15 января 2025, 19:57

Дочь Марка Захарова уволили из «Ленкома»

РИА «Новости»
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Актриса Александра Захарова заявила, что ее уволили из театра «Ленком», в котором она служила 42 года. Об этом дочь режиссера Марка Захарова рассказала News.ru.

«Больше не будет со мной спектаклей, так мне сообщили из режиссерского управления дирекции <…>. Вообще, тенденция убирать известных артистов из театра, артистов, на которых ходит - ходил - зритель, удивительна. Наверное, театр находится в каком-то глубоком кризисе», - сказала звезда фильма «Убить дракона».

Ранее стало известно, что народный артист России Дмитрий Певцов также покинул «Ленком» после 33 лет работы. По словам актера, ему не пояснили причину увольнения. Он просто узнал, что из фойе театра убрали его фотографию, а перед этим была «двухмесячная неизвестность». Певцов поблагодарил бывших коллег за сотрудничество и подчеркнул, что в «Ленком» не вернется.

Театры Артисты
15 января 2025, 15:49
Юру Борисова номинировали на премию BAFTA за роль в «Аноре»
РИА «Новости»
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Российского актера Юру Борисова номинировали на главную кинопремию Великобритании BAFTA. Короткий список кандидатов огласили на YouTube-канале премии.

Борисов может получить статуэтку в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бэйкер. Ленту считают одним из главных кандидатов на премию «Оскар» в этом году.

В конце 2024 года российский артист стал объектом пристального внимания зрителей и журналистов из-за сыгранного им обаятельного русского бандита.

Критик Александр Шпагин ранее напомнил об элементе давления на жюри «Оскара» и усомнился в том, что Юра Борисов получит главную американскую кинонаграду, но заметил, что у артиста хорошие шансы на признание. Он также спрогнозировал большой успех фильма «Анора».

Кино Актеры BAFTA
15 января 2025, 02:26
«Романтическое путешествие». Волочкова улетела на Мальдивы с молодым танцором
РИА «Новости»
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Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова на днях призналась, что отдыхает на Мальдивах с танцором ее балета в шоу «Одержимость» Марчелом Абаби. В сети тут же предположили, что у балерины новый роман, но она пока не подтверждала связь с молодым человеком, сообщил kp.ru.

В интервью изданию Волочкова рассказала, что ей пришлось немного отложить поездку на Мальдивы, чтобы у них с Абаби пересеклись рабочие графики. Также балерина ждала его возвращения из Китая, куда он уезжал на несколько недель.

Следующее выступление пары состоится 25 января, поэтому они решили репетировать и на курорте. Волочкова называла Марчело своим другом и партнером.

«А пока мы прекрасно проводим время на Мальдивах. Заодно репетируем на пляже. Но, конечно, больше отдыхаем. Мне с Марчелом очень комфортно. Нас объединяет и творчество, и дружба, и это здорово! Прекраснейшее романтическое путешествие», - рассказала артистка.

Волочкова часто прилетает отдыхать на Мальдивы и каждый раз в новой компании. Чаще всего в поездках ее сопровождают мужчины. Личная жизнь балерины всегда была объектом для обсуждения. Поэтому появление рядом с артисткой 26-летнего танцовщика тут же стало поводом для того, чтобы записать его в избранники звезды.

Недавно Волочкова сама намекнула, что у нее появился возлюбленный , который младше ее на 22 года. В соцсетях знаменитость уже показала несколько романтических кадров, сделанных в объятиях ухажера. При этом она скрыла комментарии под некоторыми роликами, чтобы не испортить себе отдых с любимым человеком.

Отдых Россия Интервью Анастасия Волочкова Артисты
15 января 2025, 00:58
«Меня в „Ленкоме“ нет». Фото Певцова сняли со стены театра
РИА «Новости»
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Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». В его услугах больше не нуждаются, написал он в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 14 января 2025 года, мою фотографию убрали со стены в фойе Ленкома», - рассказал актер.

По словам Певцова, наконец-то после «почти двухмесячной неизвестности наступила ясность», что его услуги там больше не нужны.

Он напомнил, что последний свой спектакль на сцене этого театра он сыграл 24 ноября 2024 года. По словам артиста, он прослужил в театре 33 года, с весны 1991 года.

Певцов поблагодарил коллег-ленкомовцев за «хулиганские и талантливые годы». При этом подчеркнул, что у него осталось время, силы и желание играть на сцене, но в «Ленком» он больше не вернется.

Актер пригласил подписчиков посетить его спектакли в других столичных театрах.

Прошлой весной актер Иван Агапов заявил , что «Ленком» середины 80-х годов отличается от того, каким он стал после смерти Марка Захарова.

Кино Россия Театры Актеры Москва
14 января 2025, 21:58
Актриса Дэлис Карри заживо сгорела при пожаре в Лос-Анджелесе
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Актриса Дэлис Карри, сыгравшая в фильме «Братья Блюз», погибла при пожаре, который охватил Лос-Анджелес. Останки 95-летней женщины нашли в ее доме в Алтадине, сообщил телеканал ABC7.

Внучка актрисы Келли рассказала, что 7 января отвезла Карри домой, после чего уехала от нее. Ночью ее разбудило сообщение от экстренных служб о том, что в доме ее бабушки пропал свет.

Женщина выехала в Алтадину, но по дороге полиция сообщила ей, что дом Карри сгорел. Огонь уничтожил все имущество, кроме синего кадиллака. Сама же актриса считалась пропавшей без вести.

Через неделю останки женщины обнаружили в ее сгоревшем доме. Причиной смерти назвали распространение огня, который охватил многие районы Лос-Анджелеса.

Лесные пожары начались в Калифорнии с 7 января. По последним данным, число погибших достигло 16.

Из опасных районов эвакуировали 150 тысяч человек. Избранный президент Дональд Трамп сравнил ущерб от пожаров в США с последствиями ядерного удара.

Пожары Лесные пожары Фильмы Калифорния Пожары в Калифорнии

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