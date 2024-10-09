Дочь Киркорова сняла шутливое видео об участии отца в вечеринках Пи Дидди
Наследница певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория выложила в своих соцсетях ироничное видео, упомянув скандал, связанный с американским рэпером Пи Дидди. Об этом сообщил журнал WomanHit.
Дочь артиста пошутила, что Киркоров вполне мог попасть в список участников скандальных вечеринок американского музыканта. По ее словам, она не хотела бы увидеть его имя среди гостей рэпера.
В конце ролика девочка спародировала певца, нарисовав себе фломастером бороду. Пользователи отметили, что она очень похожа на своего отца, а глава и вовсе папины.
Ранее отцу Филиппа Киркорова запретили водить автомобиль , так как он принимает препараты, при которых необходимо воздержаться от деятельности, требующей высокой концентрации внимания. Состояние Бедроса Киркорова резко ухудшилось в конце августа.
Его госпитализировали и провели операцию для проверки кардиостимулятора.