Дочь Валерии и Пригожина перенесла микроинсульт
Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина и певицы Валерии — 26-летняя Даная — перенесла микроинсульт. Об этом сама девушка рассказала в соцсетях.
«Мне и сейчас об этом тяжело говорить, да и не хочется. Но я понимаю, что скрыть это не получится. Я перенесла микроинсульт, тут причин много, первое, конечно, стрессы и последствия аварии шестилетней давности. Удары не прошли бесследно», - рассказала Даная.
Девушка призналась, что все это время ее маленький сын находился рядом с ней, и это придавало ей сил. Сейчас она продолжает интенсивное лечение и проходит обследования.
Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что многие его родственники находятся в Израиле. В том числе, там живет мать продюсера, которая не собирается уезжать на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
«Проще договориться с ХАМАС, чем с моей мамой», - признался Пригожин.