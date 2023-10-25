Дочь Курта Кобейна во второй раз вышла замуж

Художница состояла в отношениях с избранником с 2021 года. Возлюбленные сыграли свадьбу в начале октября в Лос-Анджелесе после того, как получили разрешение на брак в округе Сан-Диего. Церемонию для пары провел музыкант Майкл Стайп, который является крестным отцом Кобейн.

Для Фрэнсис Бин Кобейн это второй брак. В 2016 году она сообщила о разводе с музыкантом Исайей Сильвой.

В августе 2022 года Фрэнсис Бин Кобейн поделилась признанием, что может не дожить до своего 30-летия. По словам художницы, в двадцатилетнем возрасте она испытывала чувство глубокой ненависти к себе из-за психологических травм.

Фрэнсис Кобейн появилась на свет в 1992 году. Ей было всего два года, ее отца нашли мертвым у себя дома в Сиэтле. Согласно официальной версии, Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством.