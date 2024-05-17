Дочь Заворотнюк тайно вышла замуж

Дочь актрисы также рассказывала поклонникам, что внешне муж очень напоминает ей актера Райана Гослинга, которого она считает идеалом мужской красоты.

Недавно дочка Анжелики Варум и Леонида Агутина Лиза собралась выйти замуж за американского продюсера Джона Сэмюэля. О предстоящем браке сообщил ее дедушка Николай Агутин.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

«Мы вместе уже восемь лет, а расписались в 2022 году», - уточнила девушка, отвечая на вопрос одной из пользовательниц Сети.

По словам Заворотнюк, она встретила избранника, когда училась в Нью-Йорке, но предпочитала не афишировать свои отношения и не называть его имя.

В 2021 году бизнесмен предложил фотомодели стать его супругой. Она говорила о предложении подписчикам, но не объявляла об официальной регистрации отношений.