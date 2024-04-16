Дочь Кати Лель впервые спела в передаче на ТВ

В новом выпуске передачи Эмилия спела трек артиста Jony «Комета». Мать девочки поддержала дочь, они вместе исполнили песню «Я по тебе скучаю». Как отметила певица, она всегда знала о природном вокальном таланте у наследницы.

Лель рассказала историю, как кормила Эмилию грудью, когда она была еще младенцем. В этот момент артистке позвонила педагог по пению. Маленькой девочке не понравилось это и она начала рычать.

«Моя профессорша сказала: „Катя, кто там рядом с вами так круто рычит? Кто это с такими голосовыми связками - круче, чем у вас?“» - вспомнила вокалистка.

Ранее стало известно, что гонорар Кати Лель в несколько раз увеличился. Это случилось после того, как ее песня 20-летней давности «Мой мармеладный» внезапно возглавила мировые чарты.