06 июня 2024, 13:19

Дочь Николая Дроздова прокомментировала взыскание 9 млн рублей с компании отца

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Дочь телеведущего Николая Дроздова Елена прокомментировала сообщения о взыскании с компании АСС-ТВ, совладельцем которой является популярный зоолог, девяти миллионов рублей в пользу телецентра «Останкино». В беседе с 360.ru она заявила, что ее отец не имеет никакого отношения к финансовым проблемам фирмы.

По ее словам, АСС-ТВ является семейным бизнесом Лапиных. Сын владельца должен был стать соведущим, а в последствии - ведущим программ.

«Папа всегда был приглашенным ведущим на зарплате, которую то платили, то нет. В последний год зарплату обещали, обещали, но не платили вообще», - уточнила Елена.

Она добавила, что ее отец не знал о финансовых делах фирмы и не имел к такой информации допуска.

«Ни про какие их дела папа вообще не знал, или узнавал по факту например - что они открывали кафе в Останкино», - добавила дочь ведущего.

Она подчеркнула, что ее отец был наемным работником. Авторские права на выходившие программы принадлежали Лапиным.

«После 50 лет передачи папа хотел выйти из учредителей, когда уже ни зарплату не платили, и не бывал там, не вел передачу. Оказалось, что это не так просто, и адвокат посоветовал оставить все как есть. Зарегистрироваться просто, а выйти сложно», - подытожила Елена.

Она предположила, что Лапины старались удержать передачу, чтобы передать ее сыну. В итоге, у них накопились долги, к которым ее отец не имел отношение.

Ранее стало известно, что у АСС-ТВ образовалась задолженность по договору об оказании услуг в период с 2017 по 2018 год. Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании средств в пользу телецентра.

Долги Суд Зарплаты Телевидение Москва
06 июня 2024, 13:59
Собчак объяснила важность и необходимость проведения ПМЭФ
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Петербургский международный экономический форум — значимое событие, где выступают спикеры самого высокого уровня, которые озвучивают важные и сущностные вещи. Об этом в интервью 360.ru на ПМЭФ заявила журналист Ксения Собчак.

Она подчеркнула, что посещает форум каждый год, бывает на всех пленарных заседаниях, следит за тем, что представили регионы, а также находит для себя много интересного.

«Здесь действительно очень высокого уровня спикеры. Поэтому мне интересно выступление Силуанова, безусловно, Мишустина. Я хожу всегда на выступления президента Путина. То есть здесь какие-то смысловые, сущностные вещи, конечно же, озвучивают», - заявила Собчак.

Во второй день ПМЭФ журналист стала модератором сессии, где в спорах сошлись банки и маркетплейсы, запустившие собственные финансовые инструменты, через которые покупатели проводят платежи в обход кредитных учреждений. Собчак раскрыла подробности мероприятия.

«Была очень жаркая дискуссия. Это было очень интересно, потому что, естественно, классические банки считают, что таким образом они (маркетплейсы - прим. ред.) создают условно нечестную конкуренцию», - рассказала журналист.

Она добавила, что на встрече присутствовали представители Центробанка, с которыми участники вели обсуждение о единых правилах и безопасности новых финансовых инструментов интернет-магазинов.

«Я порадовалась, что на такие серьезные темы можно на самом деле говорить очень бодро и живо. Мне кажется, между Альфа-банком и Ozon просто искры [летели]», - добавила Собчак.

В ходе визита на ПМЭФ-2024 журналист Ксения Собчак оценила работу человекоподобного робота Жени на стенде Московской области. Она даже взяла у него небольшое интервью и осталась в восторге.

Банки Ксения Собчак Интервью Бизнес Маркетплейсы ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 11:57
Стало известно о состоянии борющегося с раком сына модельера Вячеслава Зайцева
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Директор Дома моды Вячеслава Зайцева Екатерина Пантелеева опровергла сообщения о том, что у сына известного модельера Егора Зайцева серьезные проблемы со здоровьем. В беседе с 360.ru она призвала не верить слухам в Сети.

«Все хорошо. Не слушайте сплетни, которые ходят в интернете», - заявила она.

По информации Telegram-канала Mash , у 64-летнего сына модельера обнаружили жидкость в брюшной полости и нарушения свертываемости крови и проблемы с легкими. За его жизнь борются врачи. Мужчина находится в палате интенсивной терапии одной из московских клиник в тяжёлом состоянии.

Зайцева-младшего госпитализировали 2 июня. Его состояние ухудшилось на фоне тяжелой анемии и рака.

Врачи Рак Москва
06 июня 2024, 10:32
Миллионы рублей решили взыскать с компании Николая Дроздова
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Телецентр «Останкино» подал в суд на компанию АСС-ТВ, совладельцем которой является ведущий Николай Дроздов. С фирмы потребовали взыскать девять миллионов рублей долгов, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, задолженность по договору об оказании услуг накопилась в период с 2017 по 2018 год. Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу телецентра.

В 1990-е годы АСС-ТВ занималась выпуском научно-популярных программ, таких как «В мире животных», «Очевидное - невероятное», «Клуб путешественников». В 2018 году съемки прекратились.

Телекомпания Дроздова запустила процедуру банкротства, ее счета заблокировали. Сам 86-летний ведущий сейчас больше обеспокоен вопросами здоровья. В СМИ регулярно появляется информация о том, что известный зоолог борется с онкологией , однако он эти сообщения опровергает.

Долги Суд Телевидение
06 июня 2024, 05:28
«Это рабство». Поргина обвинила Варшавера в увольнении Франдетти
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Людмила Поргина предположила, что главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти досрочно уволился, чтобы больше не работать с директором Марком Варшавером. Об этом она рассказала изданию Teleprogramma.pro.

Франдетти занял пост главного режиссера театра два года назад. По контракту ему надо было отработать еще один год, но он решил уволиться. По словам Поргиной, которая и сама недавно покинула театр из-за конфликта с Варшавером, ей очень жаль, что он ушел.

Актриса объяснила, что директор не творческий человек, он способен только деньги считать. За один год Варшавер сделал 62 замены в спектаклях, что привело к падению их уровня. Так, заменили актеров, поставленных на роли еще Марком Захаровым.

Теперь и Франдетти, который ставил музыкальные и пластические спектакли покинул театр, не желая больше работать с Варшавером. По словам Поргиной, последний организовал в учреждении чуть ли не рабство, крепостное право, чтобы все шло так, как он хочет.

«Я думаю, что Варшавер специально как-то подстроил так, что довел его до истощения, и тот ушел», - заявила артистка.

Ранее Франдетти заявил о своем уходе с поста главного режиссера театра, добавив, что доработает этот сезон и уйдет.

Режиссер Театры Актеры

Новости по теме