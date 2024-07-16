16 июля 2024, 17:25

Долг Ивлеевой перед налоговой перевалил за 20 миллионов

РИА «Новости»
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Известный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала налоговой почти 21 миллион рублей. Об этом сообщили «Известия».

По информации издания, сумма налоговой задолженности Ивлеевой составляет 20 937 008,71 рубля. Источник газеты отметил, что блогер уже в течение трех месяцев игнорирует требования налоговой службы об оплате.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета Ивлеева из-за неуплаты налогов на сумму порядка 11,4 миллиона рублей. Она является учредителем ООО «Коленки пчелы», которая также имеет задолженность по налогам - 1,115 миллиона по страховым взносам, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 398,2 тысячи рублей по НДС.

В конце мая в СМИ появилась информация, что Ивлеева должна ФНС 11 217 613 рублей. При этом телеведущая уже получала штрафы за неуплату налоговых отчислений.

Налоги Анастасия Ивлеева
16 июля 2024, 17:12
«Считаем это победой». Адвокат Жигаловой — о соглашении с Киркоровым
РИА «Новости»
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Адвокат журналистки Алены Жигаловой Андрей Алешкин назвал победой заключение мирового соглашения своей клиентки с Филиппом Киркоровым. Суд стремится к тому, чтобы стороны договорились, что сегодня и удалось продемонстрировать, подчеркнул юрист в беседе с 360.ru.

«Суд удовлетворил наше мировое соглашение, подписанное между Филиппом Киркоровым и Аленой Жигаловой, сегодня мы принесли стороне извинения за то, что представили порочащие сведения», - рассказал Алешкин.

Мировое соглашение удовлетворили. Сейчас, по его словам, никаких претензий у Киркорова к Жигаловой нет - ни финансовых, ни моральных.

«Мы считаем, что это победа. Нам удалось отстоять свои права, в том числе не заплатив ничего по настоящему делу. Полагаю, выбранная тактика защиты является правильной. И вообще суд стремится к тому, чтобы стороны договорились, что сегодня мы и продемонстрировали. И очень довольны этим процессом», - заключил собеседник 360.ru.

Адвокат Александр Добровинский ранее сообщил, что после того, как Жигалова и Киркоров заключили мировое соглашение, требования певца в иске пропорционально сократились. Теперь сумма компенсации к артистке Любови Успенской составляет пять миллионов рублей.

Поводом для подачи иска в суд стало интервью певицы в шоу Жигаловой, в котором Киркорова назвали «женоненавистником».

Суд Филипп Киркоров
16 июля 2024, 16:58
Сумма компенсации к Успенской по иску Киркорова составила 5 млн рублей
РИА «Новости»
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После того как журналистка и автор шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова и Филипп Киркоров заключили мировое соглашение, требования певца в иске пропорционально сократились. Теперь сумма компенсации к артистке Любови Успенской составляет пять миллионов рублей, заявил 360.ru адвокат Александр Добровинский.

«Требования Филиппа Киркорова в иске пропорционально сокращены, так как в иске нет больше второго ответчика - Алены Жигаловой. Сумма компенсации к Любе Успенской составляет пять миллионов рублей», - подчеркнул юрист.

Все средства, по его словам, Киркоров направит на благотворительность.

Судебное заседание о мировом соглашении между сторонами началось во вторник, 16 июля. Жигалова принесла свои извинения певцу за публикацию интервью, в котором Успенская высказала вещи, порочащие честь артиста.

Ранее Добровинский отметил, что представитель певицы при этом отказался подписать мировое соглашение на тех же условиях что и Жигалова.

Суд Филипп Киркоров
16 июля 2024, 03:45
Бьянка Цензори пошла в кино в едва прикрывающем соски бюстгалтере
Unsplash
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Дизайнер и модель Бьянка Цензори в очередной раз попала в объективы папарацци в откровенном наряде. Для похода в кино с мужем, рэпером Канье Уэстом, она выбрала крошечный бюстгалтер, написало издание Page Six.

Цензори и Уэст отправились на фильм «Тихое место: День первый». Из дома модель вышла в бюстгалтере серебристого цвета, который едва прикрывал ее соски. Также она надела бейсболку с армейским принтом, полупрозрачные шорты и босоножки на каблуке.

Рэпер шел рядом со своей возлюбленной в черных шортах, сером худи и кроссовках в виде носков.

Бьянка часто появляется на публике в крайне откровенных и вызывающих нарядах. Ранее она появилась перед фотографами с розовыми волосами и в прозрачном боди.

Суд Филипп Киркоров
16 июля 2024, 02:07
Внучка Никиты Михалкова тайно вышла замуж
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Внучка Никиты Михалкова, Наталья Степаненко, недавно вышла замуж. Девушка опубликовала кадры со свадебного торжества, на котором был ее известный дедушка.

На свадьбе 21-летняя Наталья была в белом приталенном платье и фате. Жених в традиционном черном классическом костюме. Его имя внучка Михалкова называть не стала.

Бракосочетание состоялось чуть более месяца назад. Однако Степаненко решила делиться снимками с праздника только на днях.

Подписчики девушки активно поздравляют ее с таким важным событием, желая счастья и долгих лет совместной жизни. Сейчас новоиспеченные супруги проводят медовый месяц в Бодруме.

Ранее Никита Михалков во время встречи со студентами и школьниками в Челябинске поделился своим мнением по поводу отмены российской культуры на Западе. По его мнению, это «бездарно и недальновидно».

Свадьбы Никита Михалков

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