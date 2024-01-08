08 января 2024, 21:51

«Долгожданный отпуск». Долина после новогодних праздников решила уехать на Мальдивы

РИА «Новости»
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Певица Лариса Долина после новогодних корпоративов улетела отдыхать на Мальдивы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии с пляжа.

Артистка заявила, что много работала в прошлом году, поэтому заслужила отдых. Она назвала путешествие на Мальдивы долгожданным событием. При этом мысли о работе не покидают голову певицы.

«Два дня, как мы на Мальдивах, а я поверить не могу до сих пор, что этот отпуск начался», - написала Долина.

Она выразила надежду, что 2024-й будет таким же насыщенным и плотным, как и 2023 год. Также Долина поздравила своих подписчиков с Рождеством.

Во время концерта в Московском Доме музыки в декабре певица часто отлучалась за кулисы. Она рассказала поклонникам, что заболела накануне мероприятия. Также Долина сообщила о своих планах на отдых.

Ранее певица выступила на концерте ко Дню инвалидов в Мытищах. На сцену также вышли студенты и педагоги Московского государственного института культуры и участники детских инклюзивных творческих игр.

Певица Лариса Долина после новогодних корпоративов улетела отдыхать на Мальдивы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале , опубликовав фотографии с пляжа.

Праздники Отпуск Концерты
08 января 2024, 22:46
Солист группы «Щенки» вышел на сцену с носком на половом органе
Freepik
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Солист группы «Щенки» Максим Тесли в Санкт-Петербурге вышел перед публикой на концерте практически голым — половой орган прикрывал носок, другой одежды на артисте не было. Видео с мероприятия опубликовало издание 78.ru.

На кадрах видно, что мужчина стоит перед публикой почти без одежды. Он поприветствовал толпу и начал петь.

Ранее похожим «нарядом» прославился рэпер Vacio (настоящее имя - Николай Васильев). Он пришел в носке на «голую» вечеринку телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Сначала носок держался на половом органе с помощью резинок, которые имитировали стринги. Через некоторое время их сорвал другой участник непристойного вечера.

После мероприятия вокалиста арестовали на 15 суток. Потом артист получил повестку в военкомат на 9 января.

Как отмечал сам рэпер, позднее его привезли в полицейский участок для профилактической беседы. Там знаменитость расспрашивали насчет вечеринки в «Мутаборе».

Солист группы «Щенки» Максим Тесли в Санкт-Петербурге вышел перед публикой на концерте практически голым - половой орган прикрывал носок, другой одежды на артисте не было. Видео с мероприятия опубликовало издание 78.ru.

Санкт-Петербург Одежда Концерты
08 января 2024, 17:05
Автоинспекторы задержали солиста группы RASA в Москве
РИА «Новости»
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В Зеленоградском округе Москвы сотрудники ГИБДД задержали солиста группы RASA. Его могут отправить в изолятор на 15 суток, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, 30-летний Виктор Поплеев, находясь за рулем автомобиля марки Porsche Macan, ехал на большой скорости по Зеленограду. В Савелкинском проезде его остановил экипаж ДПС. Это не понравилось артисту. Он нахамил полицейским, оправдывая свое поведение опозданием на выступление.

В результате против певца составили протокол и выписали штраф, а также потребовали снять тонировку. Если за три месяца Поплеев не очистит окна от пленки, его смогут арестовать за неповиновение распоряжению полиции.

На днях столичные блогеры устроили новогодний дрифт в Южном Бутове. Украшенные гирляндами автомобили проехали по улицам юго-западного района Москвы.

Штрафы ГИБДД Машины Москва
08 января 2024, 13:38
Киркоров передаст гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим жителям Белгорода
РИА «Новости»
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Народный артист России Филипп Киркоров передаст гонорар за участие в проекте «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, пострадавшим от удара со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом певец сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте „Новогодняя Маска“ на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», - написал артист.

Ранее стало известно, что Киркорова убрали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Концерт с участием звезды записали еще 24 декабря. Артиста стали «вырезать» из новогодних эфиров после его участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

В конце 2023 года Киркоров публично извинился за появление на мероприятии. Он отметил, что зашел на вечеринку на несколько минут, а после оказался во всех СМИ. При этом наряд Киркорова соответствовал теме мероприятия.

Филипп Киркоров Концерты Соцсети Блогеры Россия
08 января 2024, 03:42
«Заставили голодать Росконцерт». Макаревич рассказал, как проучил советскую власть
РИА «Новости»
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Певец Андрей Макаревич* заявил, что группа «Машина времени» приносила государству не меньше денег, чем завод, а Росконцерт держался на сборах группы. Об этом уехавший в Израиль музыкант рассказал в эфире Youtube-шоу «Честное слово».

«Без ложной скромности скажу, что на наших сборах держался Росконцерт, потому что мы приносили доход, как средней величины советский завод. А сами получали за концерт по 10-20 рублей», - заявил Макаревич*.

По его словам, после разгромной статьи в «Комсомольской правде» 1983 года «Рагу из синей птицы», группа устроила забастовку - три месяца не выступала. В это время музыкантам якобы звонили и сообщали, что Росконцерт «голодает».

Ранее стало известно, что Александр Градский обвинял Макаревича* в присвоении чужого труда. Музыкант говорил, что лидер «Машины времени» перетянул все одеяло на себя и присвоил себе то, что делала команда. Об этом рассказал близций друг Градского журналист Евгений Додолев.

*признан Минюстом России иностранным агентом.

Израиль Песни Россия Музыка

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