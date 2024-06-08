08 июня 2024, 22:35

Дочь Заворотнюк показала редкие фотографии матери

РИА «Новости»
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна посвятила новый пост в Instagram* умершей матери. Она показала подписчиками редкие фотографии, которые хранила в семейном архиве.

«Моя любимая мамочка, рядом с тобой вся наша жизнь была озарена светом, радостью, солнцем и любовью. Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой», - написала девушка.

На фотографиях Заворотнюк запечатлена в детстве. Также среди снимков есть ее портреты, сделанные в молодости, и фотографии с праздников в окружении детей. В посте Анна пообещала, что никогда не будет сдаваться, чтобы стать счастливой.

Анастасия Заворотнюк умерла в 53 года после долгой борьбы с раком головного мозга. В последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось. Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Праздники Дети Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк
08 июня 2024, 22:22
Знакомство с новым худруком закончилось инфарктом для актера Театра сатиры
РИА «Новости»
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Артисту Московского академического театра сатиры Кириллу Анисимову вызвали скорую помощь во время знакомства с новым худруком Евгением Герасимовым. Его увезли в больницу с сердечным приступом, сообщил «Московский комсомолец».

Во время представления нового худрука артисты высказали свое мнение о слиянии труппы Сатиры с труппой театра Джигарханяна, которое никому из них не принесло ничего хорошего.

Они раскритиковали бывшего худрука Сергея Газарова, пожаловались, что от них уходит зритель, а сами они уже два с половиной года сидят без работы.

Прямо во время собрания стало плохо молодому актеру Кириллу Анисимову, который начал сползать с кресла. Коллеги его подхватили, вызвали скорую помощь. Прибывшие медики увезли Анисимова в больницу с сердечным приступом.

«А новые даже не прервали собрания. Когда ребята вернулись, их никто не спросил: мол, как там Кирилл?» - сообщил источник в театре.

Ранее актриса Нина Гребешкова опровергла сообщения о госпитализации , заявив, что с ней все в порядке.

Больницы Театры Актеры Москва
08 июня 2024, 18:21
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла в Греции
Global Look Press
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Известная греческая актриса Деспина Стилианопулу скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщило издание Star.gr.

Стилианопулу снималась в сериалах, кино, играла в театре. Ее называли королевой эпизода. Зачастую артистка играла комические роля провинциалок с акцентированным региональным говором - экономок, служанок, горничных и так далее.

В период с 2003 по 2005 год она сыграла в греческой версии ситкома «Моя прекрасная няня». Всего фильмография Стилианопулу насчитывает свыше 100 картин, начиная с дебюта в 1960 году.

Также она руководила театральной труппой в Пирее, опубликовала автобиографию в 2012-м. Долгое время была замужем за певцом и актером Петросом Миласом. Похороны актрисы состоятся 12 июня в Афинах.

Сериалы Кино Греция Актеры
08 июня 2024, 05:21
Успенская подала в суд на Киркорова, назвавшего ее попрошайкой
РИА «Новости»
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Певица Любовь Успенская подала в суд на коллегу Филиппа Киркорова из-за оскорблений в свой адрес, причем потребовала ровно ту сумму, которой он решил получить с нее. Сумма иска составила 10 миллионов рублей, сообщил сайт kp.ru.

Артистка подала иск после того, как в суде прошло слушание по делу Киркорова, потребовавшего от Успенской эту же сумму за использование в его сторону слов и фраз «женоненавистник», «он все врет» и других. Певица произнесла их в интервью журналистке Алене Жигаловой прошлой осенью.

Высказывания же Киркорова в адрес Успенской оценила доктор филологических наук Наталия Козловская. По ее словам, в них указывается, что артистка унизительными просьбами много раз выпрашивала у него одежду, мелкие личные вещи и другие подарки.

«А высказывание „попрошайка“ носит оскорбительный характер», - говорится в иске.

Успенская хотела решить проблему без суда, отправив Киркорову досудебную претензию с требованием опровергнуть сказанные им в ее адрес слова.

Ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что артист простит Успенскую , если она извинится за свои слова. В случае их примирения он отзовет иск.

Суд Любовь Успенская Москва
08 июня 2024, 04:33
«Репутация подмочена». Критик Соседов признал поражение в телешоу
РИА «Новости»
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Музыкальный критик Сергей Соседов не слишком удачно выступил в телешоу «Поймай меня, если сможешь» и признал свое поражение. Об этом написало издание «Вокруг ТВ».

В популярном шоу артисты должны определить, кто из участников поет под фонограмму. В третьем выпуске передачи в команде звезд участвовали Сергей Соседов, Анна Ардова, Наташа Королева и Александр Панайотов.

Больше всех ошибался Соседов - он постоянно выбирал не тех участников и проигрывал. Ведущий проекта Владимир Маркони сказал критику, что на кону стоит его репутация.

«Подмочена со страшной силой. Замочена, я бы сказал. Меня Наташа чуть не замочила», - отреагировал Соседов.

Королева несколько раз выбирала правильных участников, но потом следовала советам Соседова и проигрывала.

Ранее Соседов рассказал, почему перестал слушать Аллу Пугачеву.

Музыка Телевидение Шоу-бизнес

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