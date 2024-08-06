Дочь Стива Джобса раскрыла роман с олимпийским чемпионом

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Возлюбленный девушки вместе с коллегами по сборной занял первое место на Олимпийских играх в Париже.

«Командное золото! Я очень горжусь тобой, любовь моя!» - написала Джобс.

На видео спортсмен сразу после получения медали подбежал к трибунам и перепрыгнул через забор, чтобы поскорее обнять и поцеловать свою девушку.

Джобс и Чарльз объединила любовь к лошадям. Девушка тоже увлекается конкуром. По информации портала Horse Sport , в 2019 году она заняла пятое место в списке лучших наездников мира в возрасте до 25 лет.

Ранее русская возлюбленная актера Джонни Деппа поделилась редким фото с ним. Девушка познакомилась со звездой «Пиратов Карибского моря» во время международного кинофестиваля в Карловых Варах.

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