Дочь Заворотнюк тайно вышла замуж
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна два года назад тайно обручилась. В Instagram* она рассказала подписчикам, что вышла замуж в 2022 году.
Дочь актрисы также рассказывала поклонникам, что внешне муж очень напоминает ей актера Райана Гослинга, которого она считает идеалом мужской красоты.
Недавно дочка Анжелики Варум и Леонида Агутина Лиза собралась выйти замуж за американского продюсера Джона Сэмюэля. О предстоящем браке сообщил ее дедушка Николай Агутин.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
«Мы вместе уже восемь лет, а расписались в 2022 году», - уточнила девушка, отвечая на вопрос одной из пользовательниц Сети.
По словам Заворотнюк, она встретила избранника, когда училась в Нью-Йорке, но предпочитала не афишировать свои отношения и не называть его имя.
В 2021 году бизнесмен предложил фотомодели стать его супругой. Она говорила о предложении подписчикам, но не объявляла об официальной регистрации отношений.