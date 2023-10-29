Дочь Валерии и Пригожина перенесла микроинсульт

«Мне и сейчас об этом тяжело говорить, да и не хочется. Но я понимаю, что скрыть это не получится. Я перенесла микроинсульт, тут причин много, первое, конечно, стрессы и последствия аварии шестилетней давности. Удары не прошли бесследно», - рассказала Даная.

Девушка призналась, что все это время ее маленький сын находился рядом с ней, и это придавало ей сил. Сейчас она продолжает интенсивное лечение и проходит обследования.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что многие его родственники находятся в Израиле. В том числе, там живет мать продюсера, которая не собирается уезжать на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

«Проще договориться с ХАМАС, чем с моей мамой», - признался Пригожин.