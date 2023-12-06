Дочь Пригожина решилась на пластическую операцию после родов

Читайте нас в:

По словам Данаи, после рождения ребенка она худела при помощи диетолога. Благодаря спортивным нагрузка она смогла сбросить 30 килограммов.

«Однако вес остановился и не двигается», - отметила дочь Пригожина.

Также молодая мать пожаловалась, что после кесарева сечения у нее сформировался втянутый рубец, выше которого появились складки. Это доставляет девушке сильный дискомфорт и мешает дальнейшим занятиям.

«Согласовали с пластическим хирургом операцию с целью устранения физических факторов мешающих занятиям спортом и дальнейшему преображению», - пояснила она.

Даная назвала операцию профилактической, поскольку ее цель сделать «шаг к улучшению качества жизни».

Ранее дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина перенесла микроинсульт. Девушка призналась, что все это время маленький сын был рядом с ней.