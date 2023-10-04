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В заключение она сказала, что идет в балетный зал и всех ждет на премьере нового шоу. Балерина посоветовала подписчиками встать с дивана, пойти в спортивный зал и не искать «своих мужиков в постели Волочковой».

Ранее танцовщица показала поклонникам новое кольцо с бриллиантом пять карат. По словам артистки, кольцо ей подарил один из ухажеров.

Гнев подписчиков По данным Telegram-канала Shot , Волочковой грозит до трех лет лишения свободы за осквернение символов воинской славы. Балерина сделала фото у Музея «Мосфильма» в Москве, чем вызвала гнев подписчиков. В комментариях под снимком они потребовали от артистки извиниться за осквернение памяти летчиков, которые отдали жизнь за мирное небо над головой.

«Убери ногу с самолета! Это память о погибших! Совсем не можешь найти применение своим ногам?» - написали пользователи.

Художественный вымысел Сама Волочкова жестко отреагировала на комментарии подписчиков. Она заявила, что люди настолько сошли с ума, что следят не только за ее фотографиями, но и за комментариями под ними.

«Мне абсолютно до фонаря, что думают или читают мои подписчики. Дело в том, что я сейчас иду в балетный зал. Я каждый день по 6,5 часа сбиваю ноги в кровь, готовясь к моему новому шоу „Одержимость“, премьера которого состоится 25 ноября в Москве», - подчеркнула балерина.

Она добавила, что снимок был сделан на «Мосфильме», а кино всегда подразумевает художественный вымысел.

«Я сфотографировалась у бутафорского самолета, и взмах моей стройной ноги и моего тела возбудил всю страну», - подчеркнула артистка.

Патриотизм Волочковой Балерину возмутил тот факт, что ей могут предъявить обвинение за фотографию. Артистка напомнила, что прославляла Россию на мировых сценах.

«Мой патриотизм заключается в том, что я 20 лет бесплатно всех зрителей приглашаю на свои выступления. И меня дети знают в лицо и лично любят меня с пятилетнего возраста», - добавила Волочкова.