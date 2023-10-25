Дочь Курта Кобейна во второй раз вышла замуж
Дочь музыканта Курта Кобейна Фрэнсис Бин Кобейн вышла замуж за сына известного скейтбордиста Тони Хоука Райли. Об этом сообщило издание TMZ.
Художница состояла в отношениях с избранником с 2021 года. Возлюбленные сыграли свадьбу в начале октября в Лос-Анджелесе после того, как получили разрешение на брак в округе Сан-Диего. Церемонию для пары провел музыкант Майкл Стайп, который является крестным отцом Кобейн.
Для Фрэнсис Бин Кобейн это второй брак. В 2016 году она сообщила о разводе с музыкантом Исайей Сильвой.
В августе 2022 года Фрэнсис Бин Кобейн поделилась признанием, что может не дожить до своего 30-летия. По словам художницы, в двадцатилетнем возрасте она испытывала чувство глубокой ненависти к себе из-за психологических травм.
Фрэнсис Кобейн появилась на свет в 1992 году. Ей было всего два года, ее отца нашли мертвым у себя дома в Сиэтле. Согласно официальной версии, Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством.