Дочь Пригожина решилась на пластическую операцию после родов
Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная решила довериться хирургам и сделать пластическую операцию. Причины предстоящих изменений девушка назвала в интервью изданию Starhit.
По словам Данаи, после рождения ребенка она худела при помощи диетолога. Благодаря спортивным нагрузка она смогла сбросить 30 килограммов.
«Однако вес остановился и не двигается», - отметила дочь Пригожина.
Также молодая мать пожаловалась, что после кесарева сечения у нее сформировался втянутый рубец, выше которого появились складки. Это доставляет девушке сильный дискомфорт и мешает дальнейшим занятиям.
«Согласовали с пластическим хирургом операцию с целью устранения физических факторов мешающих занятиям спортом и дальнейшему преображению», - пояснила она.
Даная назвала операцию профилактической, поскольку ее цель сделать «шаг к улучшению качества жизни».
Ранее дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина перенесла микроинсульт. Девушка призналась, что все это время маленький сын был рядом с ней.