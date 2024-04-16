16 апреля 2024, 01:15

Дочь Кати Лель впервые спела в передаче на ТВ

РИА «Новости»
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Дочь певицы Кати Лель 15-летняя Эмилия приняла участие в программе «Секретный артист» на канале «Пятница!». В программе эксперты должны угадать, родственником какой звезды является вышедший на сцену человек.

В новом выпуске передачи Эмилия спела трек артиста Jony «Комета». Мать девочки поддержала дочь, они вместе исполнили песню «Я по тебе скучаю». Как отметила певица, она всегда знала о природном вокальном таланте у наследницы.

Лель рассказала историю, как кормила Эмилию грудью, когда она была еще младенцем. В этот момент артистке позвонила педагог по пению. Маленькой девочке не понравилось это и она начала рычать.

«Моя профессорша сказала: „Катя, кто там рядом с вами так круто рычит? Кто это с такими голосовыми связками - круче, чем у вас?“» - вспомнила вокалистка.

Ранее стало известно, что гонорар Кати Лель в несколько раз увеличился. Это случилось после того, как ее песня 20-летней давности «Мой мармеладный» внезапно возглавила мировые чарты.

Песни
16 апреля 2024, 00:55
Пугачева в свой юбилей активизировалась на YouTube-канале
РИА «Новости»
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Сбежавшая в Израиль Алла Пугачева в день своего 75-летнего юбилея начала активно вести YouTube-канал, который создала три года назад. За сутки певица выложила на видео-платформу 14 роликов.

Всего на канале Примадонны 17 роликов. Один из них размещен три года назад, другой - год назад, а третий - 12 дней назад. Подписчиков у Пугачевой немного, всего 40,9 тысяч. Последний выложенный клип «Алла Пугачева в YouTube» набрал 62 тысячи просмотров за 14 часов. На 16 апреля Пугачева анонсировала трансляцию клипа на песню «Позови меня с собой».

Подлинность канала подтвердила Кристина Орбакайте. В соцсети дочь Пугачевой выложила клип со своей знаменитой матерью и поздравила ее с днем рождения. Певица рассказала, что Пугачева начала активно вести свой YouTube-канал в качестве подарка к своему юбилею.

Пугачева отметит свой юбилей на Кипре банкетом на 160 человек. Приглашены все родственники и друзья певицы.

Сбежавшая в Израиль Алла Пугачева в день своего 75-летнего юбилея начала активно вести YouTube-канал , который создала три года назад. За сутки певица выложила на видео-платформу 14 роликов.

Соцсети Песни Алла Пугачева YouTube
16 апреля 2024, 00:09
Кирилл Андреев из «Иванушек» поздравил Пугачеву с юбилеем
РИА «Новости»
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Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев поздравил звезду российской эстрады Аллу Пугачеву с 75-летием. Об этом он рассказал в комментарии mk.ru.

По его словам, песни в ее исполнении знает каждый житель России.

Раннее он и другие участники группы «Иванушки International» встречались с поп-дивой на совместных концертах.

«С днем рождения, Алла Борисовна. Здоровья! Это самое главное», - заявил исполнитель.

Ранее композитор и автор песен Николай Агутин заявил, что считает ключом к успеху Аллы Пугачевой ее несомненный талант и умение приковывать внимание аудитории. Поздравлять примадонну с юбилеем он не планирует, потому что не умеет пользоваться соцсетями. Певица же решила отметить 75-й день рождения масштабным гастрольным туром.

Концерты Песни Россия Музыка Алла Пугачева
15 апреля 2024, 19:06
«Хочется кляп вставить». Валерия рассказала, что ее раздражает в Пригожине
Global Look Press
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Громкий голос продюсера Иосифа Пригожина вызывает раздражение у его супруги певицы Валерии. Артистка рассказала в программе «Шоу Воли» о малоприятном качестве мужа.

По ее словам, Пригожин способен заполнять собой все пространство благодаря своему бурному темпераменту и громкому голосу. Певица пояснила, что этот аспект личности может быть и преимуществом, и недостатком.

Она отметила, что ей не нравится, когда супруг решает деловые вопросы дома в экспрессивной манере.

«Хочется кляп вставить просто. Вместо этого культурно выпроваживаю», - сказала она.

Валерия также сообщила о наличии в их доме кляпа, плетки и наручников.

«Один из наших друзей подарил Иосифу кляп, чтобы молчал, наручники, чтобы не мог дотянуться до телефона, а плетка, чтобы я его остановила», - уточнила она.

До этого Валерия рассказала журналистам, что временами ей непросто уживаться с мужем. По ее словам, если в их семье возникают ссоры, то они, как правило, бывают шумными.

Семья Россия Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
15 апреля 2024, 19:03
«Мозг отключается». Арзамасова рассказала о странностях во время второй беременности
РИА «Новости»
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Актриса Лиза Арзамасова, супруга фигуриста Ильи Авербуха, готовится стать мамой во второй раз. О том, как протекает ее беременность, артистка рассказала в социальных сетях.

Звезда сериала «Папины дочки» призналась, что заметила за собой повышенный аппетит. Кроме того, она удивила коллег необычными вкусовыми пристрастиями.

«Я на съемочной площадке, обед у меня был такой: съела шоколадные конфеты, заела их огурчиком, попила компотик. Потом подумала: „Что это за обед такой?“ - и съела куриный суп. Потом спагетти (макароны с маслом), потом еще немного огурцов и яблочко», - рассказала Арзамасова.

Артистка заметила, что во время первой беременности чувствовала себя совершенно по-другому.

«Бывает, мозг отключается, и ты вдруг чего-то так хочешь, что готов перевернуть весь мир. Мне так захотелось слойку с сыром, вот такую холодную, которая лежала где-то в магазине дней пять», - поделилась актриса.

Вместе с Ильей Авербухом она воспитывает двухлетнего сына Льва. Второй ребенок появится на свет летом. Пол малыша родители пока держат в секрете.

Арзамасова заявила, что не планирует уходить в декрет и намерена продолжать сниматься даже на больших сроках беременности.

В марте ее поклонники заподозрили, что актриса снова беременна. На одном из кадров с празднования ее дня рождения внимательные подписчики обратили внимание на округлившийся живот именинницы.

Дети Беременность Сериалы Актеры Илья Авербух Шоу-бизнес

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