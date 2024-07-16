Долг Ивлеевой перед налоговой перевалил за 20 миллионов
Известный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала налоговой почти 21 миллион рублей. Об этом сообщили «Известия».
По информации издания, сумма налоговой задолженности Ивлеевой составляет 20 937 008,71 рубля. Источник газеты отметил, что блогер уже в течение трех месяцев игнорирует требования налоговой службы об оплате.
Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета Ивлеева из-за неуплаты налогов на сумму порядка 11,4 миллиона рублей. Она является учредителем ООО «Коленки пчелы», которая также имеет задолженность по налогам - 1,115 миллиона по страховым взносам, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 398,2 тысячи рублей по НДС.
В конце мая в СМИ появилась информация, что Ивлеева должна ФНС 11 217 613 рублей. При этом телеведущая уже получала штрафы за неуплату налоговых отчислений.