Дочь Тома Круза отказалась от общения с отцом

На днях девушка отпраздновала 18-летие. Звездного отца она на праздник не пригласила.

«Сури не желает поддерживать никаких контактов со своим отцом, несмотря на то, что ей уже 18 лет. И даже если бы он ей позвонил, она бы не ответила», - отметил источник, знакомый с ситуацией.

Актер не поддерживает связь со своей дочерью уже 12 лет. Во время торжества он был на съемках в Лондоне.

Круз считается одной из наиболее состоятельных звезд Голливуда. Однако его финансовая поддержка Сури тоже не интересует.

Недавно 62-летний актер расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Эльсиной Хайровой. Впервые американскую звезду заметили в компании девушки в декабре прошлого года. Пара стала появляться вместе на мероприятиях.