Доходы уехавших из России Пугачевой и Галкина упали

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Гонорары Галкина* за выступления за границей опустились в три раза - со 150 тысяч евро (примерно 15,3 миллиона рублей) до 50 тысяч (примерно 5,1 миллиона рублей), следует из данных промоутеров.

Это, по словам руководителя компании «Ру-концерт» Евгения Морозова, закономерно, поскольку даже самые именитые стендап-комики в Европе получают 25 тысяч евро за концерт, что в переводе на рубли примерно 2,57 миллиона. Он предположил, что в дальнейшем доходы юмориста продолжат падать.

Как отметил промоутер Сергей Лавров, первое время концерты Галкина* посещали эмигрировавшие украинцы, но теперь интерес угас.

Пугачева за границей не выступает из-за слишком высокой цены за концерт, указали прокатчики. Как отметил Морозов, гонорар певицы равен 350 тысячам евро, то есть примерно 36 миллионов рублей.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о падении сумм за корпоративы Галкина*. Как писал Mash в середине сентября, гонорар артиста составлял порядка 78 тысяч евро с возможностью торга, а прошлым летом речь шла о сумме свыше 120 тысяч евро.

*Максим Галкин - признан иноагентом в России.

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