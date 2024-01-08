«Долгожданный отпуск». Долина после новогодних праздников решила уехать на Мальдивы

Артистка заявила, что много работала в прошлом году, поэтому заслужила отдых. Она назвала путешествие на Мальдивы долгожданным событием. При этом мысли о работе не покидают голову певицы.

«Два дня, как мы на Мальдивах, а я поверить не могу до сих пор, что этот отпуск начался», - написала Долина.

Она выразила надежду, что 2024-й будет таким же насыщенным и плотным, как и 2023 год. Также Долина поздравила своих подписчиков с Рождеством.

Во время концерта в Московском Доме музыки в декабре певица часто отлучалась за кулисы. Она рассказала поклонникам, что заболела накануне мероприятия. Также Долина сообщила о своих планах на отдых.

Ранее певица выступила на концерте ко Дню инвалидов в Мытищах. На сцену также вышли студенты и педагоги Московского государственного института культуры и участники детских инклюзивных творческих игр.

Певица Лариса Долина после новогодних корпоративов улетела отдыхать на Мальдивы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале , опубликовав фотографии с пляжа.