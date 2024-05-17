17 мая 2024, 12:55

Дочь Заворотнюк тайно вышла замуж

Freepik
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна два года назад тайно обручилась. В Instagram* она рассказала подписчикам, что вышла замуж в 2022 году.

Дочь актрисы также рассказывала поклонникам, что внешне муж очень напоминает ей актера Райана Гослинга, которого она считает идеалом мужской красоты.

Недавно дочка Анжелики Варум и Леонида Агутина Лиза собралась выйти замуж за американского продюсера Джона Сэмюэля. О предстоящем браке сообщил ее дедушка Николай Агутин.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

«Мы вместе уже восемь лет, а расписались в 2022 году», - уточнила девушка, отвечая на вопрос одной из пользовательниц Сети.

По словам Заворотнюк, она встретила избранника, когда училась в Нью-Йорке, но предпочитала не афишировать свои отношения и не называть его имя.

В 2021 году бизнесмен предложил фотомодели стать его супругой. Она говорила о предложении подписчикам, но не объявляла об официальной регистрации отношений.

Семья Свадьбы Шоу-бизнес
17 мая 2024, 13:15
«Вынуждена взять псевдоним». Волочкова заявила, что ее дочь стесняется своей фамилии
РИА «Новости»
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Дочка бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой Ариадна отказывается от громкой фамилии. В YouTube-шоу «Москвичка» балерина объяснила это самостоятельностью наследницы.

По словам танцовщицы, ее 18-летняя дочь начала стесняться фамилии Волочкова.

Балерина призналась, что у нее вызывает это двойственные чувства, но ребенок ей все объяснил.

«Сказала: „Мам, я как поэт вынуждена взять псевдоним“. Она не хочет быть дочкой звезды, хочет быть самостоятельной. Я ее уважаю за это», - уточнила артистка.

Волочкова подчеркнула, что у нее есть возможность пропиарить любой проект дочери, сделать его популярным, Ариадне это не нужно. Балерина отметила, что ей нравится такой рассудительный подход.

Недавно между Волочковой и ее дочерью произошла ссора из-за недвижимости. Танцовщице не понравилось, что 18-летняя Ариадна потребовала у нее квартиру.

Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
17 мая 2024, 13:10
«Голоса нет». Наташе Королевой предрекли скорый закат карьеры
РИА «Новости»
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Продюсер Евгений Морозов предрек певице Наташе Королевой скорый закат карьеры. Об этом он сообщил в интервью изданию «Аргументы и факты».

Специалист считает, что после завершения сотрудничества с Игорем Николаевым у артистки не было никаких достижений. Развод с известным композитором, по его словам, также сыграл негативную роль для ее имиджа.

Морозов утверждает, что именно Николаев был ключевой фигурой в их общем успехе. Экс-супруг, в отличие от Королевой, смог укрепить свою популярность после их расставания.

«Она развелась с Николаевым - и у него сразу начались аншлаги! Это вам любой продюсер и промоутер подтвердит. На этой волне - огромного внимания к тому, что бросил Наташу Королеву, он получил большую популярность», - поделился он.

По оценке продюсера, артистка не демонстрирует сильных вокальных способностей и не выпускает заметных интересных новинок.

«Голоса нет, ничем не отличается, по сути, от той же самой Лободы. И никакого нового витка в карьере у Наташи быть не может», - констатировал Морозов.

Кроме того, выступление Королевой дважды вырезали из эфира за майские праздники. Это возмутило поклонников артистки.

Музыка Шоу-бизнес
17 мая 2024, 12:12
«Неправильно поступил». Певец Дмитриенко рассказал, как подставил Валиеву
РИА «Новости»
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Российский артист Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи о своих отношениях с известной фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом певец сообщил в интервью каналу «Макарена» в соцсети «ВКонтакте».

Осенью 2022 года в интернете появились общие фотографии певца и спортсменки, что вызвало широкий общественный резонанс. В это же время разгорелся скандал, связанный с обвинениями спортсменки в допинге во время Олимпиады. Дмитриенко заявил, что хотел оказать Валиевой поддержку.

«Я в тот момент неправильно поступил, мне нужно было оценить ситуацию, прежде чем человека поддерживать таким путем. Я этим сам подставил ее», - сказал певец.

Валиева снялась в музыкальном клипе Дмитриенко, где по сюжету артист предлагает ей выйти за него замуж. Этот факт еще более подогрел слухи о романтической связи между ними.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что Валиевой пожертвовали ради защиты давших ей препарат. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обвинила в допинговом скандале тренера Этери Тутберидзе.

Интернет Скандалы Соцсети Отношения Камила Валиева
17 мая 2024, 11:59
Появился рейтинг самых нелюбимых мировых звезд
Global Look Press
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Герцогиню Сассекскую Меган Маркл признали самой нелюбимой звездой 2024 года. Соответствующий рейтинг составил портал Ranker, сообщило издание The Mirror.

Вторую строчку в топе заняла бывшая супруга голливудского актера Джонни Деппа актриса Эмбер Херд. Замкнула тройку лидеров нелюбимых знаменитостей телеведущая Эллен ДеДженерес. Четвертое место досталось принцу Гарри, на пятом расположилась - телеведущая Опра Уинфри. В рейтинг также попали - музыкант Крис Браун, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст, модель Кайли Дженнер и другие.

Всего в опросе на сайте поучаствовали почти 400 тысяч респондентов.

Журналисты отметили, что Маркл невзлюбили за интриги и подковерные игры. При этом принц Гарри зачастую становился объектом манипуляций своей супруги.

Недавно герцогиня отказалась от предложения жены принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон навестить ее. По мнению королевского эксперта Тома Куинна, это связано с нежеланием везти детей за рубеж.

Королевская семья Британии Шоу-бизнес

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