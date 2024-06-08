Дочь Заворотнюк показала редкие фотографии матери

«Моя любимая мамочка, рядом с тобой вся наша жизнь была озарена светом, радостью, солнцем и любовью. Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой», - написала девушка.

На фотографиях Заворотнюк запечатлена в детстве. Также среди снимков есть ее портреты, сделанные в молодости, и фотографии с праздников в окружении детей. В посте Анна пообещала, что никогда не будет сдаваться, чтобы стать счастливой.

Анастасия Заворотнюк умерла в 53 года после долгой борьбы с раком головного мозга. В последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось. Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

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