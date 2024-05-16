16 мая 2024, 18:11

Долг Шнурова перед налоговой в 4,6 млн рублей исчез из базы ФНС

РИА «Новости»
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Певец Сергей Шнуров оплатил долг перед налоговой службой. Информация о задолженности артиста в 4 591 764 рублей исчезла из базы ФНС после сообщений об этом в СМИ, сообщил Telegram-канал Mash.

Сам артист заявил изданию, что всегда все платит вовремя и специально нанял бухгалтера, который следит за его финансами.

По словам Шнурова, в этот раз накладка возникла из-за майских праздников. Бухгалтер якобы внес средства еще 2 мая, но платеж не прошел по техническим причинам. Тогда он оплатил долг артиста еще раз, 13 мая. Артист заявил, что деньги дошли до налоговой только 16-го числа.

Ранее стало известно, что за минуту выступления музыкант получает 772 тысячи рублей. За 45-минутный концерт на корпоративе или частной вечеринке Шнуров просит около 350 тысяч евро, что составляет почти 34,7 миллиона рублей. При этом артист просит оплатить ему трансфер и оборудование.

Долги Налоги Сергей Шнуров
16 мая 2024, 19:06
Жена шеф-повара Ивлева снялась в откровенном топе без бюстгальтера
РИА «Новости»
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Супруга известного шеф-повара и телеведущего программы «Адская кухня» Константина Ивлева, 28-летняя Валерия Куденкова, показала поклонникам откровенный образ. Она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram* фотографию в топе без бюстгальтера.

Валерия Куденкова - вторая жена телеведущего. Их свадьба состоялась в феврале 2021 года, а уже в ноябре пара объявила о скором пополнении. В апреле 2022 года у них родилась дочь, которую назвали Ника.

Ранее балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам фотографию с обнаженной грудью. На кадрах, снятых на пляже, танцовщица предстала в одних рваных джинсах и солнцезащитных очках.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Снимок она сделала во время совместного отпуска пары на Мальдивах. Фанатам образ девушки понравился.

«Я часто получаю от вас комплименты по поводу своих образов, спасибо», - поблагодарила бизнесвумен.

Фото Отпуск Константин Ивлев
16 мая 2024, 18:49
Модель Дарья Клюкина устроила распродажу своих вещей после рождения ребенка
РИА «Новости»
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Блогер модель и бывшая невеста популярного исполнителя Егора Крида Дарья Клюкина после рождения сына решила освободить место в своем гардеробе. Она выставила на продажу несколько вещей и рассказала об этом в своих соцсетях.

Модель родила первенца 18 апреля. Через некоторое время она предложив поклонникам и всем желающим приобрести вещи из своего гардероба. Среди них - элегантные платья стоимостью 126 тысяч рублей и футболки по 26 и 40 тысяч рублей.

Отцом ребенка Клюкиной стал топ-менеджер «Газпром-Медиа» Владимир Чопов. Они сочетались браком в 2019 году.

Ранее поклонники певицы Веры Брежневой заподозрили, что она начала экономить на одежде из-за отсутствия концертов в России. Они отметили, что ее новый наряд выглядит дешево. После начала спецоперации она уехала на Украину , а затем развелась с мужем - продюсером Константином Меладзе.

Мода Модели Блогеры
16 мая 2024, 18:17
«Опора маме в случае моей смерти». Топалов захотел стать отцом в третий раз
Global Look Press
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Певец Влад Топалов задумался о пополнении семьи. На шоу «Человек-невидимка» на телеканале ТВ-3 он заявил, что просит свою супругу Регину Тодоренко родить третьего сына.

«Хотим ли еще деток? Очень хочу. Если честно, я с удовольствием хочу еще третьего пацана. Региша сказала, что, возможно, от нас уйдет, если будет третий», - сказал он.

Топалов объяснил, что многодетная семья поможет Тодоренко пережить его смерть. По его словам, супруге будет на кого опереться.

«Я понимаю, что это очень большая опора маме в случае моей скоропостижной или не очень смерти когда-нибудь», - заключил артист.

Недавно Тодоренко поделилась успехами в похудении. Она разместила на своей странице в социальных сетях видео с танцами в нижнем белье.

Дети Регина Тодоренко Шоу-бизнес
16 мая 2024, 17:28
«На все воля Божья». Певица Алекса рассказала о потере еще одного ребенка
Global Look Press
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Экс-участнице «Фабрики звезд» и бывшей избраннице рэпера Тимати певице Алексе вновь пришлось пережить замершую беременность. В своем Instagram* она сообщила, что не нуждается в сочувствии.

Артистка объяснила, что писала этот пост с улыбкой и благодарностью. Она призналась, что обычно не рассказывает публично о своих переживаниях, так как соцсети для нее, прежде всего, это вдохновение.

«В моей жизни произошла еще одна замершая беременность. Так бывает, и слова сочувствия мне уж точно не нужны. Девочки, просто знайте, что в таких ситуациях вы не одни, и это опыт, это происходит для того, чтобы сделать нас сильнее. На все воля Божья», - отметила она.

Недавно Алекса запретила своей дочке общаться с бабушкой по отцу, испугавшись, что свекровь наведет на ребенка порчу. Артистка разругалась с матерью супруга два года назад, но о причинах конфликта не сообщила.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Беременность Музыка Шоу-бизнес

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