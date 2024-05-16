Долг Шнурова перед налоговой в 4,6 млн рублей исчез из базы ФНС

Сам артист заявил изданию, что всегда все платит вовремя и специально нанял бухгалтера, который следит за его финансами.

По словам Шнурова, в этот раз накладка возникла из-за майских праздников. Бухгалтер якобы внес средства еще 2 мая, но платеж не прошел по техническим причинам. Тогда он оплатил долг артиста еще раз, 13 мая. Артист заявил, что деньги дошли до налоговой только 16-го числа.

Ранее стало известно, что за минуту выступления музыкант получает 772 тысячи рублей. За 45-минутный концерт на корпоративе или частной вечеринке Шнуров просит около 350 тысяч евро, что составляет почти 34,7 миллиона рублей. При этом артист просит оплатить ему трансфер и оборудование.