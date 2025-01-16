16 января 2025, 11:44

Дочь Литвиновой заподозрили в беременности

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Подписчики проживающей во Франции российской актрисы Ренаты Литвиновой предположили, что в ее семье скоро произойдет пополнение. Свои комментарии они оставили под публикацией звезды в Instagram*.

Литвинова отпраздновала 58-летие во Франции, вместе с ней была дочь Ульяна. В соцсети Литвинова показала фотографию с торжества.

Округлившийся живот наследницы знаменитости спровоцировал слухи о грядущем пополнении в семье артистки.

Ульяне 23 года, она учится в Королевской академии изящных искусств в Антверпене. После эмиграции Рената проводит с дочерью больше времени. Сама Рената Литвинова догадки о беременности дочери пока что никак не прокомментировала.

В декабре Литвинова неожиданно вернулась в Россию. Ее заметили в в Столешниковом переулке в Москве, где знаменитость участвовала в фотосессии.

Актриса эмигрировала в Париж в 2022 году. Там она участвует в модных показах, работает над собственными проектами и играет в театре.

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Беременность Артисты
16 января 2025, 08:43
Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала в суд на Собчак
РИА «Новости»
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Вдова мужчины, умершего после операции в клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique, подала иск к Ксении Собчак о защите чести и достоинства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Супруг женщины сделал в клинике операцию по уменьшению желудка. На следующий день ему стало плохо, ему провели повторное хирургическое вмешательство, но оно не помогло. Пациента госпитализировали в другую больницу, где он сначала впал в кому, а затем скончался.

Против врачей Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева завели дело об оказании небезопасных услуг. Их поместили под домашний арест. По версии следствия, медики отнеслись к пациенту безразлично и их действия были направлены на уменьшение объема работы.

По словам вдовы, в ряде СМИ была распространена ложная информация, что экспертиза якобы установила невиновность врачей. Женщина заявила, что засудит всех, кто распространял эти сведения. В их числе оказалась и Ксения Собчак, которая выпускала ролик на YouTube об этом случае.

Вокруг Тимура Хайдарова разгорелся и другой скандал. Сразу несколько звезд публично выступили с критикой его работ.

Суд Ксения Собчак Врачи Пластические операции
15 января 2025, 23:14
Стала известна предварительная причина смерти режиссера Немоляева
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Артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Всеволод Немоляев, по предварительной информации, скончался из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Предварительная причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность», - уточнил канал.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Прошлой осенью режиссер попал в больницу после того, как сильно ушиб голову при неудачном падении дома. Тогда Немоляев никак не прокомментировал свое состояние.

Днем 15 января пресс-служба ГАБТ сообщила о смерти режиссера , отметив, что ему было 87 лет. Немоляев работал в театре с 1956 года, причем сначала был артистом балета, а потом стал режиссером по составам.

Ранее появилась информация, что советский и литовский актер Сергей Зиновьев скончался в возрасте 69 лет утром в воскресенье, 12 января.

Смертность Болезни Россия Театры Актеры Москва Артисты Большой театр
15 января 2025, 19:57
Дочь Марка Захарова уволили из «Ленкома»
РИА «Новости»
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Актриса Александра Захарова заявила, что ее уволили из театра «Ленком», в котором она служила 42 года. Об этом дочь режиссера Марка Захарова рассказала News.ru.

«Больше не будет со мной спектаклей, так мне сообщили из режиссерского управления дирекции <…>. Вообще, тенденция убирать известных артистов из театра, артистов, на которых ходит - ходил - зритель, удивительна. Наверное, театр находится в каком-то глубоком кризисе», - сказала звезда фильма «Убить дракона».

Ранее стало известно, что народный артист России Дмитрий Певцов также покинул «Ленком» после 33 лет работы. По словам актера, ему не пояснили причину увольнения. Он просто узнал, что из фойе театра убрали его фотографию, а перед этим была «двухмесячная неизвестность». Певцов поблагодарил бывших коллег за сотрудничество и подчеркнул, что в «Ленком» не вернется.

Театры Артисты
15 января 2025, 15:49
Юру Борисова номинировали на премию BAFTA за роль в «Аноре»
РИА «Новости»
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Российского актера Юру Борисова номинировали на главную кинопремию Великобритании BAFTA. Короткий список кандидатов огласили на YouTube-канале премии.

Борисов может получить статуэтку в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бэйкер. Ленту считают одним из главных кандидатов на премию «Оскар» в этом году.

В конце 2024 года российский артист стал объектом пристального внимания зрителей и журналистов из-за сыгранного им обаятельного русского бандита.

Критик Александр Шпагин ранее напомнил об элементе давления на жюри «Оскара» и усомнился в том, что Юра Борисов получит главную американскую кинонаграду, но заметил, что у артиста хорошие шансы на признание. Он также спрогнозировал большой успех фильма «Анора».

Кино Актеры BAFTA

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