Дочь Николая Дроздова прокомментировала взыскание 9 млн рублей с компании отца

По ее словам, АСС-ТВ является семейным бизнесом Лапиных. Сын владельца должен был стать соведущим, а в последствии - ведущим программ.

«Папа всегда был приглашенным ведущим на зарплате, которую то платили, то нет. В последний год зарплату обещали, обещали, но не платили вообще», - уточнила Елена.

Она добавила, что ее отец не знал о финансовых делах фирмы и не имел к такой информации допуска.

«Ни про какие их дела папа вообще не знал, или узнавал по факту например - что они открывали кафе в Останкино», - добавила дочь ведущего.

Она подчеркнула, что ее отец был наемным работником. Авторские права на выходившие программы принадлежали Лапиным.

«После 50 лет передачи папа хотел выйти из учредителей, когда уже ни зарплату не платили, и не бывал там, не вел передачу. Оказалось, что это не так просто, и адвокат посоветовал оставить все как есть. Зарегистрироваться просто, а выйти сложно», - подытожила Елена.

Она предположила, что Лапины старались удержать передачу, чтобы передать ее сыну. В итоге, у них накопились долги, к которым ее отец не имел отношение.

Ранее стало известно, что у АСС-ТВ образовалась задолженность по договору об оказании услуг в период с 2017 по 2018 год. Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании средств в пользу телецентра.