Телевидение Шоу-бизнес
25 мая 2024, 02:48
Потерявшая мужа из-за вечеринки с сухим льдом блогерша Диденко объявила о свадьбе
Freepik
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Блогерша Екатерина Диденко, овдовевшая после вечеринки в бассейне с сухим льдом, снова выходит замуж. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Диденко опубликовала ролик, в котором она танцует с актером Владом Черных, подписав его словами: «До свадьбы осталось девять дней».

Блогерша рассказала, что свадьбу с возлюбленным планирует отпраздновать на Мальдивах. Сейчас она готовится к торжеству: учит свадебный танец и худеет для свадебного платья.

Диденко позиционирует себя как специалист по лекарствам и «аптечный ревиззоро». В феврале 2020 года она отмечала свой день рождения с мужем и друзьями в сауне. Мужчина решил устроить шоу - высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, чтобы создать эффект тумана. Гости бросились в воду, но скоро стали задыхаться.

На вечеринке погибли три человека , в том числе, супруг блогерши.

Лекарства Свадьбы Блогеры Мужчины Актеры
25 мая 2024, 01:57
Куклачев заявил, что лечится после инфаркта кошачьим хрюканьем
РИА «Новости»
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Дрессировщик и клоун Юрий Куклачев признался, что после перенесенного инфаркта лечится кошачьим хрюканьем. Артист рассказал сайту kp.ru, как его домашние питомцы перенесли длительную разлуку.

Дрессировщик и клоун Юрий Куклачев признался, что после перенесенного инфаркта лечится кошачьим хрюканьем. Артист рассказал сайту kp.ru , как его домашние питомцы перенесли длительную разлуку.

Куклачев признался, что после инфаркта пересмотрел свою жизнь. Он хочет полностью поправиться, поэтому гуляет по два часа в день и уже садится за руль машины. Усталость все еще остается, но он хочет окрепнуть, чтобы и дальше «дарить детям праздник».

В процессе восстановления неоценимую помощь ему оказывают кошки, чье фырчанье Куклачев считает целительным.

«Я это точно знаю: кошачье фырчанье, которое я называю хрюканьем, лечит. Та же частота вибрации, что и в музыке. А музыка очень благотворно влияет на организм», - добавил он.

Куклачев рассказал, что сейчас с ним живут 15 кошек. Когда он вернулся из больницы, они запрыгнули ему на плечо, прижимались к ногам и целовали, причем дружно фырчали как бы намекая на то, что сейчас будут его лечить.

Ранее дрессировщик рассказал, что мог умереть от инфаркта , но его спас неравнодушный молодой врач, дежуривший на смене.

Больницы Коты
24 мая 2024, 18:57
Бейонсе обвинили в плагиате
Global Look Press
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Певицу Бейонсе обвинили в нарушении авторских прав из-за использования частей песни другой артистки в своем хите «Break My Soul», который занял первое место в чартах США. Об этом сообщило издание The Guardian.

В треке певица якобы использовала элементы из песни 2014 года «Explode», исполненной артисткой из Нового Орлеана Big Freedia. Однако группа Da Showstoppaz в свою очередь заявила, что Big Freedia незаконно взяла фрагмент из их композиции «Release a Wiggle», выпущенной в 2002 году.

«Ответчики использовали слова, мелодию и музыкальную аранжировку истцов из их работ, защищенных авторским правом… Любой разумный человек, слушающий „Release a Wiggle“ и „Explode“, придет к выводу, что эти песни в значительной степени похожи», - сказано в иске.

Члены Da Showstoppaz потребовали включить их в список авторов как песни «Explode», так и «Break My Soul». Кроме того, они хотят добиться выплаты доли от будущих доходов от этих композиций и компенсации ущерба.

Недавно суд в России впервые принял решение оштрафовать человека за копирование видео в интернете. С мужчины взыскали 300 тысяч за плагиат ролика риэлтора из Подмосковья.

Суд Песни Шоу-бизнес
24 мая 2024, 18:06
Куклачев впервые назвал причину инфаркта
РИА «Новости»
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Дрессировщик Юрий Куклачев впервые назвал причину инфаркта, произошедшего с ним на юбилейном концерте. Приступ произошел за кулисами на глазах у певца Shaman’а после номера с прыжками на акробатическом шесте, сообщил артист изданию «Комсомольская правда».

Куклачев отметил, что мог умереть. Его спас только неравнодушный врач, оказавшийся в тот вечер на смене.

«Врачи говорили: „такая травма сердца несовместима с жизнью“. Отек легких… На мое счастье в этот вечер дежурил молодой врач Роман Почивалин. Только благодаря ему я сегодня жив», - признался дрессировщик.

Операция длилась три часа. Куклачеву остановили сердце и сделали стенты на страх и риск медика. В конечном счете это спасло дрессировщику жизнь.

Артиста госпитализировали 12 апреля с юбилейного концерта в «Вегас Холле». Недавно Куклачев обратился к поклонникам после перенесенного инфаркта и рассказал о своем самочувствии.

Дрессировщик Юрий Куклачев впервые назвал причину инфаркта, произошедшего с ним на юбилейном концерте. Приступ произошел за кулисами на глазах у певца Shaman’а после номера с прыжками на акробатическом шесте, сообщил артист изданию «Комсомольская правда».

Концерты Врачи Шоу-бизнес

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